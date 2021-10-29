Лилль - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Лилль иПари Сен-Жермен, когда Лилль играет дома, 0- 0. 6 игры закончились с этим результатом

За последние 26 встреч когда команда Лилль играла дома, команда Лилль выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 22-21 в пользу команды Лилль.

Во время последних 58 встреч, команда Лилль выиграла 14 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-45 в пользу команды Пари Сен-Жермен

Игры прошлого года: 0-0 (Лилль дома) и 0-1 (Пари Сен-Жермен дома).

Вы знали, что Лилль забил 30% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 30% голов между минутами 76-90?

Лилль не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 11 играх.

Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Лилль не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Пари Сен-Жермен не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Домашняя статистика Лилль в сезоне 5-4-1

Выездная статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 6-4-1

Jonathan David лучший бомбардир Лилль с 12 голами. Kylian Mbappe забил 11 раз за Пари Сен-Жермен

Год назад, Лилль была на 1 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 11 месте с 32 очками.

Лилль пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Лилль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.

Лилль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).

Когда Лилль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Лилль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Лилль.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.

Из последних 5 встреч команда Лилль выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Лилль.

Команда Лилль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.

Лилль забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1 гола против команды Лилль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лилль и Пари Сен-Жермен - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лилль и Пари Сен-Жермен - 1.

Лилль забивает 1.12 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Пари Сен-Жермен не пропускает в 3 матчах подряд.

Обе команды проиграли их последние матчи.