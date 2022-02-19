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Кристал Пэлас - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 февраля 2022, 17:00 - Селхерст Парк
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Кристал Пэлас
Лондон
0 - 0
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4'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 4.75 Х: 2.40 П2: 2.05
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 5.10 Х: 2.55 П2: 2.08
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Кристал Пэлас иЧелси, когда Кристал Пэлас играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Кристал Пэлас и Челси 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 22-7 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 24 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-17 в пользу команды Челси
  • Последняя домашняя победа Кристал Пэлас над Челси была в 2017
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Кристал Пэлас (4-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 5 играх.
  • Кристал Пэлас без побед над Челси в последних 8 играх.
  • Кристал Пэлас не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Кристал Пэлас в сезоне 4-5-3
  • Conor Gallagher лучший бомбардир Кристал Пэлас с 7 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси
  • Michael Olise отдал больше всего передач в Кристал Пэлас с 4 передачами. Mason Mount лучший распасовщик Челси (6 передач)
  • Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 26% матчей, Челси выигрывает в 46% матчей.
  • Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Челси выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 0, команда Челси выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Кристал Пэлас забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 3.2 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Челси - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Челси - 1.6.
  • Кристал Пэлас забивает 1.55 гола, играя дома, а Челси забивает 1.53 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Кристал Пэлас
4
Побед
18
Игр
13
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 15:00 Челси 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Челси
Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Норвич Сити 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 0 Завершен Хартлпул Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
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Последние матчи - Челси
Клубный чемпионат мира 2022
12.02.2022 - 18:30 Челси 2 - 1 Завершен Палмейрас В
Клубный чемпионат мира 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хиляль 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 4.75 Х: 2.40 П2: 2.05
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 5.06 Х: 2.56 П2: 2.18
П1: 5.10 Х: 2.55 П2: 2.08
Составы команд
13
Висенте Гуайта
3
Mitchell, Tyrick
6
Гуэхи, Марк
16
Андерсен, Иоахим
17
Клайн, Нэтэниэл
15
Джеффри Шлупп
8
Куяте, Шейху
18
Макартур, Джэймс
11
Заа, Вильфрид
9
Джордан Айю
7
Олисе, Майкл
16
Эдуар Менди
6
Андреас Кристенсен
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
22
Хаким Зиеш
13
Н'Голо Канте
8
Жоржиньо
31
Маланг Сарр
29
Хавертц, Кай
9
Ромелу Лукаку
10
Кристиан Пулишич
Стартовый состав
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 18
    Макартур, Джэймс
    Полузащитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Уилл Хьюз
    Полузащитник
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
  • 22
    Одсонн Эдуар
    Нападающий
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 45
    Adaramola, Tayo
    Защитник
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 20
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
  • 1
    Джек Батленд
  • 68
    Vale, Harvey James
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 14
    Трево Чалоба
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 23
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
Тренеры
  • Патрик Виейра
  • Томас Тухель
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади на матч. Крістал Пелас: Гуайта, Клайн, Андерсен, Г'єхі, Мітчелл, Куяте, МакАртур, Айю, Оліс, Шлупп, Заа. Челсі: Менді, Крістенсен, Сілва, Рюдігер, Пулішич, Канте, Жоржиньо, Сарр, Зієш, Лукаку, Хаверц.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Football! Пропонуэмо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Крістал Пелас - Челсі.
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Анонс матча Кристал Пэлас - Челси 19.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Селхерст Парк.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кристал Пэлас (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Челси и Кристал Пэлас в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Патрик Виейра и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кристал Пэлас - Челси можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против Брентфорд - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Палмейрас - 12.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Кристал Пэлас - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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