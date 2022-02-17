Шериф - Брага онлайн трансляция матча

Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 4 играх.

Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 57% матчей, Брага выигрывает в 36% матчей.

Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Брага выигрывает в 36%.

Когда Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Когда Брага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брага% своих матчей.

Когда Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Когда Брага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брага% своих матчей.

Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Брага's.

Шериф Тирасполь забивает 3.19 гола, играя дома, а Брага забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).