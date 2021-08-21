Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Атлетик Бильбао побеждает в 66% овертаймов, Барселона побеждает в 75%.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Атлетик Бильбао забивает 0.67 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.5 гола (в среднем).

Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.

В ОТ Атлетик Бильбао забивает 0.67 гол(а), а Барселона забивает 1.5 (в среднем).

Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Барселона выигрывает в 38%.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.5 мячей.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 4 играх.

Атлетик Бильбао забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иБарселона, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 3.8.

Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 19% матчей, Барселона выигрывает в 38% матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 1.2.

Недавнее выступление команды Барселона в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.

Барселона не проигрывает в последних 5 играх.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Атлетик Бильбао забивает 1.29 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Барселона забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Во время последних 73 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 46 раз. Разница забитых и пропущенных голов 152-64 в пользу команды Барселона