Шериф - Брага онлайн трансляция матча

Матч между командой Шериф (Тирасполь) и командой Брага (Брага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Шериф.
Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Карлос Карвалхал разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Шахтер - 07.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра
Прошедший матч команды Брага был сыгран против Пасуш де Феррейра - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.
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