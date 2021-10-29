Лилль - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Пьер Моруа.
Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 29.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек
Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Брест - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Брест.
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ницца - 31.01.2022, в рамках турнира Кубок Франции 2021/2022 и закончился ничьей.
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