Манчестер Юнайтед - Мидлсбро онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМидлсбро, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Мидлсбро 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 10 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Мидлсбро. Разница голов 29-16 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 33 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Мидлсбро выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Последняя гостевая победа Мидлсбро над Манчестер Юнайтед была в 2004

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Мидлсбро выигрывает в 39% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Мидлсбро выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Мидлсбро лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Мидлсбро проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.

Мидлсбро's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мидлсбро (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Мидлсбро выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Мидлсбро.

Команда Мидлсбро выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Мидлсбро, а Мидлсбро забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Мидлсбро - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Мидлсбро - 0.4.

Манчестер Юнайтед забивает 1.84 гола, играя дома, а Мидлсбро забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).