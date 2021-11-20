Нант - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Поединок между командой Нант (Нант) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ля Божуар.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Нант (Нант) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Нант осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Нант в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Энтойн Кумбуар и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нант (Нант)
Страна: Франция
Прошедший матч команды Нант был сыгран против Реймс - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Нант.
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Реал - 15.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
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