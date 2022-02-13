Аталанта - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Аталанта без побед в последних 5 играх.

Олимпиакос имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Олимпиакос не проигрывает в последних 6 играх.

Олимпиакос забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Олимпиакос выигрывает в 44% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Олимпиакос выигрывает в 44%.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Олимпиакос лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Олимпиакос проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.

Олимпиакос's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Аталанта забивает 2.14 гола, играя дома, а Олимпиакос забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).