Аталанта - Фиорентина онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иФиорентина, когда Аталанта играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Аталанта и Фиорентина 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Фиорентина. Разница голов 29-26 в пользу команды Аталанта.

Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Фиорентина выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 76-54 в пользу команды Фиорентина

Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.

Аталанта не пропускает в 3 матчах подряд.

Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Фиорентина выигрывает в 44% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Фиорентина выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.

В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Фиорентина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Фиорентина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.

У команды Аталанта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Фиорентина выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Фиорентина проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок Италии" против команды Аталанта.

Команда Аталанта выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок Италии" против команды Фиорентина.

Аталанта забивает 2 гола за матч против команды Фиорентина, а Фиорентина забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Фиорентина - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Фиорентина - 1.2.

Аталанта забивает 2.21 гола, играя дома, а Фиорентина забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не забили в своем последнем матче.