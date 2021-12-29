Манчестер Сити - Брентфорд онлайн трансляция матча

В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 6 домашних побед подряд.

Брентфорд проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, Брентфорд проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Брентфорд забил 27% голов между минутами 76-90?

Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.

Манчестер Сити выиграл 9 домашних матчей подряд.

Брентфорд проиграл 5 матчей подряд.

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Брентфорд не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 9-1-1

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

Брентфорд пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Брентфорд выигрывает в 29% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Брентфорд выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Сити забивает 2.88 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).