Аталанта - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Педру Мартиньш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва
Предыдущий поединок команды Олимпиакос был сыгран против Ройял Антверпен - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Ройял Антверпен.
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