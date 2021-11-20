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Эспаньол - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 февраля 2022, 22:00 - Корнелья-Эль Прат
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Эспаньол
Барселона
1 - 1
Обновить
50'
Барселона
Барселона
Ход матча
2' Gonzalez, Pedro 23' Кейди Баре 40' Серхи Дардер
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.73
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 4.70 Х: 2.85 П2: 1.97
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Эспаньол иБарселона, когда Эспаньол играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Эспаньол и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 30 встреч когда команда Эспаньол играла дома, команда Эспаньол выиграла 4 раз, 12 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 41-21 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 65 встреч, команда Эспаньол выиграла 6 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 41 раз. Разница забитых и пропущенных голов 123-41 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Эспаньол забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Эспаньол без побед в последних 5 играх.
  • Эспаньол не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 3-6-2
  • Raul De Tomas лучший бомбардир Эспаньол с 12 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Sergi Darder отдал больше всего передач в Эспаньол с 4 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)
  • Эспаньол пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Эспаньол забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Эспаньол выигрывает первый тайм в 36% матчей, Барселона выигрывает в 39% матчей.
  • Эспаньол выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Барселона выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Эспаньол лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Эспаньол проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эспаньол.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Эспаньол's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эспаньол выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.
  • Команда Эспаньол выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Эспаньол забивает 0.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Эспаньол (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эспаньол и Барселона - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эспаньол и Барселона - 0.8.
  • Эспаньол забивает 1.71 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Эспаньол
1
Побед
23
Игр
18
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
30.03.2019 - 17:15 Барселона 2 - 0 Завершен Эспаньол
Последние матчи - Эспаньол
Чемпионат Испании 2021/2022
07.02.2022 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.01.2022 - 22:00 Эспаньол 1 - 4 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.01.2022 - 22:30 Кадис 2 - 2 Завершен Эспаньол Н
Кубок Испании 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Мальорка 2 - 1 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.01.2022 - 22:00 Эспаньол 1 - 2 Завершен Эльче П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
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Главные события
ГООЛ! Серхи Дардер
40'
Кейди Баре
23'
2'
Gonzalez, Pedro ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.73
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 5.91 Х: 2.95 П2: 1.85
П1: 4.70 Х: 2.85 П2: 1.97
Составы команд
13
Диего Лопез
3
Адриа Жинер Педроса
19
Леандро Кабрера
24
Гомез, Серхи
22
Алейкс Видаль
10
Серхи Дардер
25
Эррера Янгель
20
Кейди Баре
19
Вилхена, Тонни
18
Пуадо, Хави
11
Де Томаш, Рауль
22
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
11
Смит, Адама
19
Ферран Торрес
30
Whyte Gavin
Стартовый состав
  • 18
    Пуадо, Хави
    Нападающий
  • 11
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
    40
  • 25
    Эррера Янгель
  • 20
    Кейди Баре
    Полузащитник
    23
  • 19
    Вилхена, Тонни
    Полузащитник
  • 3
    Адриа Жинер Педроса
  • 19
    Леандро Кабрера
    Защитник
  • 24
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 22
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 13
    Диего Лопез
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
    2
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Дидак Вила
    Защитник
  • 21
    Ribaudo, Nicolas Melamed
    Полузащитник
  • 16
    Лоренцо Хесус Морон Гарсия
    Нападающий
  • 6
    Мануэль Морланес
    Полузащитник
  • 8
    Фран Мерида
    Полузащитник
  • 14
    Оскар Мелендо
    Полузащитник
  • 2
    Мигелон
    Защитник
  • 34
    Garcia Pons, Joan
    Вратарь
  • 23
    Адриан Эмбарба
    Полузащитник
  • 18
    Нани Ландри Димата
    Нападающий
  • 5
    Фернандо Калеро
  • 7
    Микеле Лейгертвуд
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez Nicolas
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
Тренеры
  • Висенте Морено
  • Xavi
Статистика матча
2
Удары в створ
2
2
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
8
Штрафные
11
1
Угловые
2
9
Фолы
7
40%
Владение мячом
60%
1
ЖК
2
Офсайды
1
1
Сейвы
1
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм.
46'
Замена
Эрик Гарсия вместо Араухо вышел у Барсы. Вынужденная замена.
Выходят команды на второй тайм.
Барса забила быстрый гол (Педри отличился) и как-то постепенно пыталась приспать игру. Долгое время такая тактика работала – у Эспаньола фактически ничего впереди не было, пока в концовке тайма шикарный удар не получился у Дердера. Так что имеем 1:1 к перерыву.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:1 у нас пока что.
45+1'
Траоре неплохо прострелил с правого фланга, но после некоторой заминки защитники все-таки вынесли мяч.
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму.
43'
А вот сейчас уже барса активизировалась – уходить на перерыв при равном счете в планы гостей не входило.
40'
Гоооол!!!
Гооол! Эспаньол! Шикарный удар получился у Дардера – обводящий, под самую штангу, у тер Штегена просто не было шансов его потянуть! 1:1!
38'
Опасный момент
Ох, пару хороших моментов от Барсы – сначала Траоре лупил метров с 10-ти, но Лопес спасает ситуацию, а затем вторым темпом пошел навес и удар Торреса головой – тут уже кипер был бессилен, но мяч чуть-чуть разминулся со стойкой!
36'
Торреса попытались было отправить в прорыв, но два центрбека Эспаньола не дали Феррану убежать.
35'
Инфо
47:53 владение мячом в пользу Барселоны.
34'
Уголовой
Де Йонг подал угловой – снова не перебил первого защитника.
32'
Траоре снова отправился в проход – двух соперников прошел, продавил, проскочил, но третий все-таки отобрал у него мяч.
29'
Пике фолит довольно явно – но без карточки пока что.
28'
Уголовой
Угловой для Барсы – Де Йонг навесил, но не перебил первого защитника.
26'
Адама Траоре просто как поезд прет – такого атлета не остановить просто так.
25'
После навеса со штрафного Траоре выиграл силовую борьбу, принял мяч, дал на силу намного выше.
24'
Желтая карточка
Баре просто скосил Педри – первая желтая в матче.
22'
Полтайма прошло – пока что не самая феерическая игра от команд.
20'
Со штрафного на фланге пошел неплохой навес в штрафную хозяев, но отбились хозяева.
16'
Опасный момент
А вот Барса запрессинговала три в три защитников Эспаньола, отобрала мяч, но ситуацию спасает голкипер Лопес, который вовремя вышел из ворот!
15'
Адама Траоре с фланга ворвался, покрутил позвонки защитнику и пробил в ближний угол – чуть не попал.
13'
Неплохой разрезной пас на Торреса задумали гости, но не прошел пас, вовремя прочитали защитники Эспаньола.
12'
Переместилась игра в центре поля. Барса играет в удержание.
10'
Бускетс прихватил руками в центре поля, обошлось без желтой.
6'
А вот Де Томас дал метров с 20-ти – мимо. Не расклеился Эспаньол после пропущенного гола.
5'
Уголовой
Угловой для Эспаньола – пошел навес на ближнюю, который даже завершился ударом, но он был заблокирован.
2'
Гоооол!!!
Гооол! Вот так начало! Казалось захлебнулась атака Барсы, но пошел второй темп, хорошая подача с фланга в штрафную, где Педри переправил в ворота! 1:0 уже на 2-й минуте для Барсы!
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Серджино Дест, Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Ферран Торрес, Адама Траоре
Инфо
Стартовый состав Эспаньола: Диего Лопес, Адрия Педроса, Леандро Кабрера, Серхи Гомес, Алейш Видаль, Серхи Дардер, Янхель Эррера, Кейди Баре, Тонни де Вильена, Хавьер Пуадо, Рауль де Томас
Напомним, что на данный момент Барса находится на 4-м месте в турнирной таблице, Эспаньол идет 13-м.
Инфо
Матч начнется в 22:00, судить игру будет Алехандро Эрнандес!
Добрый вечер всем любителям футбола! На этих выходных в Испании проходят матчи 24-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором Эспаньол примет Барселону!
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Анонс матча Эспаньол - "Барселона" 13.02.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Эспаньол (Барселона) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Корнелья-Эль Прат.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эспаньол (Барселона) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Эспаньол в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Висенте Морено и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эспаньол - "Барселона" можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эспаньол - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Предыдущий матч команды Эспаньол был сыгран против Атлетик - 07.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Эспаньол - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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