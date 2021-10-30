Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Мартинез Валеро.
Дата проведения матча: 20.01.2022
Время начала матча: 20:00
История противостояний между командами Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Франсиско и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания
Тренер: Франциско Родригес
Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Вильярреал - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эльче.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 16.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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