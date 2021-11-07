Интер - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Интер иМилан, когда Интер играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 30 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 48-45 в пользу команды Интер.

Во время последних 66 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-83 в пользу команды Интер

Игры прошлого года: 1-2 (Интер дома) и 0-3 (Милан дома).

В Серия А, Интер одержала 7 домашних побед подряд.

Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?

Интер не проигрывает в последних 8 играх.

Интер выиграл 10 домашних матчей подряд.

Интер не проигрывает в последних 14 домашних матчах.

Милан не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Интер не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Интер в сезоне 9-2-0

Выездная статистика Милан в сезоне 8-2-1

Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 8 раз за Милан

Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Милан выигрывает в 47% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Милан выигрывает в 47%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Милан выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Интер забивает 2.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Милан - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Милан - 1.8.