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Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 16 января 2022, 20:30 - King Fahd International Stadium
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
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перерыв
Атлетик
Бильбао
Ход матча
38' Лука Модрич
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
27%
Ничья
45%
Атлетик
27%
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 2.00 Х: 2.80 П2: 5.10
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 0 ничьи.
  • Атлетик Бильбао без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 19%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.4.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 19% матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 1.4.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2005
  • За последние 30 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 79-23 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 61 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 39 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 130-54 в пользу команды Реал Мадрид
Личные встречи
Реал
16
Побед
23
Игр
2
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик
Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Валенсия В
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 22:30 Алькояно 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал В
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Последние матчи - Атлетик
Суперкубок Испании 2022
13.01.2022 - 21:00 Атлетико 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Атлетико Манча Реал 0 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.01.2022 - 22:00 Осасуна 1 - 3 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Лука Модрич
38'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
27%
Ничья
45%
Атлетик
27%
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 1.87 Х: 2.78 П2: 5.52
П1: 2.00 Х: 2.80 П2: 5.10
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
21
Родриго
23
Унай Симон
18
Оскар де Маркос
5
Йерай Альварес
4
Мартинез, Иньиго
24
Микель Баленсьяга
7
Алехандро Беренгер
14
Дани Гарсия
19
Zarraga, Oier
10
Икер Муньяин
8
Сансет Тирапу, Ойян
9
Иньяки Уильямс
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    38
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 5
    Йерай Альварес
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 23
    Ноласкоаин Перу
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 12
    Даниель Вивиан Морено
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Марселино
Статистика матча
3
Блокировано ударов
1
61%
Владение мячом
39%
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
2
Удары мимо
2
6
Угловые
1
3
Удары в створ
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
43'
Мадрид передал контроль соперникам. Ловят контратаку.
40'
Васкес навешивал с правого фланга штрафной, но Йерай перевел мяч на угловой.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родриго с правого фланга штрафной выкатил мяч под удар Модричу, а тот закрутил под ближнюю штангу.
37'
Саррага с левого фланга выстрелил над воротами издали.
34'
Винисиус передачей с левого фланга разгонял Бензема, но защитники не пропустили.
32'
Муниаина сбили с ног на левом фланге атаки.
30'
Проход Вильямса на правый фланг штрафной был перехвачен.
28'
Опасный момент
Симону пришлось доставать из-под перекладины удар головой от Каземиро, после подачи углового с правого фланга!
27'
Опасный момент
Каземиро пустил шальной мяч с острого угла на правом фланге издали под ближнюю штангу, но Симон парировал!
25'
Васкес прострелом с правого фланга заработал угловой.
23'
Беренгер отобрал мяч у Менди при попытке француза сыграть в проброс пяткой на левом фланге штрафной.
22'
Баленсиага отправил на угловой прострел с правого фланга штрафной от Родриго.
20'
Опасный момент
Симон ошибся с выходом на подачу углового с левого фланга, но Милитао пробил головой над воротами.
18'
Опасный момент
Йерай подправил головой мяч мимо дальней штанги, после удара Бензема со входа на правый фланг штрафной!
16'
Уголовой
Угловой с правого фланга завершился ударом головой мимо правой штанги от Альвареса.
14'
Васкес с правого фланга подавал на дальнюю, где был только Де Маркос.
12'
Баленсиага толкнул в спину Родриго в центре поля, после попытки приема передачи от соперника.
11'
Опасный момент
Лежа блокировал удар Иньяки от левого угла вратарской Алаба!
10'
Муниаин простреливал с левого фланга, но до Иньяки мяч не пропустили.
8'
Родриго завершал бы смещение с правого фланга толчком мяча с носка, если бы защитники не выбили.
7'
Бензема придумал слишком тяжелый пас верхом на правый фланг атаки на Родриго.
5'
В контроле Реал на чужой половине.
3'
Родриго пробил в защитника с правого фланга штрафной.
2'
Иньиго не пустил Бензема на левый фланг штрафной.
1'
Куртуа немного попожарил на левом фланге штрафной, после неудачного паса назад от Винисиуса.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Агирресабала, Петксарроман, Весга, Вивиан, Лекуэ, Берчиче, Капа, Р. Гарсия, Ноласкоян, Н. Вильямс, Серрано.
Атлетик: Симон — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия, Саррага, Муниаин — Сансет, И. Вильямс.
Запасные: Лунин, Фуидиас, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Себальос, Иско, Камавинга.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сесар Сото Градо (Риохо, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка Суперкубка Испании. На поле стадиона "Кинг Абдулла Спортс Сити" (Джидда, Саудовская Аравия) сыграют мадридский Реал и баскский Атлетик.
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Анонс матча Реал - Атлетик 16.01.2022, Суперкубок Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.

Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал в предыдущем футбольном матче 22.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетик можно посмотреть 16.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 12.01.2022, в рамках турнира Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против "Атлетико" - 13.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2022 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча Реал - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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