Норвич Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Норвич Сити - "Манчестер Сити" 12.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 12.02.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)

Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902

Страна: Англия

Тренер: Дин Смит



Прошедший матч команды Норвич Сити был сыгран против Кристал Пэлас - 09.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брентфорд - 09.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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