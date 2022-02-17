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Шериф - Брага онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 февраля 2022, 19:45 - Шериф
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Шериф
Тирасполь
1 - 0
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61'
Брага
Брага
Ход матча
15' Petro, John Charles 43' Себастьян Тилль
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
38%
Ничья
25%
Брага
38%
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 5.50 Х: 2.40 П2: 1.83
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 4.20 Х: 2.50 П2: 2.31
Интересные факты
  • Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 4 играх.
  • Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 57% матчей, Брага выигрывает в 36% матчей.
  • Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Брага выигрывает в 36%.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Брага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брага% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Брага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брага% своих матчей.
  • Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Брага's.
  • Шериф Тирасполь забивает 3.19 гола, играя дома, а Брага забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брага's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.
Прогноз на матч
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер П
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф В
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Последние матчи - Брага
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.02.2022 - 17:30 Брага 2 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Чемпионат Португалии 2021/2022
05.02.2022 - 22:30 Витория 2 - 1 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 20:00 Брага 2 - 0 Завершен Морейренсе В
Чемпионат Португалии 2021/2022
22.01.2022 - 22:30 Спортинг 1 - 2 Завершен Брага В
Чемпионат Португалии 2021/2022
15.01.2022 - 20:00 Брага 0 - 1 Завершен Маритиму П
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Главные события
ГООЛ! Себастьян Тилль
43'
Petro, John Charles
15'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
38%
Ничья
25%
Брага
38%
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 5.50 Х: 2.40 П2: 1.83
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 6.49 Х: 2.57 П2: 1.98
П1: 4.20 Х: 2.50 П2: 2.31
Составы команд
30
Гиоргос Атанасиадис
3
Petro, John Charles
6
Radeljic, Stjepan
41
Стефанос Эвангелу
16
Жульен, Кестон
31
Себастьян Тилль
20
Бобан Николов
77
Romo Rojas Bruno Sebastian
99
Yansane, Momo
17
Yakhshiboev, Jasurbek
21
Адама Траоре
1
Матеус
2
Couto, Yan
3
Тормена, Витор
86
Rodrigues, Bruno
15
Пауло Оливейра
16
Элмусрати, Али
88
Кастро
45
Юри Медейруш
57
Gomes, Rodrigo
99
Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
21
Рикарду Орта
Стартовый состав
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
  • 17
    Yakhshiboev, Jasurbek
    Нападающий
  • 21
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
    43
  • 20
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 3
    Petro, John Charles
    Защитник
    15
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 41
    Стефанос Эвангелу
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 57
    Gomes, Rodrigo
    Нападающий
  • 99
    Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
    Нападающий
  • 21
    Рикарду Орта
    Нападающий
  • 16
    Элмусрати, Али
    Полузащитник
  • 88
    Кастро
  • 45
    Юри Медейруш
    Нападающий
  • 2
    Couto, Yan
    Защитник
  • 3
    Тормена, Витор
    Защитник
  • 86
    Rodrigues, Bruno
    Защитник
  • 15
    Пауло Оливейра
  • 1
    Матеус
    Нападающий
Запасные игроки
  • 12
    Димитру Целеадник
    Вратарь
  • 29
    Ignatov, Danila
    Защитник
  • 24
    Gliga, Eugeniu
    Полузащитник
  • 44
    Carmanov, Alizade
    Нападающий
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 18
    Kyabou, Moussa
    Полузащитник
  • 8
    Belousov, Alexandru
    Полузащитник
  • 7
    Khalid, Basit Abdul
    Нападающий
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 35
    Plesco, Evgheni
    Защитник
  • 96
    Fale, Miguel Maria Mariano
    Нападающий
  • 78
    Fernandes, Roger
    Полузащитник
  • 74
    Моура, Франциско
    Защитник
  • 70
    Fabiano
    Защитник
  • 67
    Gorby, Jean-Baptiste
    Защитник
  • 50
    Ulineia Buta, Leonardo Daniel
    Защитник
  • 42
    Araujo Soares, Guilherme
  • 16
    Карму, Давид
    Защитник
  • 10
    Андре Хорта
  • 9
    Руис Абель
  • 12
    Са, Тиагу
    Вратарь
  • 79
    Berna
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Карлос Карвалхал
Статистика матча
3
Удары мимо
1
Удары в створ
2
5
Штрафные
6
2
Сейвы
5
Фолы
5
1
ЖК
39%
Владение мячом
61%
3
Угловые
1
1
Офсайды
Трансляция
50'
Брага розпочинає другий тайм досить жваво. Команда переводить м'яч на правий фланг і намагається прочавити оборону суперника.
46'
Свисток
Лунає свисток про початок другого тайму!
В першій половині матчу важко виділити явного фаворита. Обидві команди намагалися нав'язати свій футбол, проте в Шерифа це вийшло успішніше. Можна очікувати, що в другій 45-хвилинці підопічні Вернидуба перейдуть до гри від оборони.
45+6'
Свисток
Лунає свисток, який сповіщує про завершення першого тайму. Шериф поки що перемагає з мінімальною перевагою!
45+3'
Брага намагається атакувати центром поля. Шериф зустрічає суперника досить високо та достатньо грубо грає у відборі.
45'
Цілих шість хвилин компенсовано до основного часу першого тайму.
43'
Гоооол!!!
Реалізовує 11-метровий удар Тілль! Гравець пробив у правий кут, і круглий влітає в сітку від стійки. Воротар був дуже близьким, щоб парирувати!
40'
Опасный момент
Суддя призначає пенальті після перегляду ВАР! У минулому моменті була гра рукою від захисту Браги!
39'
Офсайд
Що зараз сталося на полі! Янсане класно пробивав з близької відстані, м'яч вже майже був у сітці, але на лінії воріт Траоре вирішив добити сам. Нападник в цей момент перебував в офсайді - не зараховано взяття воріт. Ледь не побилися зараз гравці Шерифу!
36'
Янсане досить грубо порушує правила в атаці. Проте арбітр не дає гірчичника в цьому моменті.
33'
Жульєн відправив закидання у штрафний майданчик суперника. Хороший навіс, але захисники надійні - м'яч вибитий подалі.
29'
Опасный момент
Контратака Браги! Медейрос вирвався сам на сам з голкіпером після закидання з глибини. Португалець б'є, проте Евангелу встигає підстрахувати воротаря і винести круглого з лінії воріт.
27'
Опасный момент
Янсане! Африканець отримав класний пас від Жульєна та виходив один на один з голкіпером. Техніка підвела - не вийшло якісно обробити м'яч.
23'
Брага намагається утримувати м'яч, володіючи грою через короткий пас. Молдовці не встигають закривати всі зони.
19'
Шериф демонструє якісний пресинг. Португальці фактично не можуть вийти зі своєї половини поля і вимушені перепасовуватися в захисті.
15'
Желтая карточка
Петро отримує гірчичник за зрив небезпечної атаки Браги. Буде стандарт для гостей з непоганої позиції.
11'
Опасный момент
Перша небезпека від Браги! Медейруш отримує непоганий пас від Гомеса на межі штарфного та одразу закручує у ворота. Голкіпер на місці.
8'
Ніколов з центру поля намагався закинути на Бруно, який перебував на правому фланзі. Вийшло невлучно - буде удар від воріт.
5'
Підопічні Вернидуба намагаються вийти на половину поля суперника за допомогою довгого пасу. Поки що захист Браги діє злагоджено і блокує всі спроби.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Шериф: Атанасідіс, Петро, Траоре, Раделіч, Жульєн, Евангелу, Яхшибоєв, Тілль, Ніколов, Бруно, Янсане. Брага: Матеус, Коуто, Тормена, Мусраті, Олівейра, Орта, Медейрос, Гомес, Родрігес, Кастро, Вітінья.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Європи Шериф - Брага.
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Анонс матча Шериф - Брага 17.02.2022, Лига Европы

Матч между командой Шериф (Тирасполь) и командой Брага (Брага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Карлос Карвалхал разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф - Брага можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шериф - Брага, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Шахтер - 07.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Прошедший матч команды Брага был сыгран против Пасуш де Феррейра - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.

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