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Шахтер - Црвена Звезда онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 31 января 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
Обновить
52'
Црвена Звезда
Белград
Ход матча
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
75%
Ничья
0%
Црвена Звезда
25%
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Црвена Звезда
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Црвена Звезда
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:30 Шахтер 4 - 1 Завершен Вольфсбергер В
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Црвена Звезда
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Брага 1 - 1 Завершен Црвена Звезда Н
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Црвена Звезда 1 - 0 Завершен Лудогорец В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Црвена Звезда 0 - 1 Завершен Мидтьюлланн П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Мидтьюлланн 1 - 1 Завершен Црвена Звезда Н
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Лудогорец 0 - 1 Завершен Црвена Звезда В
Показать больше
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
75%
Ничья
0%
Црвена Звезда
25%
Трансляция
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму.
В першій половині зустрічі український клуб демонстрував дуже впевнену та злагоджену гру, що дало змогу двічі забити. Проте й Црвена Звезда мала моменти. Їх не вдалося реалізувати завдяки захисту гірників і Анатолію Трубіну.
45'
Свисток
Суддя дає свисток про завершення першого тайму ! Шахтар на даний момент перемагає з рахунком 2:0!
43'
Замена
Валерій Бондар замінює на полі Марлона. Заміна вимушена.
42'
Опасный момент
Ще один сейв Трубіна! Охі стріляв головою після скидки справа. Анатолій витягує мертвий м'яч!
40'
Опасный момент
Який момент у сербів! Після закидання з середини поля Охі прийняв м'яч та пробивав у лівий кут. Трубін вчасно вийшов з воріт і парирував удар!
39'
Ще один грубий фол Драговіча! Відмахується він від Мораєса. Куди дивиться арбітр?
37'
Желтая карточка
Гірчичник для Катая за фол в атаці.
36'
Катай на дриблінгу змістився з флангу в центр та намагався знайти позицію для удару. Дуже якісно зіграли гірники, закривши всі зони.
32'
Драговіч дуже грубо фолить проти Нереса. Дуже дивно, що він до цих пір не має жовтої картки.
30'
Трохи заспокоїлися зараз оберти гри. Шахтар володіє м'ячем на своїй половині полі і поки не претендує на чергову атаку.
26'
Додо мав класний момент! Бразилець змістився з правого флангу в центр, проте там не виявилося нікого, на кого можна було б виконати простріл.
22'
Опасный момент
Небезпека від сербів! Після метушні у штрафному Охі пробиває з кількох метрів на силу. Трубін згрупувався та відбив у поле кулаками.
18'
Гоооол!!!
Нерес відзначається дебютним м'ячем за Шахтар! Майкон з 20 метрів пробиває в хрестовину зі штрафного удару, а від неї слідує рикошет в ноги Давіду. Бразилець кладе круглого в дальній кут!
16'
Желтая карточка
Жовта для Піччіні. Захисник завалив Мудрика, який вибігав у небезпечну контратаку. Буде небезпечний штрафний для гірників.
13'
Гоооол!!!
Який же еталонний гол Мудрика! Після діагонального пасу з центру поля від Майкона, Михайло опиняється на межі воротарського майданчика та перепрявляє головою у ворота.
9'
Сербський клуб нарешті зміг зачепитися за м'яч. Вінгер Црвени Звєзди намагався фінтом пройти Матвієнка, але Микола виграв єдиноборство.
5'
Шахтар намагався розпочати атаку через довгий пас з глибини. Додо прийняв на правому фланзі, але якісно прострілити не вдалося.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочинається!
Инфо
Вже відомі склади команд. Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Мораєс, Нерес, Мудрик, Ісмаілі, Педріньо, Матвієнко. Црвена Звезда: Попович, Піччіні, Ераковіч, Драговіч, Панков, Родіч, Саного, Срніч, Катаі, Іваніч, Охі.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу Шахтар - Црвена Звезда.
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Анонс матча Шахтер - Црвена Звезда 31.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Црвена Звезда (Белград) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 31.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Црвена Звезда (Белград):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Црвена Звезда в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 28.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Црвена Звезда (Белград)
Страна: Сербия

Предыдущий матч команды Црвена Звезда был сыгран против Брага - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Црвена Звезда онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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