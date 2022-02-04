Эвертон - Брентфорд онлайн трансляция матча

Брентфорд проиграл 4 матчей подряд.

Эвертон пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Брентфорд пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Брентфорд выигрывает в 29% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Брентфорд выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Брентфорд.

В их последнюю встречу команда Брентфорд победила в 1 гол(а).

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.

Обе команды проиграли их последние матчи.