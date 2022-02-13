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Аталанта - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 февраля 2022, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
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32'
Олимпиакос
Пирей
Ход матча
16' Суарес, Франсиско
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
29%
Ничья
36%
Олимпиакос
36%
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 8.00
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.66 Х: 3.05 П2: 8.20
Интересные факты
  • Аталанта без побед в последних 5 играх.
  • Олимпиакос имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Олимпиакос не проигрывает в последних 6 играх.
  • Олимпиакос забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Олимпиакос выигрывает в 44% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Олимпиакос выигрывает в 44%.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Олимпиакос лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Олимпиакос проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Олимпиакос's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Аталанта забивает 2.14 гола, играя дома, а Олимпиакос забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аталанта сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
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Последние матчи - Олимпиакос
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 0 Завершен Фенербахче В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Олимпиакос 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Айнтрахт 3 - 1 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Фенербахче 0 - 3 Завершен Олимпиакос В
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Главные события
16'
Суарес, Франсиско ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
29%
Ничья
36%
Олимпиакос
36%
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 8.00
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.69 Х: 2.95 П2: 8.60
П1: 1.66 Х: 3.05 П2: 8.20
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
2
Толои, Рафаэль
13
Джузеппе Пеццелла
32
Маттео Пессина
15
Мартен де Роон
5
Мехле, Йоаким
88
Марио Пашалич
18
Руслан Малиновский
9
Луис Муриэль
1
Томаш Вацлик
15
Сократис Папастатопулос
40
Манолас, Константинос
66
Абу Сиссе, Папе
27
Кенни Лала
6
Жерар М`Вила, Янн
23
Camara, Aguibou
45
Рябчук, Олег
19
Масурас, Гиоргос
29
Суарес, Франсиско
11
Генри Оньекуру
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 19
    Масурас, Гиоргос
    Полузащитник
  • 29
    Суарес, Франсиско
    Нападающий
    16
  • 11
    Генри Оньекуру
  • 27
    Кенни Лала
    Защитник
  • 6
    Жерар М`Вила, Янн
    Полузащитник
  • 23
    Camara, Aguibou
    Полузащитник
  • 45
    Рябчук, Олег
    Защитник
  • 15
    Сократис Папастатопулос
    Защитник
  • 40
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 66
    Абу Сиссе, Папе
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Mihaila, Valentin
    Нападающий
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 34
    Авраам Пападопулос
    Защитник
  • 28
    Матье Вальбуэна
    Полузащитник
  • 24
    Ba, Ousseynou
    Защитник
  • 21
    Fadiga, Bandiougou
    Полузащитник
  • 19
    Врушай, Мариос
    Полузащитник
  • 11
    Эль Араби, Йуссеф
    Нападающий
  • 10
    Маркос Лопес
  • 15
    Кунде, Пьерр
    Полузащитник
  • 5
    Бучалакис, Андреас
    Полузащитник
  • 4
    Мохамед Мади Камара
    Полузащитник
  • 88
    Цолакис, Константинос
    Вратарь
  • 75
    Kitsos, Fotios
    Защитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Педру Мартиньш
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
4
Штрафные
5
3
Фолы
3
1
Удары мимо
2
Офсайды
1
1
Угловые
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
Инфо
5-2 по ударам по воротам и 1-1 по попаданиям в створ.
30'
Малиновский опасно простреливал - Сократис надежно сыграл в этом эпизоде, выбив в подкате мяч на угловой.
27'
Малиновский потерял мяч на чужой половине поля и совершил тактический фол. Рефери дал понять Руслану, что следующее подобное нарушение правил будет наказано желтой.
23'
Муриэль вошел в штрафную и пробил в ближний угол – Вацлик без проблем забрал мяч в руки.
Инфо
Соарес забил свой третий мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Всего в сезоне 2021-2022 у бразильца 12 голов в 33 поединках.
16'
Гоооол!!!
Олимпиакос забивает! Соарес бильярдным дальним ударом уложил мяч в дальний угол. Нападающий Олимпиакоса еще и поскользнулся в этом моменте.
14'
Опасный момент
Толои и Малиновский едва ли не замкнули дальнюю штангу после навеса Муриэля с углового!
12'
Олимпиакос выбежал в контратаку, однако Рябчук испортил усилия партнером крайне неудачной попыткой прострела. Нет, так в Шахтер он не попадет…
9'
Первое обострение от Аталанты – Муриэль не попал в ближний угол, пробивая в касание метров с 10-ти.
7'
Футболисты Олимпиакоса втроем накрывают Малиновского. Очень боятся греки Руслана, что конечно радует, но хотелось бы побольше свободного пространства для украинца.
4'
Сумбурно начался наш матч - пока что очень много борьбы в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Аталанта: Муссо – Толои, Демираль, Джимсити – Мехле, Де Рон, Пессина, Песселья – Малиновский, Пашалич – Муриэль.
Олимпиакос: Вацлик – Сиссе, Манолас, Сократис – Рябчук, Камара, М’Вила, Лала – Оньекуру, Соарес, Масурас.
Инфо
Олимпиакос в Лиге Европы занял второе место в группе D, а Аталанта опустилась во второй по престижности еврокубок после неудачи на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы между Аталантой и Олимпиакосом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Аталанта" - Олимпиакос 17.02.2022, Лига Европы

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Педру Мартиньш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Олимпиакос можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Олимпиакос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команды Олимпиакос был сыгран против Ройял Антверпен - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Ройял Антверпен.

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