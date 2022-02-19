Ливерпуль - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - Норвич Сити 19.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 19.02.2022

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 21.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Интер" - 16.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Норвич Сити (Норвич)

Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902

Страна: Англия

Тренер: Дин Смит



Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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