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Ливерпуль - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 февраля 2022, 17:00 - Энфилд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
5'
Норвич Сити
Норвич
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
31%
Норвич Сити
31%
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.29 Х: 4.00 П2: 12.00
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.32 Х: 4.30 П2: 12.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Норвич Сити 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Норвич Сити. Разница голов 23-5 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 18 встреч, команда Ливерпуль выиграла 14 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Норвич Сити выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-17 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Норвич Сити над Ливерпуль была в 1994
  • Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 6 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 25% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Норвич Сити забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • Ливерпуль выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 25 домашних матчах.
  • Норвич Сити без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Норвич Сити в последних 7 встречах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Норвич Сити не забивает в 8 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 8-3-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 16 голами. Teemu Pukki забил 6 раз за Норвич Сити
  • Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 10 передачами. Milot Rashica лучший распасовщик Норвич Сити (2 передач)
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 49% матчей, Норвич Сити выигрывает в 34% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Норвич Сити выигрывает в 34%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Норвич Сити выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 3.2 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Норвич Сити - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Норвич Сити - 1.8.
  • Ливерпуль забивает 1.97 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
10
Побед
11
Игр
0
Побед
Норвич Сити
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
15.02.2020 - 19:45 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
09.08.2019 - 21:45 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Норвич Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернли 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
06.02.2022 - 14:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Кардифф Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Норвич Сити 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.01.2022 - 22:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
31%
Норвич Сити
31%
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.29 Х: 4.00 П2: 12.00
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.31 Х: 4.88 П2: 13.10
П1: 1.32 Х: 4.30 П2: 12.50
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
12
Джозеф Гомес
8
Наби Кейта
14
Джордан Хендерсон
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
23
Луис Густаво Диас
10
Садио Мане
11
Мохамед Салах
28
Гунн, Ангус
2
Ааронс, Макс
5
Ханли, Грант
4
Бен Гибсон
21
Williams, Brandon
14
Gilmour, Billy
16
Матиас Норманн
23
МакЛин, Кеннет
24
Джошуа Сарджент
22
Теему Пукки
17
Милот Рашица
Стартовый состав
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 14
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 16
    Матиас Норманн
    Полузащитник
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 21
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 3
    Байрам, Сэм
    Защитник
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 15
    Озан Кабак
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 33
    Майкл Макговерн
    Вратарь
  • 11
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 46
    Rowe, Jonathan
    Нападающий
  • 6
    Зиммерманн, Кристоф
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Дин Смит
Статистика матча
1
Штрафные
Угловые
1
Офсайды
1
Трансляция
3'
Офсайд
Ой как! Рашица вывалился на удар, пробил рядом со штангой! Но офсайд, офсайд.
2'
Пошел сразу Норвич в атаку, и Ааронс навесил с фланга так, что Алисон вступает в игру.
1'
Свисток
Матч начался, Норвич начал с центра поля!
На поле уже команды
Инфо
Стартовый состав Норвича: Ангус Ганн, Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Кенни Маклин, Матиас Норманн, Билли Гилмор, Милот Рашица, Теэму Пукки, Джошуа Сарджент
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джозеф Гомес, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Луис Диас, Садио Мане, Мохамед Салах
Напомним, что Ливерпуль продолжает чемпионскую гонку за Ман Сити, находясь на 2-м месте. У Норвича свои проблемы – команда в зоне вылета на 18-м месте из 20-ти.
Инфо
Поединок начнется в 17:00, судить игру будет Майк Дин.
Добрый вечер всем любителям футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Ливерпуль – Норвич.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Норвич Сити 19.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 21.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Норвич Сити можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Норвич Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Интер" - 16.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Норвич Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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