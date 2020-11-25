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Зальцбург - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 февраля 2022, 22:00 - Ред Булл Арена
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Зальцбург
Зальцбург
До начала
00 : 00 : 00
Бавария
Мюнхен
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Зальцбург
24%
Ничья
18%
Бавария
59%
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.50 Х: 3.25 П2: 1.62
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.50 Х: 3.50 П2: 1.66
Интересные факты
  • РБ Зальцбург имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • РБ Зальцбург выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • РБ Зальцбург не проигрывает в последних 19 домашних матчах.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • РБ Зальцбург забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • РБ Зальцбург выигрывает первый тайм в 47% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 61% матчей.
  • РБ Зальцбург выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 61%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).
  • Когда РБ Зальцбург лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Зальцбург проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Зальцбург.
  • РБ Зальцбург's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды РБ Зальцбург (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда РБ Зальцбург выиграла 1, команда Бавария Мюнхен выиграла 2, 1 ничьи.
  • РБ Зальцбург забивает 1.5 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.25 гола против команды РБ Зальцбург (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Зальцбург и Бавария Мюнхен - 3.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Зальцбург и Бавария Мюнхен - 1.75.
  • РБ Зальцбург забивает 2.81 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 3.04 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Зальцбург
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Бавария 3 - 1 Завершен Зальцбург
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Зальцбург 2 - 6 Завершен Бавария
Последние матчи - Зальцбург
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Зальцбург 1 - 0 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Лилль 1 - 0 Завершен Зальцбург П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Вольфсбург 2 - 1 Завершен Зальцбург П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Зальцбург 3 - 1 Завершен Вольфсбург В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Зальцбург 2 - 1 Завершен Лилль В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 Бохум 4 - 2 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
05.02.2022 - 19:30 Бавария 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Герта 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.01.2022 - 16:30 Кёльн 0 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
07.01.2022 - 21:30 Бавария 1 - 2 Завершен Боруссия П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Зальцбург
24%
Ничья
18%
Бавария
59%
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.50 Х: 3.25 П2: 1.62
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.80 Х: 3.54 П2: 1.61
П1: 5.50 Х: 3.50 П2: 1.66
Трансляция
Инфо
Обе команды идут лидерами в своих чемпионатах с солидным отрывом, но Зальцбург хотя бы не умудрился несколькими днями ранее проиграть в своем матче против Рапида (2:1), в отличии от Баварии в игре против Бохума (2:4).
Запасные: Фрюхтль, Упамекано, Ричардс, Чупо-Мотинг, Ваннер, Забитцер, Сарр, Рока, Куасси, Видович, Тилльман, Станишич.
Бавария: Ульрайх — Павар, Зюле, Эрнандес — Гнабри, Киммих, Толиссо, Коман — Мюллер, Сане — Левандовски.
Запасные: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковски, Адаму, Бернед, Кьергор, Юнузович, Сучич, Шимич, Гнидо, Тиджани.
Зальцбург: Кен — Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара — Капальдо, Зайвальд — Аронсон — Окафор, Адейеми.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Ред Булл Арена" (Вальс-Зиценхайм, Австрия) сыграют австрийский РБ Зальцбург и мюнхенская Бавария.
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Анонс матча Зальцбург - "Бавария" 16.02.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Зальцбург (Зальцбург) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Зальцбург (Зальцбург) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Зальцбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Зальцбург в предыдущем футбольном матче 25.11.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Зальцбург - "Бавария" можно посмотреть 16.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Зальцбург - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Зальцбург (Зальцбург)
Год основания Зальцбург (Зальцбург): 1933
Страна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Прошедший матч команды Зальцбург был сыгран против "Севилья" - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Зальцбург.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Бохум - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Бохум.

Следите за результатами матча Зальцбург - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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