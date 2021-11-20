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Нант - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 19 февраля 2022, 22:00 - Стадион Ля Божуар
Главный судья: Микаэль Лесаж
Рейтинг матча:
Нант
Нант
1 - 0
Обновить
9'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
4' Муани, Рэндал Коло
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Нант
33%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен
33%
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 7.00 Х: 3.20 П2: 1.44
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 7.20 Х: 3.30 П2: 1.65
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Нант иПари Сен-Жермен, когда Нант играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Нант и Пари Сен-Жермен 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Нант играла дома, команда Нант выиграла 5 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 38-20 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Во время последних 54 встреч, команда Нант выиграла 10 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-37 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Игры прошлого года: 0-3 (Нант дома) и 1-2 (Пари Сен-Жермен дома).
  • Пари Сен-Жермен выиграл последние 4 матчи в Лига 1.
  • Вы знали, что Нант забил 26% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Нант выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Нант не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Нант не забивает в 4 из их 12 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Выездная статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-4-1
  • Randal Kolo Muani лучший бомбардир Нант с 8 голами. Kylian Mbappe забил 13 раз за Пари Сен-Жермен
  • Moses Simon отдал больше всего передач в Нант с 7 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (10 передач)
  • Нант выигрывает первый тайм в 32% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.
  • Нант выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Когда Нант лидирует 1-0 дома, они побеждают в Нант% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Нант проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Нант% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Нант.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Нант's.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Нант (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Нант выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Нант.
  • Команда Нант выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Нант забивает 0.8 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола против команды Нант (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Нант и Пари Сен-Жермен - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Нант и Пари Сен-Жермен - 0.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Нант забивает 1.29 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.13 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Нант была на 18 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 9 месте с 35 очками.
  • Andrei Girotto получил больше всего желтых карточек (6) в Нант. Marco Verratti получил 9 в Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Нант
2
Побед
18
Игр
16
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 3 - 1 Завершен Нант
Чемпионат Франции 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Нант
Чемпионат Франции 2019/2020
31.10.2020 - 21:45 Нант 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
04.02.2020 - 22:15 Нант 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Нант
Чемпионат Франции 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Нант 1 - 0 Завершен Реймс В
Кубок Франции 2021/2022
10.02.2022 - 22:00 Нант 2 - 0 Завершен Бастия В
Кубок Франции 2021/2022
09.02.2022 - 21:00 Нант 0 - 0 Завершен Бастия Н
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Страсбур 1 - 0 Завершен Нант П
Кубок Франции 2021/2022
28.01.2022 - 22:00 Нант 2 - 0 Завершен Брест В
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Франции 2021/2022
11.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Ренн В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Лилль 1 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2021/2022
31.01.2022 - 22:15 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
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Главные события
ГООЛ! Муани, Рэндал Коло
4'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Нант
33%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен
33%
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 7.00 Х: 3.20 П2: 1.44
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 9.20 Х: 3.83 П2: 1.47
П1: 7.20 Х: 3.30 П2: 1.65
Составы команд
1
Альбан Лафон
4
Паллойс, Николас
12
Аппиах, Деннис
21
Шарлес Кастеллетто, Жан
29
Merlin, Quentin
5
Чиривельа, Педро
3
Андрей
26
Осман Букари
27
Мозес Симон
10
Людовик Блас
23
Муани, Рэндал Коло
1
Кейлор Навас
24
Тило Керер
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
14
Хуан Бернат
18
Вейналдум, Джорджиньо
27
Гуейе, Идрисса
6
Марко Верратти
30
Лионель Месси
10
Килиан Мбаппе
10
Неймар
Стартовый состав
  • 27
    Мозес Симон
  • 10
    Людовик Блас
    Полузащитник
  • 23
    Муани, Рэндал Коло
    Нападающий
  • 29
    Merlin, Quentin
    Нападающий
  • 5
    Чиривельа, Педро
    Полузащитник
  • 3
    Андрей
  • 26
    Осман Букари
  • 4
    Паллойс, Николас
    Защитник
  • 12
    Аппиах, Деннис
    Защитник
  • 21
    Шарлес Кастеллетто, Жан
    Защитник
  • 1
    Альбан Лафон
    Вратарь
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Реми Декамп
    Вратарь
  • 14
    Траоре, Чарльз
    Защитник
  • 24
    Себастьен Коршья
    Защитник
  • 6
    Роли Перейра Де Са
    Полузащитник
  • 8
    Вилан Сиприен
    Полузащитник
  • 10
    Калифа Кулибали
    Нападающий
  • 11
    Маркус Коко
    Полузащитник
  • 19
    Виллем Геббельс
    Нападающий
  • 20
    Огюстен, Жан-Кевин
    Нападающий
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
Тренеры
  • Энтойн Кумбуар
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Трансляция
4'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Господарі відкривають рахунок! Швидкою атакою пройшовся "Нант": лівим флангом забіг Сімон, прострілив в центр на Муані, а той переправив повз Наваса у правий кут!
1'
Дуже погана видимість у Нанті. Вболівальники постаралися своєю піротехнікою.
Свисток
Матч розпочався!
ПСЖ: Навас - Керер, Маркіньюш, Кімпембе, Бернат - Вейналдум, Верратті, Гує - Мессі, Мбаппе, Неймар.
"Нант": Лафон - Кастеллетто, Аппіа, Паллуа - Букарі, Жіротто, Чірівелья, Мерлен - Коло Муані, Бла, Сімон.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 25-го туру французької Ліги 1, в якому "Нант" прийме ПСЖ.
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Анонс матча Нант - "Пари Сен-Жермен" 19.02.2022, Чемпионат Франции

Поединок между командой Нант (Нант) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ля Божуар.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Нант (Нант) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Нант осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Нант в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Энтойн Кумбуар и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нант - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Нант - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нант (Нант)
Страна: Франция

Прошедший матч команды Нант был сыгран против Реймс - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Нант.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Реал - 15.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча Нант - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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