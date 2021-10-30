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Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 20 января 2022, 20:00 - Мартинез Валеро
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Эльче
Эльче
0 - 0
Обновить
37'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
29%
Реал
38%
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 4.50 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 5.10 Х: 3.00 П2: 1.92
Интересные факты
  • Эльче забивает 1.2 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эльче имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче и Реал Мадрид - 1.2.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Из последних 5 встреч команда Эльче выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Эльче забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Эльче (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Эльче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Эльче и Реал Мадрид 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Эльче выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Эльче не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эльче и Реал Мадрид - 3.2.
  • Когда Эльче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Эльче выигрывает первый тайм в 23% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Эльче в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Эльче выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-5 в пользу команды Реал Мадрид
Личные встречи
Эльче
0
Побед
7
Игр
6
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
22.02.2015 - 22:00 Эльче 0 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2021/2022
16.01.2022 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.01.2022 - 22:00 Эспаньол 1 - 2 Завершен Эльче В
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Алмерия 1 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Эльче 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче П
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Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Валенсия В
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 22:30 Алькояно 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
29%
Реал
38%
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 4.50 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 5.76 Х: 3.01 П2: 1.76
П1: 5.10 Х: 3.00 П2: 1.92
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Аксель Вернер
    Вратарь
  • 12
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 7
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 8
    Raúl Guti
  • 2
    Жерар Гумбау
  • 16
    Фидель
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
  • 4
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 31
    de Palmas, Lilian
    Полузащитник
  • 30
    Bono, Sergio
    Защитник
  • 34
    Friaza Perez, Jose Luis
    Нападающий
  • 29
    Bri, Diego
    Нападающий
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 5
    Гонзало
  • 28
    Andreu Ruiz, Lluis
    Вратарь
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
  • 27
    Marco, Carles
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 45
    Del Álamo, Diego Pineiro
    Вратарь
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 34
    Gila, Mario
    Защитник
Тренеры
  • Франсиско
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
3
Штрафные
5
5
Фолы
2
2
Удары мимо
1
2
Угловые
2
Офсайды
1
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
41%
Владение мячом
59%
Live Zone
Трансляция
29'
Слишком спокойный темп. Реал осторожничает и долго запрягает. Эльче держит мяч и тоже не спешит никуда.
26'
Опасный момент
Лунин вступает в игру! Гидо в очередной раз головой после навеса пробил. Украинец потащил, есть за что ругать защитников - совсем мышей не ловят. Сегодня у Андрея будет много работы, если оборона Реала продолжит так лажать.
25'
Эльче комбинирует в центре поля. Реал вообще не беспокоится. Какая беспечность!
23'
Предчувствие такое, что мы сегодня будем смотреть серию пенальти.
21'
Опасный момент
Вот он - удар в створ от гостей! Кроос постарался. Мяч скачками летит в молоко. Уже хоть что-то от бланкос.
18'
Хотелось Лунину вступить в игру, но Андрея опередил защитник. Впрочем, Каррильо с подачи развернул голову в другую сторону и просто боднул сферу.
15'
Инфо
По владению - 57%/43% в пользу Мадрида.
12'
Реал еще ничем не ответил, те моменты в начале матча - сплошное недоразумение, после пушки Гидо.
10'
Опасный момент
Шикарный прострел Хосана с правого фланга, Лунин отыгран, пустые ворота! Гидо влупил с метра в перекладину - КАК?!
9'
Офсайд
Марсело угодил в положение вне игры.
8'
Опасный момент
Навес Крооса с фланга. Йович схлестнулся с Гонсалесом на втором этаже, но угловой заработал.
5'
С пасом и с движением мяча у Эльче дела получше. На "слабо" пытается взять соперника Реал, как по мне. Рваный темп, много передач на ход. Нервно как-то.
3'
Опасный момент
Обыгрыш Марсело с партнером на левом фланге не прошел. Слишком спонтанный выпад. Пытается Мадрид играть дерзко, но исполнение ужасное.
1'
Опасный момент
Сразу в бой рванул Родриго, почти один в один, но до удара не дошло. Резкое начало.
1'
Свисток
Матч Начался!
Инфо
Минута молчания памяти Пако Хенто, легенды Реала.
Эльче, стартовый состав: Вернер - Паласиос, Гонсалес, Мохика, Дональд - Чавес, Гутьеррес, Гумбау, Хосан - Гидо, Перес.
Реал, стартовый состав: Лунин - Марсело, Начо, Алаба, Васкес - Вальверде, Камавинга, Кроос - Винисиус, Йович, Родриго.
1/8 в Кубке Короля состоит из одного матча. Хоть перед нами пара с явным фаворитом, Реал умеет подбрасывать сюрпризы, когда их никто не ждет.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Испании: Эльче - Реал. Начало поединка - 20:00.
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Анонс матча Эльче - Реал 20.01.2022, Кубок Испании

Противостояние между командой Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Мартинез Валеро.

Дата проведения матча: 20.01.2022
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Франсиско и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эльче - Реал можно посмотреть 20.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Эльче - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Вильярреал - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эльче.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 16.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Эльче - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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