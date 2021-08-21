Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сан-Мамес.
Дата проведения матча: 20.01.2022
Время начала матча: 22:30
История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетик и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Марселино и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Реал - 16.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Реал.
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