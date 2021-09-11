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Аталанта - Фиорентина онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 10 февраля 2022, 19:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
-
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0'
Фиорентина
Флоренция
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Фиорентина
31%
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.25 Х: 2.85 П2: 3.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иФиорентина, когда Аталанта играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Фиорентина 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Фиорентина. Разница голов 29-26 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Фиорентина выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 76-54 в пользу команды Фиорентина
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Аталанта не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Фиорентина выигрывает в 44% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Фиорентина выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.
  • В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Фиорентина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Фиорентина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.
  • У команды Аталанта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Фиорентина выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Фиорентина проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок Италии" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок Италии" против команды Фиорентина.
  • Аталанта забивает 2 гола за матч против команды Фиорентина, а Фиорентина забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Фиорентина - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Фиорентина - 1.2.
  • Аталанта забивает 2.21 гола, играя дома, а Фиорентина забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Личные встречи
Аталанта
4
Побед
24
Игр
12
Побед
Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 Аталанта 3 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 21:45 Фиорентина 0 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 13:30 Кальяри 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 21:45 Фиорентина 6 - 0 Завершен Дженоа В
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 19:00 Наполи 2 - 5 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.01.2022 - 18:00 Торино 4 - 0 Завершен Фиорентина П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Фиорентина
31%
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.23 Х: 2.79 П2: 4.16
П1: 2.25 Х: 2.85 П2: 3.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
  • 98
    Игор
    Полузащитник
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 22
    Гонсалес, Николас
    Нападающий
  • 23
    Пионтек, Кшиштоф
    Нападающий
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 25
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
Запасные игроки
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 48
    Panada, Simone
    Полузащитник
  • 50
    de Nipoti, Tommaso
    Нападающий
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 20
    Mihaila, Valentin
    Нападающий
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 52
    Renault, Guillaume Philippe
    Защитник
  • 25
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 11
    Иконе, Джонатан
    Полузащитник
  • 9
    Arthur Daniel Irawan
    Защитник
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 55
    Матия Настасич
    Защитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Винцензо Италиано
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Паломино, Демирал, Джимсити – Дзаппакоста, Фройлер (к), де Рон, Хатебур – Пашалич, Малиновский, Бога.
Инфо
Стартовый состав Фиорентины: Террачано – Бираги (к), Игор, Куарта, Одриосола – Малех, Торрейра, Кастровилли – Сапонара, Пёнтек, Гонсалес.
Аталанта стартовала в турнире с раунда 1/8 финала, где без особого труда победила Венецию (2:0). Путь Фиорентины к четвертьфиналу был длиннее: фиалки оставили за бортом Козенцу (4:0), Беневенто (2:0) и Наполи (2:2, 0:3 д.в.).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка Италии между Аталантой и Фиорентиной.
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Анонс матча "Аталанта" - "Фиорентина" 10.02.2022, Кубок Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Фиорентина" можно посмотреть 10.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Фиорентина", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Кальяри.

Команда гостей

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Прошедший поединок команды "Фиорентина" был сыгран против Лацио - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Фиорентина" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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