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Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 20 января 2022, 22:30 - Сан-Мамес
Главный судья: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 0
Обновить
4'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
30%
Барселона
39%
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.00 Х: 2.38 П2: 2.75
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.30 Х: 2.55 П2: 2.80
Интересные факты
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Атлетик Бильбао побеждает в 66% овертаймов, Барселона побеждает в 75%.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Атлетик Бильбао забивает 0.67 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.5 гола (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • В ОТ Атлетик Бильбао забивает 0.67 гол(а), а Барселона забивает 1.5 (в среднем).
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Барселона выигрывает в 38%.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.5 мячей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 4 играх.
  • Атлетик Бильбао забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иБарселона, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 3.8.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 19% матчей, Барселона выигрывает в 38% матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 1.2.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Барселона не проигрывает в последних 5 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Атлетик Бильбао забивает 1.29 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 73 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 46 раз. Разница забитых и пропущенных голов 152-64 в пользу команды Барселона
  • За последние 36 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 10 сыграла в ничью и 17 победы команды Барселона. Разница голов 54-38 в пользу команды Барселона.
Личные встречи
Атлетик
5
Побед
30
Игр
20
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Барселона
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Атлетик
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик П
Суперкубок Испании 2022
13.01.2022 - 21:00 Атлетико 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Атлетико Манча Реал 0 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.01.2022 - 22:00 Осасуна 1 - 3 Завершен Атлетик В
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Последние матчи - Барселона
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 20:30 Линарес Депортиво 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона Н
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Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
30%
Барселона
39%
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.00 Х: 2.38 П2: 2.75
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.44 Х: 2.54 П2: 2.76
П1: 3.30 Х: 2.55 П2: 2.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 12
    Даниель Вивиан Морено
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 8
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 23
    Ноласкоаин Перу
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 25
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 35
    Comas, Arnau
    Защитник
Тренеры
  • Марселино
  • Xavi
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш матч!
Инфо
Вже відомі склади команд. Атлетік: Агіррасабала, Бершіч, Весга, Вівіан, Гарсія, Де Маркос, Мартінес, Муньяін, Гарсія, Санчет, Вільямс. Барселона: Тер Штеген, Алвес, Альба, Араухо, Бускетс, Гаві, Педрі, Піке, Торрес, Ютгла, Еззалзулі.
Инфо
Барселона в свою чергу тричі зіграла внічию та двічі виграла в останніх п'яти зустрічах. Підопічні Хаві розташувалися на 6 місці з 32 очками.
Инфо
В останніх п'яти поєдинках Атлетік з Більбао двічі виграв, двічі програв та одного разу отримав одне очко. Таким чином, клуб займає 10 місце в Ла Лізі з 28 очками.
Доброго вечора, шановні любителі Футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Кубка Іспанії Атлетік - Барселона.
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Анонс матча Атлетик - "Барселона" 20.01.2022, Кубок Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 20.01.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетик и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - "Барселона" можно посмотреть 20.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Реал - 16.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Атлетик - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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