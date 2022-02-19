Кристал Пэлас - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Кристал Пэлас иЧелси, когда Кристал Пэлас играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Кристал Пэлас и Челси 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 12 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 22-7 в пользу команды Челси.

Во время последних 24 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-17 в пользу команды Челси

Последняя домашняя победа Кристал Пэлас над Челси была в 2017

В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Кристал Пэлас (4-0 дома и 4-1 на выезде)

Вы знали, что Кристал Пэлас забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Челси забил 21% голов между минутами 31-45?

Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Челси не проигрывает в последних 5 играх.

Кристал Пэлас без побед над Челси в последних 8 играх.

Кристал Пэлас не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Кристал Пэлас в сезоне 4-5-3

Conor Gallagher лучший бомбардир Кристал Пэлас с 7 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси

Michael Olise отдал больше всего передач в Кристал Пэлас с 4 передачами. Mason Mount лучший распасовщик Челси (6 передач)

Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 26% матчей, Челси выигрывает в 46% матчей.

Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Челси выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).

Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 0, команда Челси выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.

Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Кристал Пэлас забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 3.2 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Челси - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Челси - 1.6.

Кристал Пэлас забивает 1.55 гола, играя дома, а Челси забивает 1.53 гола, играя на выезде (в среднем).