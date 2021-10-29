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Лилль - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 06 февраля 2022, 21:45 - Пьер Моруа
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Лилль
Лилль
До начала
00 : 00 : 00
Пари Сен-Жермен
Париж
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
29%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
43%
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.70 П2: 2.21
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Лилль иПари Сен-Жермен, когда Лилль играет дома, 0- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • За последние 26 встреч когда команда Лилль играла дома, команда Лилль выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 22-21 в пользу команды Лилль.
  • Во время последних 58 встреч, команда Лилль выиграла 14 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-45 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Игры прошлого года: 0-0 (Лилль дома) и 0-1 (Пари Сен-Жермен дома).
  • Вы знали, что Лилль забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Лилль не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 11 играх.
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Лилль не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Домашняя статистика Лилль в сезоне 5-4-1
  • Выездная статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 6-4-1
  • Jonathan David лучший бомбардир Лилль с 12 голами. Kylian Mbappe забил 11 раз за Пари Сен-Жермен
  • Год назад, Лилль была на 1 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 11 месте с 32 очками.
  • Лилль пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Лилль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.
  • Лилль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Когда Лилль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Лилль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Лилль.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.
  • Из последних 5 встреч команда Лилль выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Лилль.
  • Команда Лилль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Лилль забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1 гола против команды Лилль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лилль и Пари Сен-Жермен - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лилль и Пари Сен-Жермен - 1.
  • Лилль забивает 1.12 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Burak Yilmaz получил больше всего желтых карточек (7) в Лилль. Marco Verratti получил 8 в Пари Сен-Жермен.
Личные встречи
Лилль
4
Побед
23
Игр
14
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
29.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Лилль
Суперкубок Франции 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лилль 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль
Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Брест 2 - 0 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2021/2022
19.01.2022 - 20:00 Лилль 3 - 1 Завершен Лорьян В
Чемпионат Франции 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Марсель 1 - 1 Завершен Лилль Н
Кубок Франции 2021/2022
04.01.2022 - 22:00 Ланс 2 - 2 Завершен Лилль Н
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Бордо 2 - 3 Завершен Лилль В
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Кубок Франции 2021/2022
31.01.2022 - 22:15 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.01.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Лион 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
29%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
43%
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.62 П2: 2.22
П1: 4.10 Х: 2.70 П2: 2.21
Трансляция
Инфо
Перед початком поєдинку Лілль посідає 11 місце в чемпіонаті Франції, вв той час як ПСЖ лідирує у турнірній таблиці.
Парі Сен-Жермен: Доннарумма, Верратті, Данілу, Ді Марія, Кімпембе, Марікіньюш, Мбаппе, Мендеш, Мессі, Паредес, Хакімі.
Лілль: Грбич, Бамба, Андре, Бен Арфа, Ботман, Веа, Гудмундссон, Девід, Онана, Фонте, Челік.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 23-го туру чемпіонату Франції, в якому Лілль прийме Парі Сен-Жермен.
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Анонс матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" 06.02.2022, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Пьер Моруа.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 29.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек

Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Брест - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Брест.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ницца - 31.01.2022, в рамках турнира Кубок Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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