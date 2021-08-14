Саутгемптон - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Саутгемптон иЭвертон, когда Саутгемптон играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 21 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Эвертон. Разница голов 34-20 в пользу команды Саутгемптон.

Во время последних 44 встреч, команда Саутгемптон выиграла 13 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-48 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 2-0 (Саутгемптон дома) и 1-0 (Эвертон дома).

Вы знали, что Саутгемптон забил 20% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75?

Саутгемптон не проигрывает в последних 4 играх.

Саутгемптон не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Саутгемптон не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Саутгемптон в сезоне 3-7-1

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-7

Nathan Redmond отдал больше всего передач в Саутгемптон с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Mohammed Salisu получил больше всего желтых карточек (7) в Саутгемптон. Richarlison получил 5 в Эвертон.

Саутгемптон пропускает в каждом из последних 15 матчах.

Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Саутгемптон выигрывает первый тайм в 36% матчей, Эвертон выигрывает в 20% матчей.

Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Эвертон выигрывает в 20%.

Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.

В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 2 гол(а).

Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Саутгемптон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Саутгемптон's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.

Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Саутгемптон забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Эвертон - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Эвертон - 1.4.