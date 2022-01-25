Динамо - Реал Мурсия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Реал Мурсия 25.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Реал Мурсия будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 25.01.2022

Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Расинг Унион - 22.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Реал Мурсия



Прошедший матч команды Реал Мурсия был сыгран против Ориуэлла - 16.09.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Реал Мурсия.

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