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Вулверхэмптон - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 10 февраля 2022, 21:45 - Молинью
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 - 1
Обновить
72'
Арсенал
Лондон
Ход матча
25' Магальяйнс, Габриэль дос Сантос 33' Томас Парти 36' Саисс, Ромэйн 45' Гранит Джака
60' Рубен Невеш 61' Магальяйнс, Габриэль дос Сантос 62' Тринкао Вышел: Chiquinho 63' Маркал Ф. Вышел: Айт Нури, Райан
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
33%
Ничья
33%
Арсенал
33%
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 3.75 Х: 1.83 П2: 3.20
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 4.20 Х: 2.39 П2: 2.41
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Арсенал 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 7 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Арсенал. Разница голов 16-7 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 16 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-13 в пользу команды Арсенал
  • В прошлом сезоне Вулверхэмптон Уондерерс выиграл обе игры против Арсенал (2-1 дома и 2-1 на выезде)
  • Вулверхэмптон Уондерерс выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 37% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Вулверхэмптон Уондерерс имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает в последних 6 играх.
  • Арсенал без побед в последних 5 играх.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 6 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в последних 4 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 14% матчей, Арсенал выигрывает в 40% матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Арсенал выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.
  • В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 1 гол(а).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон Уондерерс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • У команды Арсенал серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3, команда Арсенал выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Арсенал - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Арсенал - 2.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.91 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Вулверхэмптон
3
Побед
8
Игр
2
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 21:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 19:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
02.11.2019 - 18:45 Арсенал 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Вулверхэмптон
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Норвич Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Вулверхэмптон 3 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Бернли Н
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
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Главные события
Маркал Ф.
Вышел: Айт Нури, Райан
63'
Тринкао
Вышел: Chiquinho
62'
61'
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
Рубен Невеш
60'
45'
Гранит Джака
Саисс, Ромэйн
36'
33'
Томас Парти
25'
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
33%
Ничья
33%
Арсенал
33%
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 3.75 Х: 1.83 П2: 3.20
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 4.36 Х: 1.96 П2: 3.25
П1: 4.20 Х: 2.39 П2: 2.41
Составы команд
12
Хосе Рамон Сандовал
27
Саисс, Ромэйн
16
Коади, Конор
23
Макс Килман
5
Маркал Ф.
18
Рубен Невеш
32
Леандер Дендонкер
22
Нельсон Семедо
10
Даниэль Поденсе
9
Рауль Хименес
17
Тринкао
32
Рамсдейл, Аарон
17
Соарес, Седрик
4
Бен Уайт
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
6
Киран Тирни
5
Томас Парти
34
Гранит Джака
7
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
35
Мартинелли, Габриэль
9
Александр Лаказетт
Стартовый состав
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
    62
  • 5
    Маркал Ф.
    63
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
    60
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
    36
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 7
    Букайо Сака
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
    33
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
    45
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
    61 25
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 19
    Джонни Кастро
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 21
    Chiquinho
    Нападающий
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 24
    Gomes, Tote
    Защитник
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 20
    Фабио Силва
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 75
    Awe, Zach
    Защитник
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
13
Штрафные
10
10
Фолы
11
2
Угловые
4
2
Блокировано ударов
3
51%
Владение мячом
49%
2
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
2
ЖК
3
4
Удары мимо
1
Офсайды
2
Трансляция
68'
Замена
Сміт-Роу вийшов замість Едегора (Арсенал).
67'
Тірні (Арсенал) довго витирав м'яч рушником для вдалого вкидання з ауту, проте його спробу легко винесли "вовки".
63'
Замена
Подвійна замінаа від господарів. Аїт Нурі та Шикінью вийшли замість Марсаля та Трікау.
61'
Желтая карточка
Жовта і для захисника гостей Габріеля. Бразилець тягнув час.
60'
Желтая карточка
Невіш (Вулвергемптон) зіграв точно в ногу Лаказетту.
59'
Пролетів Поденсе (Вулвергемптон) правим флангом, але виконав незручну для Хіменеса передачу в центр - мексиканець не зміг ї прийняти і обробити.
58'
Парті (Арсенал) замахнувся на удар лівою, але потім прибрав м'яч під праву і пробив - постріл з меж штрафного був заблокований.
56'
Невисокий навіс Марсаля (Вулвергемптон) пролетів увесь штрафний майданчик, всіх гравців і залишив поле за лицьовою лінією.
54'
Уголовой
Розіграли господарі кутовий: Дендонкер пробив голоовою після подачі Поденсе.
54'
Поденсе (Вулвергемптон) з їорошої позиції з межі штрафного майданчика пробив в дотик, але влучив у Вайта.
52'
Габріель виніс подачу Невіша (Вулвергемптон) зі штрафного майданчика.
51'
"Вовки" на старті другого тайму більше працюють з м'ячем.
49'
Лівим флангом атакували господарі: Дендонкер подав, а Рамсдейл забрав м'яч до рук.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Багато атакують команди, проводячи дуже інтенсивний поєдинок. Щоправда, у більшості моментів оборони граюють на високому рівні, стіною зупиняючи наступи суперника. Час від часу обидвом сторонам вдавалося загострювати поблизу воріт опонетів, лише траплялося це всього кілька разів. А гол став хорошим збігом кількох обставин для Арсеналу, але на перевагу підопічні Артети все-таки награли.
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Невіш (Вулвергемптон) завдав прямого удару з гострого кута штрафного майдачика зі стандарту - м'яч пролеетів поруч з правою стійкою.
45+1'
Желтая карточка
Ну як Джака (Арсенал) без картки. Трінкау обіграв швейцарця, а той на межі штрафного потягнув за футболку португальця і сфолив.
45'
Инфо
Три хвилин додав арбітр до першого тайму.
43'
Класно розіграли комбінацію лондонці. Після щільного прострілу Сака в центр штрафного майданчика Лаказетт пробив в дотик, але Са забрав м'яч до рук.
42'
Опасный момент
Семеду (Вулвергемптон) пробив неробочою лівою з-за меж штрафного майданчика впритул з правою стійкою.
41'
Соареш (Арсенал) потужно прострілив з парвого флангу, що аж Марсаль, котрий заблокував пас, схопився за бік і впав на газон. Але гру продовжить.
37'
Хіменес (Вулвергемптон) пробив головою після подачі з правого флангу, але удар вийшов несильним та ще й по центру - без проблем для Рамсдейла.
36'
Желтая карточка
Відкладена жовта для Саїса (Вулвергемптон) з грубу гру в ногу Едегора.
34'
Марсаль (Вулвергемптон) виконав дуже непоганий загострюючий навіс з лівого флангу у штрафний майданчик, але Джака допоміг своїм захисникам, головою вибивши м'яч.
33'
Желтая карточка
Жовта для Томаса Парті (Арсенал). Зірвав атаку господарів фолом на Трінкау.
31'
Уголовой
Габріель зіграв головою після подачі Поденсе від кута поля.
30'
Хіменес (Вулвергемптон) намагався обіграти Вайта один в один у штрафній зоні "канонірів", але захисник виніс м'яч на кутовий.
29'
Кілмен (Вулвергемптон) пішов в слалом центром поля, але опоненти взяли його в коробочку.
27'
Инфо
М'яч був зарахований, порушення не було.
Инфо
Третій гол в АПЛ для центрального захисника Габріеля у цьому сезоні.
26'
Инфо
В капітана господарів Коуді тече кров з носа. Він і ще голкіпер Са отримують допомогу медиків.
25'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Забивають "каноніри"! Після подачі кутового Вайт прокинув головою м'яч в центр, Лаказетту вдалося тільки проштоввхнути м'яч ще далі, а Габріель вже увігнав круглий снаряд у ворота. Господарі апелюють про порушення.
23'
Поденсе (Вулвергемптон) увійшов лівою частиною поля до штрафного, але неточно прострілив у центральну зону.
22'
Хіменес (Вулвергемптон) заробив сстандарт на чужій половині поля і відразу ж прямим ударом намагався закинути голкіперу за комірець - Рамсдейл на місці.
22'
Вайт і Габріель двічі поспіль пробивали по воротах Вулвергемптона, але обидва постріли влучиди в захисників.
22'
Са кулаками виніс подачу Тірні з лівого флангу.
18'
Инфо
61%:39% - володіння м'ячем.
16'
Мартінеллі (Арсенал) побіг у швидку атаку, але наткнувся відразу на кілька суперників і втратив м'яч.
15'
Рамсдейл не без проблем, але все-таки забрав до рук навіс Невіша (Вулвергемптон) зі стандарту з центральної зони.
12'
Команди міняються ініціативою. Поки без загострень біля обох воріт.
8'
Невіш (Вулвергемптон) закинув в сторону Дендонкера, котрий опинився на вістрі атаки, але Парті з Рамсдейлом на двох перервали цю небезпеку.
7'
Парті (Арсенал) в дотик пробив з підбирання з лінії штрафного майданчика, аале влучив у стіну з гравців.
5'
Спроба від Парті (Арсенал) запустити Сака правим флангом, але передача вийшла занажто сильною.
3'
Уголовой
Відбилися господарі від подачі Мартінеллі з кута поля.
2'
Поденсе (Вулвергемптон) намагався закинути у напрямку Трінкау, але його м'який навіс був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
Арсенал: Рамсдейл - Соареш, Вайт, Габріель, Тірні - Парті, Джака - Сака, Едегор, Мартінеллі - Лаказетт.
Вулвергемптон: Са - Кілмен, Коуді, Саїс - Семеду, Дендонкер, Невіш, Марсаль - Трінкау, Хіменес, Поденсе.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу 24-го туру АПЛ, в якому Вулвергемптон прийме Арсенал.
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Анонс матча Вулверхэмптон - Арсенал 10.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вулверхэмптон , тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и Арсенал в предыдущем футбольном матче 02.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - Арсенал можно посмотреть 10.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Норвич Сити - 05.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Норвич Сити.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Бернли" - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вулверхэмптон - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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