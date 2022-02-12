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Интер - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 февраля 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Интер
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Интер
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.55 Х: 2.65 П2: 2.44
Интересные факты
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.
  • Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ливерпуль выигрывает в 49% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ливерпуль выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Интер забивает 2.57 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 19:00 Интер 2 - 1 Завершен Венеция В
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Интер 3 - 2 Завершен Эмполи В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернли 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
06.02.2022 - 14:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Кардифф Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
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Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Интер
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.64 Х: 2.60 П2: 2.40
П1: 3.55 Х: 2.65 П2: 2.44
Трансляция
Запасні гостей: Келлехер, Гомес, Кейта, Діас, Матіп, Мілнер, Мінаміно, Окслейд-Чемберлен, Орігі, Фірміно, Хендерсон, Цімікас.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Тьяго, Фабінью, Елліот - Салах, Жота, Мане.
Запасні господарів: Кордаз, Раду, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Дарміан, Дімарко, Кайседо, Карбоні, Ранокк'я, Сангальї, Санчес.
"Інтер": Ханданович - Шкріняр, Де Врей, Бастоні - Думфріс, Відаль, Брозович, Чалханоглу, Перішич - Мартінес, Джеко.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Инфо
У груповому етапі Ліги чемпіонів "неррадзурі" грали посіли друге місце в квартеті з "Реалом", "Шерифом" і донецьким "Шахтарем", а "Ліверпуль" очолив групу з "Атлетіко", "Порту" і "Мілану".
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Інтер" прийме "Ліверпуль" на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані.
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Анонс матча "Интер" - "Ливерпуль" 16.02.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - "Ливерпуль" можно посмотреть 16.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Интер" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Наполи - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Бернли" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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