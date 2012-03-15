Спортинг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 12 играх.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

Спортинг Лиссабон выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Спортинг Лиссабон выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Спортинг Лиссабон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.

Команда Спортинг Лиссабон проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 1, 0 ничьи.

Спортинг Лиссабон забивает 1.67 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1 гола против команды Спортинг Лиссабон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Спортинг Лиссабон и Манчестер Сити - 2.67.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Спортинг Лиссабон и Манчестер Сити - 1.33.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Спортинг Лиссабон забивает 2 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Спортинг Лиссабон не проигрывает в последних 5 играх.