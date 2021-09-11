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Боруссия - Байер онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 06 февраля 2022, 16:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
0 - 0
Обновить
5'
Байер
Леверкузен
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: Х: П2:
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: 2.25 Х: 3.15 П2: 3.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБайер Леверкузен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 29 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Байер Леверкузен. Разница голов 51-30 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Во время последних 59 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 23 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер Леверкузен выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-88 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • Последняя гостевая победа Байер Леверкузен над Боруссия Дортмунд была в 2014
  • Игры прошлого года: 3-1 (Боруссия Дортмунд дома) и 2-1 (Байер Леверкузен дома).
  • Боруссия Дортмунд выиграл последние 3 матчи в Бундеслига.
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Байер Леверкузен забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Боруссия Дортмунд выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Байер Леверкузен в последних 6 встречах.
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Байер Леверкузен не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 9-0-1
  • Erling Haaland лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 16 голами. Patrik Schick забил 18 раз за Байер Леверкузен
  • Jude Bellingham получил больше всего желтых карточек (6) в Боруссия Дортмунд. Moussa Diaby получил 7 в Байер Леверкузен.
  • Год назад, Боруссия Дортмунд была на 6 месте в таблице с 32 очками. Сейчас они на 2 месте с 43 очками.
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Байер Леверкузен пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 48% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 41% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Байер Леверкузен выиграла 2, 0 ничьи.
  • Боруссия Дортмунд забивает 3 гола за матч против команды Байер Леверкузен, а Байер Леверкузен забивает 2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен - 5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен - 2.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.52 гола, играя дома, а Байер Леверкузен забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Боруссия
13
Побед
21
Игр
5
Побед
Байер
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 16:30 Байер 3 - 4 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2020/2021
19.01.2021 - 21:30 Байер 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
08.02.2020 - 20:15 Байер 4 - 3 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
22.01.2022 - 16:30 Хоффенхайм 2 - 3 Завершен Боруссия В
Кубок Германии 2021/2022
18.01.2022 - 21:45 Санкт-Паули 2 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
14.01.2022 - 21:30 Боруссия 5 - 1 Завершен Фрайбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Айнтрахт 2 - 3 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Герта 3 - 2 Завершен Боруссия П
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Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021/2022
22.01.2022 - 16:30 Байер 5 - 1 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2021/2022
08.01.2022 - 16:30 Байер 2 - 2 Завершен Унион Н
Чемпионат Германии 2021/2022
19.12.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Байер 2 - 2 Завершен Хоффенхайм Н
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: Х: П2:
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: 2.19 Х: 3.45 П2: 3.33
П1: 2.25 Х: 3.15 П2: 3.50
Составы команд
21
Грегор Кобель
13
Рафаэл Геррейру
5
Дан-Аксель Загаду
16
Мануэль Аканджи
24
Томас Менье
22
Bellingham, Jude
8
Махмуд Дауд
23
Юлиан Брандт
10
Торган Азар
21
Мален, Дониэлл
11
Марко Ройс
23
Грилль, Леннарт
30
Frimpong, Jeremie
15
Джонатан Кристальдо
50
Hincapie, Piero
5
Митчел Баккер
8
Андрич
38
Белльараби, Карим
27
Wirtz, Florian
10
Керем Демирбай
20
Мусса Диаби
14
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 23
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 38
    Белльараби, Карим
    Полузащитник
  • 27
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 8
    Андрич
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Защитник
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 50
    Hincapie, Piero
    Защитник
  • 5
    Митчел Баккер
  • 23
    Грилль, Леннарт
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 7
    Джованни Рейна
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 34
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 39
    Мариус Волф
  • 7
    Паули́ньо
    Нападающий
  • 36
    Никлас Ломб
    Вратарь
  • 7
    Kossounou Odilon
  • 24
    Эванс Фосу-Менса, Тимоти
    Защитник
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 13
    Николас Аларио, Лукас
    Нападающий
  • 31
    Adli, Amine
    Полузащитник
  • 29
    Sertdemir, Zidan
    Полузащитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Сеоане, Жерардо
Статистика матча
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
4'
Активное начало с обеих сторон наблюдаем.
3'
Инкапье перехватил еще один пас Ройса, но уже из центра штрафной, на все того же Малена.
3'
Перехвачен пас Ройса с правого фланга в центр штрафной на Малена.
3'
Мален прорывался к лицевой на левом фланге штрафной, но потерял мяч в борьбе с соперниками.
2'
Уголовой
Стандарт для Байера на левом фланге завершился неточной подачей.
1'
Простел Диаби с левого фланга был блокирован.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Боруссия Дортмунд с 43 набранными очками за 20 матчей занимает вторую строчку, Байер идет следом — 35 пунктов.
Запасные: Ломб, Косуну, Паулиньо, Аларио, Арангис, Фосу-Менса, Сертдемир, Адли.
Байер: Грилль — Фримпонг, Та, Хинкапье, Баккер — Андрих, Демирбай — Диаби, Вирц, Бельараби — Шик.
Запасные: Хитц, Рейна, Хуммельс, Шульц, Мукоко, Витсель, Вольф, Тиггес, Понграчич.
Боруссия Д: Кобель — Менье, Загаду, Аканжи, Геррейру — Брандт, Дауд, Беллингэм — Ройс, Мален, Азар.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) сыграют дортмундская Боруссия Д и леверкузенский Байер.
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Анонс матча "Боруссия" - Байер 06.02.2022, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Байер и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со счетом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Сеоане, Жерардо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Байер можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Хоффенхайм - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Прошедший поединок команды Байер был сыгран против Аугсбург - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Байер.

Следите за результатами матча "Боруссия" - Байер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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