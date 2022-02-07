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Ньюкасл - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 февраля 2022, 21:45 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
До начала
00 : 00 : 00
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
31%
Ничья
31%
Эвертон
38%
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.80 Х: 2.55 П2: 3.15
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Эвертон 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 27 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Эвертон. Разница голов 45-34 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Во время последних 53 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 20 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-73 в пользу команды Эвертон
  • В прошлом сезоне Ньюкасл Юнайтед выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Эвертон проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 61-75?
  • Ньюкасл Юнайтед сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-6-4
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-6
  • Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Demarai Gray забил 5 раз за Эвертон
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 23% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ньюкасл Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Ньюкасл Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 3, команда Эвертон выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Эвертон - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Эвертон - 0.8.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.33 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ньюкасл
4
Побед
17
Игр
10
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 14:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 15:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 Эвертон 2 - 2 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 16:45 Ньюкасл 1 - 2 Завершен Эвертон
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Лидс Юнайтед 0 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Уотфорд Н
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Кэмбридж Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Эвертон
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Халл Сити 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Эвертон 2 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
31%
Ничья
31%
Эвертон
38%
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.81 Х: 2.51 П2: 3.13
П1: 2.80 Х: 2.55 П2: 3.15
Трансляция
Українець Віталій Миколенко до складу на матч, на жаль, не потрапив.
Инфо
Вже відомі склади на матч. Ньюкасл: Дубравка, Тріппєр, Шар, Ласселс, Таргетт, Шелві, Віллок, Жоелінтон, Фрейзер, Сен-Максімен, Вуд. Евертон: Пікфорд, Коулман, Холгейт, Міна, Кін, Таусенд, Гомеш, Аллан, Грей, Рішарлісон, Гордон.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Ньюкасл - Евертон.
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Анонс матча Ньюкасл - Эвертон 08.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ньюкасл, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - Эвертон можно посмотреть 08.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Лидс Юнайтед - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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