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Манчестер Сити - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 09 февраля 2022, 21:45 - Этихад
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 0
Обновить
64'
Брентфорд
Брентфорд
Ход матча
40' Махрез, Рияд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
36%
Брентфорд
29%
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.40 Х: 2.88 П2: 15.00
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.25 Х: 4.60 П2: 17.50
Интересные факты
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 6 домашних побед подряд.
  • Брентфорд проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Брентфорд проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Брентфорд забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.
  • Манчестер Сити выиграл 9 домашних матчей подряд.
  • Брентфорд проиграл 5 матчей подряд.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 9-1-1
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Брентфорд выигрывает в 29% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Брентфорд выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити забивает 2.88 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брентфорд проиграл 3 выездных матчей подряд.
Личные встречи
Манчестер Сити
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
07.01.2022 - 22:00 Суиндон Таун 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Брентфорд
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд П
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Новости команд
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Главные события
ГООЛ! Махрез, Рияд
40'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
36%
Брентфорд
29%
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.40 Х: 2.88 П2: 15.00
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.47 Х: 3.19 П2: 17.90
П1: 1.25 Х: 4.60 П2: 17.50
Составы команд
31
Эдерсон
15
Ляпорт, Эмерик
16
Джон Стоунз
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
26
Махрез, Рияд
10
Рахим Стерлинг
1
Рая Мартин, Дэвид
30
Мадс Роэрслев
20
Айер, Кристофер
18
Понтус Янссон
5
Пиннок, Этан
8
Йенсен, Матиас
15
Норгаард, Кристиан
15
Onyeka, Frank
7
Серджи Канос
3
Генри, Рико
14
Саман Годдос
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
    40
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 1
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 48
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 26
    Баптист, Шендон
    Полузащитник
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 10
    Да Силва, Джошуа
    Полузащитник
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Томас Франк
Статистика матча
5
Удары мимо
1
15
Штрафные
5
2
Офсайды
5
3
Фолы
10
78%
Владение мячом
22%
6
Угловые
1
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Трансляция
59'
Стоунз (Ман Сіті) лежить з пошкодженням. Скоріше всього він гру не продовжить.
57'
Спроба від Бернардо Сілви (Ман Сіті) пробити з 25-ти метрів - м'яч полетів верхом в руки голкіперу.
55'
Канселу (Ман Сіті) пройшов двох у штрафному майданчику і пробив з-під третього, але удар вийшов зручним для голкіпера - Рая намертво забрав його до рук.
52'
Стоунс (Ман Сіті) просунувся з м'ячем ледь не до штарфного майданчика, віддав хорошу розрізну передачу на забігаючого з флангу Мареза, але алжирець втратив м'яч.
50'
Канселу (Ман Сіті) щільно приклався до м'яча з метрів 20-ти і відправив його трохи вище воріт.
49'
Ще один стандарт від господарів, і знову він бездарно розіграний: Де Брюйне перебив стінку на найближчого за нею суперника.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Хоч і Сіті багато з м'ячем, але конструктиву з володіння "містян" було обмаль. Брентфорд без пресингу відзахищався увесь перший тайм, та і навіть у власному штрафному майданчику без сильного тиску гості ідуть на суперника. Один такий момент щільної боротьби завершився пенальті у ворота Брентфорда - господарі занадто швидкі для "бджіл". Але ось у захисті підопічні Гвардіоли далеко не безгрішні, але поки цим не скористалися гості.
Свисток
Перерва!
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр.
43'
Опасный момент
Стоунс втратив м'яч на своїй частині поля, Генрі (Брентфорд) його обікрав, обігрався в стіночку з Годдосом, але у штрафному майданчику довго вирішував що робити і з того всього несильно пробив з семи метрів - Едерсон на місці.
40'
Гоооол!!!
Марез влучив у лівий верхній кут від себе, голкіпер завалився в протилежний.
39'
Опасный момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Брентфорда! Рерслев Расмуссен збив Стерлінга у штрафному майданчику.
38'
Атакували "містяни" правим флангом - все завершилося неточним навісом Де Брюйне.
37'
Єнсен (Брентфорд) вийшов на ударну позицію і пробив з 20-ти метрів - м'яч влучив в захисника.
35'
Опасный момент
Шанс в Ляпорта (Ман Сіті)! Де Брюйне навісив зі стандарту з центральної зони, Діаш скинув в центр, а Ляпорт прийняв на груди і не влучив у площину, пробивши праворуч від воріт!
33'
Стерлінг (Ман Сіті) у падінні боковими ножицями пробив вище воріт. Ще б трохи довернув корпус було б більш небезпечно.
29'
Опасный момент
Здавалося б непримітний простріл Мареза вийшов гострим через помилку захисника Піннока. Стерлінг міг замкнути цей простріл, але Рая перервав траєкторію м'яче перед самісінькими ногами Рахіма. На добиванні першим був Канселу, але пробив вище воріт.
27'
Рая забрав до рук навіс Канселу (Ман Сіті) з лівого фалнгу. Дуже примітивно атакують господарі.
23'
Офсайд
Єнсен класно пробив у ліву дев'ятку з метрів 15-ти, але Едерсон витягнув. Хоча перед тим ще й потрапив данець в офсайд.
20'
Знову загострення від "містян" у чужому штрафному майданчику: Сілва прострілив, але Піннок перерва цей пас.
18'
Генрі виніс подачу Фодена (Ман Сіті) зі стандарту з лівого флангу.
14'
Годос (Брентфорд) не дивлячись віддав пас вперед на забігаючого партнера, ароте вийшло зандто сильно.
14'
Ще одна гостра подача Канселу, і знову вона була перервана гостями.
10'
Швидко розіграли стандарт на чужій половині поля господарі: Де Брюйне віддав низом у штрафний майданчик на Стерлінга, але простріл англійця був вибитий.
8'
Спробу Канселу (Ман Сіті) знайти Фодена у штрафному закиданням перервав голкіпер Рая.
5'
Фоден (Ман Сіті) пробив головою повз праву стійку після м'якого навісу Де Брюйне. Непогана спроба.
3'
"Містяни" повністю контролюють м'яч. Поки гості на голодному пайку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед поєдинком Ман Сіті очолює турнірну таблицю чемпіонату, а Брентфорд іде 14-м.
Брентфорд: Рая - Рерслев, Аєр, Янссон, Піннок, Генрі - Єнсен, Норгорд, Оньєка - Канос, Годдос.
Манчестер Сіті: Едерсон - Стоунс, Діаш, Ляпорт, Канселу - Сілва, Родрі, Де Брюйне - Стерлінг, Марез, Фоден.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 24-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Брентфорд.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Брентфорд 09.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 29.12.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Брентфорд можно посмотреть 09.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Фулхэм - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Эвертон - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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