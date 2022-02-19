Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 19.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 19.02.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Спортинг - 15.02.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

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