Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иСаутгемптон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Саутгемптон 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 21 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Саутгемптон. Разница голов 54-19 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 47 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-53 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Последняя гостевая победа Саутгемптон над Манчестер Юнайтед была в 2016

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Саутгемптон (9-0 дома и 3-2 на выезде)

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Саутгемптон забил 21% голов между минутами 0-15?

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Саутгемптон в последних 5 встречах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Саутгемптон не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. James Ward Prowse забил 6 раз за Саутгемптон

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Nathan Redmond лучший распасовщик Саутгемптон (5 передач)

Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Mohammed Salisu получил 7 в Саутгемптон.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Саутгемптон пропускает в каждом из последних 14 матчах.

Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Саутгемптон выигрывает в 38% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Саутгемптон выигрывает в 38%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Саутгемптон выиграла 0, 3 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.

Команда Саутгемптон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 3.2 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Саутгемптон - 4.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Саутгемптон - 2.2.

Манчестер Юнайтед забивает 1.8 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Саутгемптон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.