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Динамо - Реал Мурсия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 25 января 2022, 18:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Реал Мурсия
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
22%
Реал Мурсия
20%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Динамо 4 - 0 Завершен Расинг Унион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.01.2022 - 19:00 Динамо 4 - 0 Завершен Атлетико Пульпиленьо В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Реал Мурсия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.09.2020 - 21:00 Ориуэлла 0 - 1 Завершен Реал Мурсия В
Клубные товарищеские матчи 2019
07.08.2019 - 21:00 Ориуэлла 1 - 1 Завершен Реал Мурсия Н
Клубные товарищеские матчи 2019
02.08.2019 - 21:30 Bullense (Исп)(Stat) 0 - 3 Завершен Реал Мурсия В
Клубные товарищеские матчи 2019
30.07.2019 - 21:00 Мулено 0 - 2 Завершен Реал Мурсия В
Клубные товарищеские матчи 2019
26.07.2019 - 20:30 Реал Мурсия 0 - 2 Завершен Алмерия П
Показать больше
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
22%
Реал Мурсия
20%
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Мурсии:
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.
В двух предыдущих спаррингах с Атлетико Пульпиленьо и Расинг Унион динамовцы добыли победы с одинаковым счётом 4:0.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию третьего контрольного матча киевского Динамо на тренировочном сборе в Испании. Соперником станет представитель Сегунды Б Реал Мурсия.
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Последние матчи
Завершен 21:45 - Вчера Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 1 Мидлсбро Мидлсбро 0 Завершен 21:00 - Вчера Камерун Камерун 2 Коморские острова Коморские острова 1 Завершен 18:00 - Вчера Гвинея Гвинея 0 Гамбия Гамбия 1 Завершен 16:30 - Вчера Заря Заря 1 Узбекистан Узбекистан 0 Завершен 15:30 - Вчера Шахтер Шахтер 4 Вольфсбергер Вольфсбергер 1

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Анонс матча Динамо - Реал Мурсия 25.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Реал Мурсия будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 25.01.2022
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Реал Мурсия можно посмотреть 25.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Реал Мурсия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Расинг Унион - 22.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Реал Мурсия

Прошедший матч команды Реал Мурсия был сыгран против Ориуэлла - 16.09.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Реал Мурсия.

Следите за результатами матча Динамо - Реал Мурсия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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