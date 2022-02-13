Боруссия - Рейнджерс онлайн трансляция матча

Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 50% матчей, Глазго Рейнджерс выигрывает в 50% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Глазго Рейнджерс выигрывает в 50%.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Глазго Рейнджерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Глазго Рейнджерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.

Глазго Рейнджерс's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Боруссия Дортмунд забивает 2.52 гола, играя дома, а Глазго Рейнджерс забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).

Глазго Рейнджерс имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Глазго Рейнджерс не пропускает в 3 матчах подряд.