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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 февраля 2022, 14:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
31%
Саутгемптон
25%
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 4.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иСаутгемптон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Саутгемптон 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 21 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Саутгемптон. Разница голов 54-19 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 47 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-53 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Саутгемптон над Манчестер Юнайтед была в 2016
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Саутгемптон (9-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 21% голов между минутами 0-15?
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Саутгемптон в последних 5 встречах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Саутгемптон не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. James Ward Prowse забил 6 раз за Саутгемптон
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Nathan Redmond лучший распасовщик Саутгемптон (5 передач)
  • Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Mohammed Salisu получил 7 в Саутгемптон.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Саутгемптон пропускает в каждом из последних 14 матчах.
  • Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Саутгемптон выигрывает в 38% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Саутгемптон выигрывает в 38%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Саутгемптон выиграла 0, 3 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 3.2 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Саутгемптон - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Саутгемптон - 2.2.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.8 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Саутгемптон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
10
Побед
20
Игр
2
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 9 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 15:45 Саутгемптон 2 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
13.07.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершен Саутгемптон
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернли 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Тоттенхэм 2 - 3 Завершен Саутгемптон В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 1 Завершен Ковентри Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
31%
Саутгемптон
25%
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.91 Х: 2.91 П2: 4.80
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 4.80
Трансляция
Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 23 матчах. Саутгемптон расположился на двенадцатой строчке с 25 баллами и матчем в запасе.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу, Магуайр (к), Варан, Далот – Мактоминей, Погба, Фернандеш – Санчо, Роналду, Рэшфорд.
Инфо
Стартовый состав Саутгемптона: Форстер – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус (к), Армстронг – Адамс, Броха.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Саутгемптон.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 12.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Бернли" - 08.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против "Тоттенхэм" - 09.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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