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Боруссия - Рейнджерс онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 февраля 2022, 19:45 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
1 - 3
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61'
Рейнджерс
Глазго
Ход матча
38' Таверниер, Джэймс 41' Альфредо Морелос
46' Аксель Витсель Вышел: Джованни Рейна 46' Юлиан Брандт Вышел: Moukoko, Youssoufa 49' Лундстрам, Джон 51' Bellingham, Jude
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
35%
Ничья
34%
Рейнджерс
31%
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.75 Х: 3.00 П2: 6.20
Интересные факты
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 50% матчей, Глазго Рейнджерс выигрывает в 50% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Глазго Рейнджерс выигрывает в 50%.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Глазго Рейнджерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Глазго Рейнджерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.
  • Глазго Рейнджерс's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.52 гола, играя дома, а Глазго Рейнджерс забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Глазго Рейнджерс имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Глазго Рейнджерс не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
13.02.2022 - 16:30 Унион 0 - 3 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
06.02.2022 - 16:30 Боруссия 2 - 5 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021/2022
22.01.2022 - 16:30 Хоффенхайм 2 - 3 Завершен Боруссия В
Кубок Германии 2021/2022
18.01.2022 - 21:45 Санкт-Паули 2 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
14.01.2022 - 21:30 Боруссия 5 - 1 Завершен Фрайбург В
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Последние матчи - Рейнджерс
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Лион 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рейнджерс 2 - 0 Завершен Спарта В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Брондбю 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Рейнджерс 2 - 0 Завершен Брондбю В
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Спарта 1 - 0 Завершен Рейнджерс П
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Главные события
ГООЛ! Bellingham, Jude
51'
49'
Лундстрам, Джон ГООЛ!
Аксель Витсель
Вышел: Джованни Рейна
46'
Юлиан Брандт
Вышел: Moukoko, Youssoufa
46'
41'
Альфредо Морелос ГООЛ!
38'
Таверниер, Джэймс ГООЛ!
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
35%
Ничья
34%
Рейнджерс
31%
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.73 Х: 3.19 П2: 6.44
П1: 1.75 Х: 3.00 П2: 6.20
Составы команд
21
Грегор Кобель
13
Рафаэл Геррейру
5
Дан-Аксель Загаду
15
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
28
Аксель Витсель
8
Махмуд Дауд
22
Bellingham, Jude
11
Марко Ройс
23
Юлиан Брандт
21
Мален, Дониэлл
1
Аллан Макгрегор
2
Таверниер, Джэймс
6
Голдсан, Коннор
3
Ughelumba, Calvin
31
Леонит Абази
8
Райан Джек
4
Лундстрам, Джон
14
Райан Кент
37
Арфилд, Скотт
17
Арибо, Джо
20
Альфредо Морелос
Стартовый состав
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
    51
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 23
    Юлиан Брандт
    Нападающий
    46
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
    46
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 20
    Альфредо Морелос
    41
  • 14
    Райан Кент
    Полузащитник
  • 37
    Арфилд, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Арибо, Джо
    Полузащитник
  • 8
    Райан Джек
    Полузащитник
  • 4
    Лундстрам, Джон
    Полузащитник
    49
  • 2
    Таверниер, Джэймс
    Защитник
    38
  • 6
    Голдсан, Коннор
    Защитник
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Защитник
  • 31
    Леонит Абази
    Полузащитник
  • 1
    Аллан Макгрегор
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Лука Унбехаун
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 34
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 7
    Джованни Рейна
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 28
    Маккрори, Робби
    Вратарь
  • 44
    Hogarth, Jay Myles
    Вратарь
  • 10
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 10
    Стивен Дэвис
    Полузащитник
  • 16
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 19
    Сэндс, Джеймс
    Полузащитник
  • 23
    Скотт Райт
    Нападающий
  • 43
    King, Leon Thomas
    Защитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча
4
Штрафные
6
5
Фолы
4
1
Офсайды
59%
Владение мячом
41%
2
Удары в створ
5
3
Угловые
5
2
Сейвы
1
Блокировано ударов
2
2
Удары мимо
Трансляция
55'
Замена
Аканджи покидает поле в связи с повреждением. Шульц его заменил.
54'
Гоооол!!!
Рейнджерс забивает четвёртый мяч!
52'
Опасный момент
Мален с нескольких метров не попадает по воротам! Похоже, Бесси успел помешать оппоненту отправить мяч в сетку.
51'
Гоооол!!!
И всё-таки Дортмунд возвращается в игру! Беллингем сумел отквитать один мяч ударом из-за пределов штрафной. Самое интересное только начинается!
49'
Гоооол!!!
Ого! Доводит счёт до разгромного шотландская команда в самом начале второго тайма! Кент уничтожил левый и фланг и выкатил мяч под удар Ландстрему. Англичанин послал снаряд точно в дальний угол. Кошмарный сон для болельщиков Боруссии.
46'
Замена
Мукоко и Рейна заменили в перерыве Брандта и Витселя.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Рейнджерс шокировал Боруссии двумя голами со стандартных положений за три минуты. У ребят Розе в запасе 45 минут, чтобы проявить характер и отыграться.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Геррейро выиграл подбор и нанёс удар слёта. Аканджи не сумел переправить мяч в створ ворот.
41'
Гоооол!!!
Вот это да! Рейнджерс удваивает преимущество спустя две минуты! Морелос на дальней штанге замкнул скидку Арибо.
38'
Гоооол!!!
Тавернье уверенно реализовал удар с точки! Рейнджерс повёл в счёте!
37'
Опасный момент
Видеоассистенты вмешались в работу главного арбитра и убедили того назначить пенальти в ворота Боруссии! Загаду сыграл рукой в своей штрафной.
33'
Опасный момент
Ещё один момент создали немцы. Ройс ворвался в штрафную и отпасовал пяткой не глядя назад. К сожалению для Марко, никто из его одноклубников вторым темпом не набегал.
31'
Шотландцы вышли в одну из немногих позиционных атак. Оборона «шмелей» действовала организованно и свела на нет наступательные усилия соперника.
27'
Развили быструю атаку игроки Боруссии, но завершить её ударом так и не смогли. Никто из партнёров Беллингема не откликнулся на его передачу.
24'
Слишком высокую подачу с углового выполнил Брандт. Ройс догнал мяч на противоположном фланге и сохранил владение для Дортмунда.
20'
Пятиминутный отрезок полностью за хозяевами поля. Боруссия заперла соперника на своей половине поля и наращивает давление.
15'
Опасный момент
Отличный момент упускает Загаду! Без каких-либо препятствий француз наносил удар головой, но пробил настолько плохо, что Макгрегор с лёгкостью зафиксировал мяч в руках.
13'
Беллингем открылся под передачу из глубины, но не сумел опередить Голдсона в борьбе за мяч.
10'
Опасный момент
Баришич здорово подключился к атаке и завершил её хлёстким ударом по воротам! Кобель выручает свою команду.
8'
Офсайд
Лайнсмен зафиксировал офсайд у Малена.
5'
Кент получил перевод с противоположного фланга, но не сумел в касание обработать мяч. Возможность выйти на ударную позицию упущена.
4'
Каждая из команд делает попытки завладеть территориальным преимуществом. У Рейнджерс дела с контролем пока лучше.
1'
Свисток
Матч начался.
Стартовый состав Боруссии Дортмунд: Кобель – Геррейро, Загаду, Хуммельс, Аканджи – Витсель, Дауд, Ройс (к) – Беллингем, Мален, Брандт.
Стартовый состав Глазго Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Бесси, Голдсон, Тавернье (к) – Ландстрем, Джек, Арфилд – Арибо, Морелос, Кент.
Инфо
Рейнджерс под руководством Джованни ван Бронкхорста выступает нестабильно. В группе Лиги Европы шотландцы заняли второе место, опередив пражскую Спарту всего на одно очко. Отставание от лидера Лиона составило целых восемь пунктов.
Инфо
Боруссия стала участником второго по значимости европейского кубка после провального группового этапа Лиги чемпионов. "Шмелей" считали фаворитами своего квартета, но Аякс и Спортинг оставили подопечных Марко Розе за бортом турнира.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы между Боруссией Дортмунд и Глазго Рейнджерс.
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Анонс матча "Боруссия" - "Рейнджерс" 17.02.2022, Лига Европы

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Рейнджерс" (Глазго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Джованни ван Бронкхорст разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Рейнджерс" можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Рейнджерс", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "Унион" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Рейнджерс" (Глазго)
Страна: Шотландия

Прошедший матч команды "Рейнджерс" был сыгран против Лион - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

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