Эспаньол - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Эспаньол - "Барселона" 13.02.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Эспаньол (Барселона) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Корнелья-Эль Прат.

Дата проведения матча: 13.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эспаньол (Барселона) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Эспаньол в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Висенте Морено и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эспаньол (Барселона)

Год основания Эспаньол (Барселона): 1900

Страна: Испания

Тренер: Висенте Морено



Предыдущий матч команды Эспаньол был сыгран против Атлетик - 07.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

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