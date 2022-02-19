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Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 февраля 2022, 19:30 - Этихад
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 1
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перерыв
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
4' Деян Кулусевски 33' Илкай Гюндоган
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
43%
Ничья
29%
Тоттенхэм
29%
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.33 Х: 3.40 П2: 9.50
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.48 Х: 3.60 П2: 8.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Тоттенхэм Хотспур 1-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 11 раз, 5 сыграла в ничью и 10 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 46-35 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 55 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-77 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Тоттенхэм Хотспур над Манчестер Сити была в 2016
  • Игры прошлого года: 3-0 (Манчестер Сити дома) и 2-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 7 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 13 играх.
  • Манчестер Сити выиграл 10 домашних матчей подряд.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 6 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 10-1-1
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 7 передачами. Lucas Moura лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (4 передач)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 40% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Манчестер Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 0.4.
  • Манчестер Сити забивает 2.84 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Raheem Sterling лучший бомбардир Манчестер Сити с 10 голами. Son Heung-min забил 9 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Тоттенхэм Хотспур проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
13
Побед
23
Игр
8
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Тоттенхэм 2 - 3 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 22:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 21:30 Лестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм В
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Главные события
ГООЛ! Илкай Гюндоган
33'
4'
Деян Кулусевски ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
43%
Ничья
29%
Тоттенхэм
29%
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.33 Х: 3.40 П2: 9.50
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.30
П1: 1.48 Х: 3.60 П2: 8.60
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
15
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
15
Кайл Уокер
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
10
Рахим Стерлинг
47
Филип Фоден
20
Силва, Бернардо
1
Уго Льорис
4
Ромеро,Кристиан
15
Эрик Дайер
33
Бен Дэвис
12
Эмерсон
30
Родриго Бентанкур
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
19
Сессеньон, Райан
21
Деян Кулусевски
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    33
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 21
    Деян Кулусевски
    4
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 12
    Эмерсон
    Защитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 4
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 48
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 42
    Уайт, Харви
    Полузащитник
  • 44
    Scarlett, Dane
    Нападающий
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Конте, Антонио
Статистика матча
4
Штрафные
3
1
Офсайды
2
1
Удары в створ
1
8
Удары мимо
1
3
Угловые
67%
Владение мячом
33%
2
Фолы
2
3
Блокировано ударов
Трансляция
Тоттенхэм начал игру шокирующим образом и очень даже успел справиться с забитым голом до того момента, как давление Сити обрушилось на головы его футболистов. У "горожан" моментов было, как обычно, более чем достаточно. Однако, реализация вновь проходит в стороне от коллектива Гвардиолы, поэтому перед перерывом у нас лишь ничья.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
45'
Канселу отдал высокую диагональ на правый фланг атаки, но Силве не дал принять мяч Сессеньон.
42'
Эмерсона пришлось подлатать, после столкновения со Стерлингом.
41'
Уокер с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Стерлинг старался пробить в касание, н попал в Эмерсона.
39'
Диаш прочитал дальний заброс от Дайера на ход Кейну.
37'
Канселу исполнил неудачную попытку смещения с ударом на входе на левый фланг штрафной.
35'
В контроле мяча Сити продолжает зависать на чужой половине поля. 68% уже.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стерлинг с левого фланга подавал под Льориса на де Брюйне, голкипер в итоге мяч так и не удержал, а вот Гюндогану не помешали добить!
30'
Навес с правого фланга завершился ударом пяткой из центра штрафной от Гюндогана, но мяч прошел мимо дальней штанги.
27'
Гвардиола пораздавал указаний, пока игра была остановлена из-за повреждения у Сессеньона.
25'
Опасный момент
Эмерсон получил перевод на правый фланг, после чего пошел к штрафной, и от ее границ пробил выше ворот!
24'
Канселу заталкивал мяч на левый фланг штрафной жесткой передачей и даже де Брюйне с ней не совладал.
22'
Опасный момент
Гюндоган грудью сбросил мяч в полукруге у чужой штрафной для Канселу, после чего тот хлестко пробил мимо правой штанги!
21'
Опасный момент
Штанга! После закрученного удара Гюндогана из левого фланга штрафной, к которому мяч доставил Стерлинг, зазвенела дальняя штанга!
19'
Офсайд
Канселу сыграл в стенку с партнером на левом фланге штрафной, но ответный пас получал в офсайде.
17'
Опасный момент
Канселу мощными финтами раскидал двух соперников у левого угла штрафной, после чего выкручивал в дальний, но не попал!
15'
Стерлинг на финтах не смог раскачать Сессеньона на правом фланге.
13'
Навес с правого фланга Сессеньон неуверенным ударом завершил на дальней штанге.
12'
Кейна разгоняли забросом на правый фланг, но Ляпорт перехватил мяч.
10'
Сити давит контролем. Показали проценты возможной победы — у них 40%! У Тоттенхэма столько нет.
8'
В руки голкиперу пришлась скидка подачи Уокера с правого фланга в исполнении Фодена.
7'
Хойбьерг покатался по газону на животе во время контратаки на правом фланге, но заявлять о фоле Канселу в этой ситуации было смешно.
6'
Дэвис подкатом на левом фланге убрал мяч от Стерлинга у лицевой.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тоттенхэм уже поймал Сити на контратаке, когда Кейн сыграл в касание на ход Сону за спину защитников на левый фланг, после чего тот покатил под удар Кулусевски внутри чужой штрафной!
4'
Навес от Канселу с левого фланга для Стерлинга в дальней стороне штрафной был слишком высоким.
2'
Офсайд
Поймали Сона в офсайде при передаче на левый фланг.
2'
Диаш дал длинный пас верхом на правый фланг, но Стерлинга убрали корпусом.
1'
Удержание мяча от Сити на своей половине наблюдаем.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Манчестер Сити лидирует в чемпионской гонке с 63 очками за 25 матчей, а Тоттенхэм идет на восьмой строчке с 36 баллами за 22 игры.
Запасные: Голлини, Доэрти, Санчес, Родон, Уинкс, Уайт, Бергвейн, Моура, Скарлетт.
Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн.
Запасные: Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, Макэйти, Фернандиньо, Лавиа, Марез, Делап.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и лондонский Тоттенхэм.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 19.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Спортинг - 15.02.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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