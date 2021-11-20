Нант - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Нант иПари Сен-Жермен, когда Нант играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Нант и Пари Сен-Жермен 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Нант играла дома, команда Нант выиграла 5 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 38-20 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Во время последних 54 встреч, команда Нант выиграла 10 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-37 в пользу команды Пари Сен-Жермен

Игры прошлого года: 0-3 (Нант дома) и 1-2 (Пари Сен-Жермен дома).

Пари Сен-Жермен выиграл последние 4 матчи в Лига 1.

Вы знали, что Нант забил 26% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 29% голов между минутами 76-90?

Нант выиграл 4 домашних матчей подряд.

Нант не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Нант не забивает в 4 из их 12 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Пари Сен-Жермен не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Выездная статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-4-1

Randal Kolo Muani лучший бомбардир Нант с 8 голами. Kylian Mbappe забил 13 раз за Пари Сен-Жермен

Moses Simon отдал больше всего передач в Нант с 7 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (10 передач)

Нант выигрывает первый тайм в 32% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.

Нант выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

Когда Нант лидирует 1-0 дома, они побеждают в Нант% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Нант проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Нант% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Нант.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Нант's.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Нант (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Нант выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Нант.

Команда Нант выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.

Нант забивает 0.8 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола против команды Нант (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Нант и Пари Сен-Жермен - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Нант и Пари Сен-Жермен - 0.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Нант забивает 1.29 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.13 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Нант была на 18 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 9 месте с 35 очками.

Andrei Girotto получил больше всего желтых карточек (6) в Нант. Marco Verratti получил 9 в Пари Сен-Жермен.