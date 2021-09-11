Аталанта - Фиорентина онлайн трансляция матча

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Фиорентина" (Флоренция):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Кальяри.
Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Прошедший поединок команды "Фиорентина" был сыгран против Лацио - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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