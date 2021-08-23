Милан - Сампдория онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Милан иСампдория, когда Милан играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Сампдория 1-0. 12 игры закончились с этим результатом.

За последние 24 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Сампдория. Разница голов 38-16 в пользу команды Милан.

Во время последних 52 встреч, команда Милан выиграла 29 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Сампдория выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-42 в пользу команды Милан

Последняя гостевая победа Сампдория над Милан была в 2017

Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 1-2 (Сампдория дома).

Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Сампдория забил 24% голов между минутами 76-90?

Сампдория проиграл 3 выездных матчей подряд.

В домашних матчах Милан не проигрывает Сампдория в последних 4 встречах.

Милан не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Сампдория не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (7 передач)

Милан выигрывает первый тайм в 46% матчей, Сампдория выигрывает в 28% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Сампдория выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.

Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Сампдория выиграла 0, 2 ничьи.

Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.

Команда Сампдория выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 0.6 гола против команды Милан (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Сампдория - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Сампдория - 0.6.

Милан забивает 1.55 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 16 месте с 23 очками.