Ньюкасл - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Эвертон 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 27 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Эвертон. Разница голов 45-34 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед.

Во время последних 53 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 20 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-73 в пользу команды Эвертон

В прошлом сезоне Ньюкасл Юнайтед выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Эвертон проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 24% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 61-75?

Ньюкасл Юнайтед сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-6-4

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-6

Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Demarai Gray забил 5 раз за Эвертон

Эвертон пропускает в каждом из последних 11 матчах.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 23% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.

Победителем прошлой встречи была команда Ньюкасл Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Ньюкасл Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 3, команда Эвертон выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Эвертон - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Эвертон - 0.8.

Ньюкасл Юнайтед забивает 1.33 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).