Интер - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.

Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ливерпуль выигрывает в 49% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ливерпуль выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Интер забивает 2.57 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде