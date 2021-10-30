Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Эльче забивает 1.2 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Эльче имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче и Реал Мадрид - 1.2.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.

Из последних 5 встреч команда Эльче выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Эльче забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Эльче (в среднем).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда Эльче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Эльче и Реал Мадрид 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Эльче выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Эльче не проигрывает в последних 4 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Эльче и Реал Мадрид - 3.2.

Когда Эльче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Эльче выигрывает первый тайм в 23% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Недавнее выступление команды Эльче в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.