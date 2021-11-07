  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Интер - Милан Смотреть онлайн
В тренде

Интер - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 05 февраля 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Интер
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Милан
Милан
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
38%
Ничья
31%
Милан
31%
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.21 Х: 2.70 П2: 4.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иМилан, когда Интер играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 30 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 48-45 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 66 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-83 в пользу команды Интер
  • Игры прошлого года: 1-2 (Интер дома) и 0-3 (Милан дома).
  • В Серия А, Интер одержала 7 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Интер не проигрывает в последних 8 играх.
  • Интер выиграл 10 домашних матчей подряд.
  • Интер не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Интер не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 9-2-0
  • Выездная статистика Милан в сезоне 8-2-1
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 8 раз за Милан
  • Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Милан выигрывает в 47% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Милан выигрывает в 47%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Милан выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Интер забивает 2.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Милан - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Милан - 1.8.
  • Интер забивает 2.67 гола, играя дома, а Милан забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Интер
12
Побед
24
Игр
4
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 16:00 Милан 0 - 3 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 19:00 Интер 2 - 1 Завершен Венеция В
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Интер 3 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио В
Показать больше
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Специя П
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
38%
Ничья
31%
Милан
31%
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 4.04
П1: 2.21 Х: 2.70 П2: 4.10
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Милана: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Оливье Жиру
Инфо
Стартовый состав Интера: Самир Ханданович, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Дензел Дюмфрис, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес
Отметим, что перед отчетным туром Интер лидирует в таблице (53 очка), Милан на 3-м месте – 49 пунктов.
Инфо
Начнется игра в 19:00, судить игру будет Марко Гуида!
Добрый день всем любителям хорошего футбола! В Серии А на выходных проходят матч 24-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн главного матча тура. Дерби, в котором Интер примет Милан1
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Аугсбург Аугсбург 2 Унион Унион 0 Завершен 16:30 - Сегодня Кёльн Кёльн 1 Фрайбург Фрайбург 0 Завершен 16:30 - Сегодня Арминия Арминия 1 Боруссия Боруссия 1 Завершен 16:30 - Сегодня Штутгарт Штутгарт 2 Айнтрахт Айнтрахт 3 Завершен 16:30 - Сегодня Майнц Майнц 2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Интер" - Милан 05.02.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Интер" в предыдущем футбольном матче 07.11.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Милан можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против "Венеция" - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Ювентус" - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен