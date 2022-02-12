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Норвич Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 февраля 2022, 19:30 - Кэрроу Роад
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Норвич Сити
Норвич
0 - 2
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53'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
17' Рубен Диаш 31' Рахим Стерлинг
48' Филип Фоден
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
38%
Ничья
31%
Манчестер Сити
31%
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 12.00 Х: 3.75 П2: 1.39
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Норвич Сити иМанчестер Сити, когда Норвич Сити играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 13 встреч когда команда Норвич Сити играла дома, команда Норвич Сити выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 20-14 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 27 встреч, команда Норвич Сити выиграла 5 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-26 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Норвич Сити забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Норвич Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 11 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Норвич Сити не забивает в 6 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 9-2-1
  • Milot Rashica отдал больше всего передач в Норвич Сити с 2 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Норвич Сити выигрывает первый тайм в 38% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).
  • Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Норвич Сити забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Норвич Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Манчестер Сити - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Манчестер Сити - 1.8.
  • Норвич Сити забивает 1.69 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Норвич Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • Вы знали, что Норвич Сити забил 21% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Норвич Сити
2
Побед
12
Игр
7
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 19:15 Норвич Сити 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Норвич Сити 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.01.2022 - 22:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Норвич Сити П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
07.01.2022 - 22:00 Суиндон Таун 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Главные события
48'
Филип Фоден ГООЛ!
31'
Рахим Стерлинг ГООЛ!
17'
Рубен Диаш
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
38%
Ничья
31%
Манчестер Сити
31%
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 12.00 Х: 3.75 П2: 1.39
Составы команд
28
Гунн, Ангус
21
Williams, Brandon
4
Бен Гибсон
5
Ханли, Грант
2
Ааронс, Макс
14
Gilmour, Billy
23
МакЛин, Кеннет
20
Пьер Ле-Мелу
17
Милот Рашица
22
Теему Пукки
24
Джошуа Сарджент
31
Эдерсон
15
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
6
Натан Аке
17
Александр Зинченко
21
Илкай Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва, Бернардо
26
Махрез, Рияд
47
Филип Фоден
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 14
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 21
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
    48
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    31
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    17
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 46
    Rowe, Jonathan
    Нападающий
  • 11
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 16
    Матиас Норманн
    Полузащитник
  • 33
    Майкл Макговерн
    Вратарь
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 3
    Байрам, Сэм
    Защитник
  • 6
    Зиммерманн, Кристоф
    Защитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 48
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 37
    Da Silva Chagas, Kayky
    Нападающий
  • 27
    Жоао Кансело
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
Тренеры
  • Дин Смит
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
4
Штрафные
8
6
Фолы
2
1
Удары в створ
6
2
Угловые
7
2
Офсайды
2
5
Сейвы
1
24%
Владение мячом
76%
3
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
ЖК
1
Трансляция
51'
Интересная схема сегодня в атаке у Сити — 2-3-5.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел от лицевой с левого фланга штрафной в исполнении Гюндогана пошел параллельно вратарской, после чего Фоден со второй попытки пробил мимо двух соперников!
46'
Для Сити во втором тайме ничего не поменялось — приходится все также возить мяч.
Свисток
Второй тайм начался!
Неприлично много моментов было у Сити в первой половине матча, хотя и последовали они после того, как Норвич бодро начал игру. "Горожане" не пропустили, но и забили при этом всего один гол, поэтому все еще нервничают. Зинченко провел классные 45 минут на поле, регулярно обостряя передачами с флангов.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
45'
Гюндоган с левого фланга исполнил подачу со штрафного в руки Ганну.
43'
Фоден из центрального входа в штрафную ударом из борьбы запустил мяч над воротами.
43'
Навес с правого фланга от Уокера Гибсон перевел на угловой.
41'
Контроль мяча от Сити на чужой половине. Хотя добить еще в первом тайме.
39'
Опасный момент
Уокер оставил мяч на правом фланге штрафной для Бернарду, после чего Силва делал черпак за шиворот вышедшему голкиперу, но защитники вынесли с линии!
38'
Офсайд
Марез сыграл на правый фланг штрафной в офсайд для Бернарду.
37'
Инфо
По ударам у нас 5(1) против 6(4).
36'
Инфо
Сити в контроле мяча проводит 71% времени этого матча.
34'
Уокер исполнил передачу с правого фланга, схожую на голевой эпизод, однако навес Зинченко с противоположной стороны поля был уже неточным.
33'
Пукки от лицевой на правом фланге штрафной покатил в оттяжку на Рашицу, но партнер в касание запустил мяч над воротами.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Уокер прошел по правому флангу, после чего отпасовал поперек штрафной на дальнюю ее сторону для Стерлинга, Рахим принял, а вторым касанием закрутил в дальний!
30'
Ааронс ворвался к лицевой на правом фланге штрафной под передачу на ход, но прострелил на соперника.
28'
Пас Зинченко с левого фланга отправился в руки к Ганну.
26'
Опасный момент
Хэнли потерял мяч в борьбе против Гюндогана на своей половине, немец развернул на левый фланг, после чего Зинченко прострел уже в центр штрафной на Стерлинга, а удар в касание низом от Рахима пришлось ногами отражать Ганну.
24'
Стерлинг простреливал с левого фланга, но попал в соперника, после чего Ганн пробежался за отскоком.
22'
Фоден не смог принять на грудь диагональный пас Фернандиньо на левый фланг штрафной.
20'
Сити спешно пытается выдавить соперников со своей половины поля контролем мяча.
18'
Опасный момент
Штанга! Подача с левого фланга от Лиса-Мелоу завершилась ударом головой от Хэнли из центра штрафной в дальний каркас ворот!
17'
Желтая карточка
Рашица протащил мяч на скорости к центральному кругу, где его на бедре прокатил Диаш.
15'
Инфо
Сити дает 79% контроля в эту минуту.
13'
Лис-Мелоу сбил Фодена на правом фланге обороны.
12'
Ааронс блокировал прострел с левого фланга от Стерлинга, после чего мяч отскочил в руку Рахиму.
11'
Опасный момент
Фоден в контратаке не успел во вратарской замкнуть прострел Гюндогана с левого фланга.
10'
Уильямс сделал отбор в центре поля, после чего улетел в рывок по правому флангу, который был завершен прострелом мимо Зинченко и Аке, который не сумел качественным ударом завершить Пукки.
10'
Ааронс на правом фланге прошел Зинченко, но с левой ноги пробил в Диаша.
9'
Пукки запорол выход в контратаку передачей назад уже от центрального круга.
8'
Опасный момент
Зинченко с левого фланга нашел подачей голову Гюндогана, который пробил прямиком в руки Ганну.
7'
Сити пытается вскрыть штрафную соперников верховыми пасами.
5'
Опасный момент
Штанга! Бернарду получил на правом фланге штрафной передачу Мареза, качнул защитника, после чего закрутил в дальний каркас ворот, а отскок пошел в руки Ганну.
4'
Офсайд
Фоден с 25-й попытки пробил Ганна от левого угла вратарской, но до этого получил заброс Мареза в эту зону в офсайде.
3'
Зинченко забросил мяч на Стерлинга в левый фланг штрафной, после чего Рахич заработал угловой.
2'
Офсайд
Ганн вынес мяч из штрафной в центр поля на Рашицу, которого соперники поймали в офсайд линией, почти параллельной центральной.
1'
Хозяева начали игру с неточного перевода на правый фланг атаки.
1'
Инфо
Сити с 60 очками за 24 матча лидирует в чемпионской гонке, а Норвич идет на 18 месте, имея 17 баллов за 23 игры.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Карсон, Стоунз, Ляпорт, Родриго, де Брюйне, Канселу, Кайки, Делап, Макэйти.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диас, Аке, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва — Марез, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Макговерн, Байрам, Циммерманн, Яннулис, Доувелл, Плахета, Норманн, Цолис, Роу.
Норвич: Ганн — Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс — Лис-Мелоу, Гилмур, Маклин — Саргент, Пукки, Рашица.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андре Марринер (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Карроу Роуд" (Норвич, Англия) сыграют Норвич и Манчестер Сити.
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Анонс матча Норвич Сити - "Манчестер Сити" 12.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Норвич Сити - "Манчестер Сити" можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Норвич Сити - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший матч команды Норвич Сити был сыгран против Кристал Пэлас - 09.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брентфорд - 09.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Норвич Сити - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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