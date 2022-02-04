Эвертон - Брентфорд онлайн трансляция матча

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Брентфорд, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Эвертон в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Астон Вилла - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.
Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Вулверхэмптон - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
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