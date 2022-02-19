Кристал Пэлас - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Селхерст Парк.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Кристал Пэлас (Лондон) и командой Челси (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Челси и Кристал Пэлас в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Патрик Виейра и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против Брентфорд - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Палмейрас - 12.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Челси.
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