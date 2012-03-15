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Спортинг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 февраля 2022, 22:00 - Эштадиу Жозе Алваладе
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Спортинг
Лиссабон
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Спортинг
21%
Ничья
16%
Манчестер Сити
63%
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.50 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.40 Х: 3.00 П2: 1.72
Интересные факты
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 12 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Спортинг Лиссабон выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Спортинг Лиссабон выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • Команда Спортинг Лиссабон проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 1, 0 ничьи.
  • Спортинг Лиссабон забивает 1.67 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1 гола против команды Спортинг Лиссабон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Спортинг Лиссабон и Манчестер Сити - 2.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Спортинг Лиссабон и Манчестер Сити - 1.33.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Спортинг Лиссабон забивает 2 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Спортинг Лиссабон не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Спортинг
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Лига Европы 2011/2012
15.03.2012 - 22:05 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Спортинг
Лига Европы 2011/2012
08.03.2012 - 20:00 Спортинг 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.02.2022 - 22:15 Порту 2 - 2 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
06.02.2022 - 22:30 Спортинг 2 - 0 Завершен Фамаликан В
Чемпионат Португалии 2021/2022
02.02.2022 - 22:45 Белененсеш 1 - 4 Завершен Спортинг В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 18:00 Белененсеш 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Кубок португальской лиги 2021/2022
29.01.2022 - 21:45 Бенфика 1 - 2 Завершен Спортинг В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Спортинг
21%
Ничья
16%
Манчестер Сити
63%
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.50 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.75 Х: 2.98 П2: 1.69
П1: 6.40 Х: 3.00 П2: 1.72
Трансляция
Инфо
Манчестер Сити и Спортинг никогда не пересекались в Лиге Чемпионов, зато в 2012 году играли в плей-офф Лиги Европы. Тогда португальцы прошли в 1/8 финала по правилу выездного гола (1:0, 2:3), а затем огорчили и харьковский Металлист.
Стартовые составы команд:
Спортинг: Адан, Порро, Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Сарабия, Пальинья, Педру Гонсалвеш, Матеуш Нунеш, Паулинью.
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг, Марез.
Инфо
Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.
Инфо
Манчестер Сити и Спортинг никогда не пересекались в Лиге Чемпионов, зато в 2012 году играли в плей-офф Лиги Европы. Тогда португальцы в 1/8 финала по правилу выездного гола (1:0, 2:3), а затем огорчили и харьковский Металлист.
Добрый вечер! Сегодня особенный день для всех фанатов футбола, ведь после двухмесячной паузы возобновляется розыгрыш Лиги Чемпионов! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями первого матча 1/8 финала между Спортингом и Манчестер Сити. Стартовый свисток в Лиссабоне прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Спортинг - "Манчестер Сити" 15.02.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой Спортинг (Лиссабон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Спортинг (Лиссабон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Спортинг в предыдущем футбольном матче 15.03.2012 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Спортинг - "Манчестер Сити" можно посмотреть 15.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Спортинг - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший поединок команды Спортинг был сыгран против Порту - 11.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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