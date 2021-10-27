Ювентус - Сассуоло онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Сассуоло, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Эллас Верона - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против Сампдория - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.
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