Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 0 ничьи.

Атлетик Бильбао без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.

Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 19%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.4.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 19% матчей.

Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 1.4.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2005

За последние 30 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 79-23 в пользу команды Реал Мадрид.