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Манчестер Юнайтед - Мидлсбро онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 04 февраля 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Мидлсбро
Мидлсбро
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
40%
Мидлсбро
27%
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.50
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 8.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМидлсбро, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Мидлсбро 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 10 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Мидлсбро. Разница голов 29-16 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 33 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Мидлсбро выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Мидлсбро над Манчестер Юнайтед была в 2004
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Мидлсбро выигрывает в 39% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Мидлсбро выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Мидлсбро лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Мидлсбро проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.
  • Мидлсбро's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мидлсбро (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Мидлсбро выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Мидлсбро.
  • Команда Мидлсбро выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Мидлсбро, а Мидлсбро забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Мидлсбро - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Мидлсбро - 0.4.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.84 гола, играя дома, а Мидлсбро забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Мидлсбро
Чемпионат Англии 2016/2017
19.03.2017 - 14:00 Мидлсбро 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2016/2017
31.12.2016 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Мидлсбро
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
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Последние матчи - Мидлсбро
Чемпионшип 2021/2022
29.01.2022 - 17:00 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Ковентри Сити В
Чемпионшип 2021/2022
24.01.2022 - 21:45 Блэкберн Роверс 1 - 0 Завершен Мидлсбро П
Чемпионшип 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Мидлсбро 2 - 1 Завершен Рэдинг В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 14:15 Мэнсфилд Таун 2 - 3 Завершен Мидлсбро В
Чемпионшип 2021/2022
29.12.2021 - 21:45 Блэкпул 1 - 2 Завершен Мидлсбро В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
40%
Мидлсбро
27%
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.50
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.47 Х: 3.54 П2: 8.58
П1: 1.52 Х: 3.60 П2: 8.50
Составы команд
26
Дин Хендерсон
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
19
Рафаэль Варан
20
Диогу Далот
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
25
Джейдон Санчо
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
7
Криштиану Роналду
1
Лумли, Джо
2
Дийкстил, Анферни
6
Гонсало Вильяр дель Фрайле
17
Пэдди Макнейр
35
Jones, Isaiah
25
Крукс, Мэтти
16
Ховсон, Джонатан
7
Маркус Тавернер
3
Нил Тейлор
11
Спорар, Андраз
47
Balogun, Folarin
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 11
    Спорар, Андраз
    Нападающий
  • 47
    Balogun, Folarin
    Нападающий
  • 35
    Jones, Isaiah
    Нападающий
  • 25
    Крукс, Мэтти
    Полузащитник
  • 16
    Ховсон, Джонатан
    Полузащитник
  • 7
    Маркус Тавернер
  • 3
    Нил Тейлор
    Защитник
  • 2
    Дийкстил, Анферни
    Полузащитник
  • 6
    Гонсало Вильяр дель Фрайле
    Полузащитник
  • 17
    Пэдди Макнейр
  • 1
    Лумли, Джо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Mejbri, Hannibal
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 18
    Уотмор, Дункан
    Нападающий
  • 14
    Пелтьер, Ли
    Защитник
  • 16
    Payero, Martin
    Полузащитник
  • 4
    Холл, Грант
    Защитник
  • 28
    Люк Даниэльс
  • 26
    Аарон Коннолли
  • 37
    Coburn, Josh
    Нападающий
  • 22
    Сулейман Бамба
    Защитник
  • 15
    Натан Вуд-Гордон
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Крис Уайлдер
Трансляция
Инфо
У попередньому раунді Кубка Англії Манчестер Юнайтед пройшов Астон Віллу (1:0), а Мідлсбро - Менсфілд (3:2).
Инфо
Півзахисник "манкуніанців" Поль Погба вийде на поле вперше з 2 листопада минулого року - француз повернувся після травми.
Запасні гостей: Деніелс, Бамба, Вотмор, Вуд-Гордон, Коберн, Конноллі, Паєро, Пелтьєр, Холл.
Мідлсбро: Хаусон - Джонс, Дейкстіл, Фрай, Макнейр, Тейлор - Крукс, Хаусон (К), Таверньє - Балогун, Шпорар.
Запасні господарів: Грант, Хітон, Еланга, Ван-Біссака, Джонс, Мата, Матич, Меджбрі, Фред.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Далот, Магвайр, Варан, Шоу - Мактоміней, Погба - Санчо, Фернандеш, Рашфорд - Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/16 фіналу кубка Англії, в якому Манчестер Юнайтед прийме Мідлсбро.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Мидлсбро 04.02.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Мидлсбро (Мидлсбро) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 04.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Мидлсбро (Мидлсбро):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Мидлсбро осталась с поражением. Столкновение Мидлсбро и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.03.2017 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Крис Уайлдер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Мидлсбро можно посмотреть 04.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Мидлсбро, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Мидлсбро (Мидлсбро)
Страна: Англия
Тренер: Айтор Каранка

Предыдущий матч команды Мидлсбро был сыгран против Ковентри Сити - 29.01.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Мидлсбро.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Мидлсбро онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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