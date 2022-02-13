Боруссия - Рейнджерс онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Рейнджерс" (Глазго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Джованни ван Бронкхорст разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "Унион" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: "Рейнджерс" (Глазго)
Страна: Шотландия
Прошедший матч команды "Рейнджерс" был сыгран против Лион - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
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