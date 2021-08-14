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Саутгемптон - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 февраля 2022, 17:00 - Сент-Мэри
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Обновить
5'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
31%
Ничья
38%
Эвертон
31%
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.46 Х: 2.65 П2: 3.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Саутгемптон иЭвертон, когда Саутгемптон играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 21 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Эвертон. Разница голов 34-20 в пользу команды Саутгемптон.
  • Во время последних 44 встреч, команда Саутгемптон выиграла 13 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-48 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 2-0 (Саутгемптон дома) и 1-0 (Эвертон дома).
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Саутгемптон не проигрывает в последних 4 играх.
  • Саутгемптон не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Саутгемптон не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Саутгемптон в сезоне 3-7-1
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-7
  • Nathan Redmond отдал больше всего передач в Саутгемптон с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Mohammed Salisu получил больше всего желтых карточек (7) в Саутгемптон. Richarlison получил 5 в Эвертон.
  • Саутгемптон пропускает в каждом из последних 15 матчах.
  • Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 36% матчей, Эвертон выигрывает в 20% матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Эвертон выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 2 гол(а).
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Саутгемптон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Саутгемптон's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Саутгемптон забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Эвертон - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Эвертон - 1.4.
  • Саутгемптон забивает 1.43 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Саутгемптон
6
Побед
20
Игр
9
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Эвертон 3 - 1 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
25.10.2020 - 16:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021
09.07.2020 - 20:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Саутгемптон
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Тоттенхэм 2 - 3 Завершен Саутгемптон В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 1 Завершен Ковентри Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
31%
Ничья
38%
Эвертон
31%
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.48 Х: 2.86 П2: 3.39
П1: 2.46 Х: 2.65 П2: 3.55
Составы команд
44
Фрейзер Форстер
21
Livramento, Valentino
22
Мохаммед Салису
35
Ян Беднарек
14
Кайл Уокер-Питерс
24
Элйоноусси, Мохамед
6
Ориоль Ромеу
21
Уорд-Проуз Джеймс
17
Армстронг, Стьюарт
10
Че Адамс
18
Broja, Armando
22
Джордан Пикфорд
23
Коулмен, Шимус
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
2
Джонджо Кенни
24
Энтони Гордон
6
Аллан
30
Донни ван де Бек
18
Ивоби, Алекс
9
Калверт-Левин, Доминик
7
Ришарлисон
Стартовый состав
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 21
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 7
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 30
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 20
    Smallbone, William
    Полузащитник
  • 7
    Шейн Лонг
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 34
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 36
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Лэмпард, Фрэнк
Трансляция
2'
"Евертон" атакував, але Лівраменто розрядив ситуацію своїм виносом.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Українець Віталій Миколенко повернувся з лазарету після коронавірусу, проте розпочне матч з лави для запасних.
"Евертон": Пікфорд - Коулмен, Холгейт, Кін, Кенні - Гордон, Аллан, ван де Бек, Івобі - Калверт-Льюїн, Рішарлісон.
"Саутгемптон": Форстер - Вокер-Пітерс, Беднарек, Салісу, Лівраменто - Армстронг, Ворд-Праус, Ромеу, Ельюнуссі - Броха, Адамс.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 26-го туру АПЛ, в якому "Саутгемптон" прийме "Евертон".
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Анонс матча "Саутгемптон" - Эвертон 19.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - Эвертон можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Лидс Юнайтед - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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