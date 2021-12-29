Манчестер Сити - Брентфорд онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брентфорд (Брентфорд):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 29.12.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Фулхэм - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк
Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Эвертон - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
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