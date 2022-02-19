Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Спортинг - 15.02.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
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