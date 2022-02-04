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Эвертон - Брентфорд онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 05 февраля 2022, 17:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Брентфорд
31%
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.60
Интересные факты
  • Брентфорд проиграл 4 матчей подряд.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Брентфорд выигрывает в 29% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Брентфорд выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Брентфорд.
  • В их последнюю встречу команда Брентфорд победила в 1 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Эвертон забивает 1.3 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Халл Сити 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Эвертон 2 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 17:00 Порт Вэйл 1 - 4 Завершен Брентфорд В
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Брентфорд
31%
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.22 Х: 2.70 П2: 3.95
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 7
    Ришарлисон
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
  • 21
    Андре Гомиш
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 1
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 34
    Oyegoke, Daniel
    Защитник
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 26
    Баптист, Шендон
    Полузащитник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Полузащитник
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 10
    Да Силва, Джошуа
    Полузащитник
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 43
    Young-Coombes, Nathan
    Нападающий
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Томас Франк
Трансляция
Инфо
Эвертон на предыдущем этапе обыграл Халл Сити в овертайме (3:2), а Брентфорд разобрался с Порт Вэйлом (4:1).
Запасные: Фернандес, Лоссль, Дасилва, Годдос, Онейка, Баптист, Стивенс, Ойегоки, Янг-Кумбс.
Брентфорд: Райя — Айер, Янссон, Беч — Рерслев — Йенсен, Нергор, Джанельт, Хенри — Канос, Тони.
Запасные: Бегович, Брантвейт, Гбамен, Ивоби, Кенни, Мина, Паттерсон, Тосун, Таунсенд.
Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Холгейт, Годфри, Миколенко — Аллан, Гомес — Гордон, Грей, Ришарлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Англии. На поле стадиона "Гудисон Парк" (Ливерпуль, Англия) сыграют Эвертон и Брентфорд.
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Анонс матча Эвертон - Брентфорд 05.02.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Брентфорд, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Эвертон в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Брентфорд можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Астон Вилла - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Вулверхэмптон - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Следите за результатами матча Эвертон - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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