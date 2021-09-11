Боруссия - Байер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБайер Леверкузен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 29 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Байер Леверкузен. Разница голов 51-30 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

Во время последних 59 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 23 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер Леверкузен выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-88 в пользу команды Боруссия Дортмунд

Последняя гостевая победа Байер Леверкузен над Боруссия Дортмунд была в 2014

Игры прошлого года: 3-1 (Боруссия Дортмунд дома) и 2-1 (Байер Леверкузен дома).

Боруссия Дортмунд выиграл последние 3 матчи в Бундеслига.

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Байер Леверкузен забил 24% голов между минутами 0-15?

Боруссия Дортмунд выиграл 3 домашних матчей подряд.

В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Байер Леверкузен в последних 6 встречах.

Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Байер Леверкузен не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 9-0-1

Erling Haaland лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 16 голами. Patrik Schick забил 18 раз за Байер Леверкузен

Jude Bellingham получил больше всего желтых карточек (6) в Боруссия Дортмунд. Moussa Diaby получил 7 в Байер Леверкузен.

Год назад, Боруссия Дортмунд была на 6 месте в таблице с 32 очками. Сейчас они на 2 месте с 43 очками.

Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Байер Леверкузен пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 48% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 41% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Байер Леверкузен выиграла 2, 0 ничьи.

Боруссия Дортмунд забивает 3 гола за матч против команды Байер Леверкузен, а Байер Леверкузен забивает 2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен - 5.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен - 2.