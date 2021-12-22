Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.
Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 20:30
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал в предыдущем футбольном матче 22.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 12.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против "Атлетико" - 13.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Атлетик.
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