Спортинг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Спортинг (Лиссабон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.
Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Спортинг (Лиссабон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Спортинг в предыдущем футбольном матче 15.03.2012 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Прошедший поединок команды Спортинг был сыгран против Порту - 11.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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