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Милан - Сампдория онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 13 февраля 2022, 13:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 0
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перерыв
Сампдория
Генуя
Ход матча
8' Рафаэл Леау 10' Томас Ринкон 19' Браим Диас 26' Алессио Романьоли
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Сампдория
33%
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.80 Х: 2.60 П2: 6.00
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.85 Х: 2.80 П2: 6.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иСампдория, когда Милан играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Сампдория 1-0. 12 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 24 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Сампдория. Разница голов 38-16 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 52 встреч, команда Милан выиграла 29 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Сампдория выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-42 в пользу команды Милан
  • Последняя гостевая победа Сампдория над Милан была в 2017
  • Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 1-2 (Сампдория дома).
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Сампдория забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Сампдория проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • В домашних матчах Милан не проигрывает Сампдория в последних 4 встречах.
  • Милан не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Сампдория не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (7 передач)
  • Милан выигрывает первый тайм в 46% матчей, Сампдория выигрывает в 28% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Сампдория выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Сампдория выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.
  • Команда Сампдория выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 0.6 гола против команды Милан (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Сампдория - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Сампдория - 0.6.
  • Милан забивает 1.55 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 16 месте с 23 очками.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Милан
12
Побед
22
Игр
4
Побед
Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
23.08.2021 - 21:45 Сампдория 0 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 13:30 Милан 1 - 1 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 23:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 21:45 Сампдория 0 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Специя П
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Сампдория 4 - 0 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Сампдория П
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Наполи 1 - 0 Завершен Сампдория П
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Главные события
Алессио Романьоли
26'
Браим Диас
19'
10'
Томас Ринкон
ГООЛ! Рафаэл Леау
8'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Сампдория
33%
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.80 Х: 2.60 П2: 6.00
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.89 Х: 2.79 П2: 6.33
П1: 1.85 Х: 2.80 П2: 6.50
Составы команд
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
13
Алессио Романьоли
23
Фикайо Томори
25
Алессандро Флоренци
22
Беннасе, Исмаель
8
Сандро Тонали
17
Рафаэл Леау
10
Браим Диас
30
Messias, Junior
9
Оливье Жиру
33
Владимиро Фальконе
24
Бартош Берешиньски
26
Джанджакомо Маньяни
15
Омар Колли
29
Никола Мурру
13
Андреа Конти
2
Мортен Торсби
88
Томас Ринкон
87
Антонио Кандрева
10
Франческо Капуто
5
Стефано Сенси
Стартовый состав
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    8
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
    19
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
    26
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 10
    Франческо Капуто
  • 5
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Конти
    Защитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
    10
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 26
    Джанджакомо Маньяни
  • 15
    Омар Колли
  • 29
    Никола Мурру
    Защитник
  • 33
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
Запасные игроки
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 12
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 70
    Симоне Тримболи
  • 27
    Куглиарелла, Фабио
    Нападающий
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
  • 14
    Виейра, Роналдо
    Полузащитник
  • 11
    Сабири, Абделхамид
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 30
    Раваглиа, Никола
    Вратарь
  • 1
    Эмиль Аудеро
    Вратарь
  • 35
    Bonfanti, Giovanni
    Защитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Марко Джампаоло
Статистика матча
7
Штрафные
6
6
Фолы
5
66%
Владение мячом
34%
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
2
ЖК
1
Офсайды
2
1
Удары мимо
Трансляция
44'
Опасный момент
Фальконе совершает отличный сейв! На реакции голкипер сыграл и потащил мощный удар Мессиаса в левый угол. Красивое спасение!
43'
Мессиас, переместившийся на левый фланг, отдал мяч под удар Жиру. Француз пробил крайне неудачно, мяч свалился с ноги.
38'
Офсайд
Неплохую атаку провели гости и даже завершили её ударом. Правда, боковой зафиксировал офсайд у Кандревы в самом начале наступления.
34'
Мессиас выполнил подачу в штрафную, но никто из партнёров за этим мячом не пошёл. Конти спокойно сбросил мяч вратарю.
32'
Очень спокойно проходит игра и это, конечно же, на руку Милану.
27'
Оказали медицинскую помощь Берешинскому, после чего футболист вернулся на поле.
26'
Желтая карточка
Чиффи зафиксировал отложенный фол и продемонстрировал жёлтую карточку Романьоли.
24'
Берешинский получил повреждение и вряд-ли сможет продолжить игру. Замена уже готовится.
21'
Пришло время и Сампдории немного поработать с мячом. Никакой выгоды из этого генуэзцы пока извлечь не могут.
18'
Желтая карточка
Диас пошёл в прессинг и переусердствовал. Очевидная накладка, испанец спокойно принял решение арбитра.
14'
Забив быстрый мяч, Милан стремится успокоить игру. Комбинируют на своей половине поля хозяева.
10'
Желтая карточка
Ринкон налетел на Меняьна. Возможно, жёлтая карточка была слишком строгим наказанием для полузащитника Сампдории.
8'
Гоооол!!!
Открывает счёт Милан! Как же разобрался с защитником и вратарём Леау! Мастерский проход по флангу и удар в дальний угол удался португальцу. Голевая передача, между прочим, в активе Меньяна.
5'
Капуто получил скидку от Сенси и пробил по воротам. Неудачная попытка.
4'
Милан начинает поединок с контроля мяча. Сампдория делает ставку на быстрые контратаки.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Флоренци, Романьоли (к), Томори, Калабрия – Беннасер, Тонали, Диас – Леау, Жиру, Мессиас.
Инфо
Стартовый состав Сампдории: Фальконе – Мурру, Колли, Маньяни, Берешинский (к) – Кандрева, Торсбю, Ринкон, Конти – Сенси, Капуто.
Прямо сейчас Милан занимает третью строчку, но в случае сегодняшней победы поднимется на вершину турнирной таблицы. У Сампдории дела обстоят куда хуже. Генуэзцы расположились на 16 позиции, от зоны вылета их отделяют всего 5 пунктов.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии А Милан – Сампдория.
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Анонс матча Милан - Сампдория 13.02.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой Сампдория (Генуя):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение Сампдория и Милан в предыдущем футбольном матче 23.08.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Марко Джампаоло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Сампдория можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Сампдория, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Лацио - 09.02.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий матч команды Сампдория был сыгран против Сассуоло - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Следите за результатами матча Милан - Сампдория онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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