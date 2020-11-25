Зальцбург - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча Зальцбург - "Бавария" 16.02.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Зальцбург (Зальцбург) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 16.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Зальцбург (Зальцбург) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Зальцбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Зальцбург в предыдущем футбольном матче 25.11.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Зальцбург (Зальцбург)

Год основания Зальцбург (Зальцбург): 1933

Страна: Австрия

Тренер: Роджер Шмидт



Прошедший матч команды Зальцбург был сыгран против "Севилья" - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Зальцбург.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Бохум - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Бохум.

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