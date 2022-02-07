Ньюкасл - Эвертон онлайн трансляция матча

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ньюкасл, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Лидс Юнайтед - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
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