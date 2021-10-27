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Ювентус - Сассуоло онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 10 февраля 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Маринелли, Ливио
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 1
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56'
Сассуоло
Сассуоло
Ход матча
3' Пауло Дибала 24' Хамед Джуниор Траоре
46' Каан Айхан Вышел: Мюлдюр, Мерт
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
31%
Ничья
31%
Сассуоло
38%
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.57 Х: 3.20 П2: 6.50
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.55 Х: 3.50 П2: 7.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Сассуоло 3-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 7 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Сассуоло. Разница голов 24-7 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 17 встреч, команда Ювентус выиграла 12 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 42-15 в пользу команды Ювентус
  • Ювентус не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Сассуоло не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Сассуоло выигрывает в 33% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Сассуоло выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Сассуоло.
  • В их последнюю встречу команда Сассуоло победила в 1 гол(а).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Сассуоло выиграла 1, 2 ничьи.
  • Ювентус забивает 2.4 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Сассуоло - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Сассуоло - 1.6.
  • Ювентус забивает 1.96 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Ювентус не проигрывает в последних 4 играх.
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
Личные встречи
Ювентус
12
Побед
17
Игр
2
Побед
Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2021
15.07.2020 - 22:45 Сассуоло 3 - 3 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Удинезе В
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Сампдория 4 - 0 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Торино 1 - 1 Завершен Сассуоло Н
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 18:30 Сассуоло 1 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 13:30 Сассуоло 2 - 4 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 15:30 Эмполи 1 - 5 Завершен Сассуоло В
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Главные события
46'
Каан Айхан
Вышел: Мюлдюр, Мерт
24'
Хамед Джуниор Траоре ГООЛ!
ГООЛ! Пауло Дибала
3'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
31%
Ничья
31%
Сассуоло
38%
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.57 Х: 3.20 П2: 6.50
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.62 Х: 3.37 П2: 7.45
П1: 1.55 Х: 3.50 П2: 7.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
    3
  • 18
    Душан Влахович
  • 28
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 56
    Джанлука Пеголо
    Вратарь
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 25
    Хамед Джуниор Траоре
    24
  • 20
    Харруи, Абду
    Полузащитник
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 8
    Максим Лопес
    Полузащитник
  • 44
    Ruan Da Silva Chagas Mychell
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
    46
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
Запасные игроки
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 38
    Аке, Марли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 18
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 21
    Влад Кирикеш
    Защитник
  • 92
    Дефрел, Грегойр
    Нападающий
  • 20
    Сейде, Эмиль Конрадсен
    Нападающий
  • 13
    Пелусо, Федерико
    Защитник
  • 11
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 6
    Рожерио
    Защитник
  • 4
    Магнанелли, Франческо
    Полузащитник
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
  • 24
    Джакомо Саталино
    Вратарь
  • 97
    Henrique, Matheus
    Полузащитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Алессио Диониси
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
4
Удары в створ
5
5
Штрафные
5
2
Офсайды
Блокировано ударов
2
3
Угловые
3
3
Фолы
5
1
Удары мимо
4
4
Сейвы
3
Трансляция
49'
Скамакка пробивал головой из пределов штрафной. Защитники не оказывали особого сопротивления форварду, но он всё равно не попал по воротам.
48'
Руан выбивает мяч из штрафной после навеса Сандро.
46'
Замена
Мюлдюр в перерыве заменил Айхана.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Отличный, скоростной футбол на Альянц Стэдиум мы наблюдаем. Ювентус и Сассуоло играют на равных и далеко не факт, что командам хватит основного времени, чтобы выявить сильнейшего.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Траоре с левой зарядил мяч на трибуны. Наверное, стоило поискать другие варианты продолжения атаки.
38'
Запускал мяч на Влаховича с правого фланга Сандро. Решение правильное, а вот исполнение подвело бразильца.
37'
Опасный момент
Пеголо блестяще играет на линии! Влахович выхвалился один на один с голкипером Сассуоло, но проиграл дуэль своему визави.
35'
Маккенни в излюбленной манере подключается к атаке вторым темпом и пробивает по воротам. На этот раз удар потащил Пеголо.
32'
Снова подача с правого фланга приходит в штрафную Ювентуса. К счастью для туринцев, Бонуччи снимает верх в своей зоне.
30'
Кирьякопулос продавил своего оппонента по флангу Де Шильо, сместился в центр и пробил с нерабочей правой. Мяч пошёл в створ, но этот удар был слишком предсказуемым. Перин справился.
27'
С вингером Сассуоло всё в порядке, он вернулся в игру.
26'
Похоже, у Траоре возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Возможно ивуарийцу понадобится замена.
24'
Гоооол!!!
А вот и ответ Сассуоло! Траоре просто разорвал оборону соперника и положил мяч в дальнюю девятку. Этот гол назревал!
20'
Старается взять мяч под контроль Ювентус, чтобы немного снять напряжение у своих ворот. Сассуоло очень смело действует в атаке.
16'
Опасный момент
Ещё одно спасение от Перина! Кирьякопулос прибежал в чужую штрафную, более того, выступил завершителем атаки Сассуоло. Сильный удар получился у грека, но пробить вратаря не удалось.
13'
Опасный момент
Мощный выстрел Берарди в нижний угол парирует Перин! А причиной возникновения момента у ворот Ювентуса стала неуверенная игра Бонуччи в билд-апе.
12'
Скамакка ворвался в штрафную и получил передачу верхом. Последующий удар форварда качественным назвать сложно.
8'
Берарди срезал угол и неожиданно пробил по воротам. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
5'
Офсайд
Закария едва не удвоил преимущество Ювентуса, но лайнсмен поднял флажок. Влахович, отдававший передачу на швейцарца, находился в офсайде.
3'
Гоооол!!!
Сразу же открывает счёт Ювентус! Сандро прошёл по левому флангу и выкатил мяч под удар Маккенни. Попытка американца была заблокирована, но тут как тут оказался Дибала. Аргентинец с отскоком от газона послал снаряд в сетку. Вот так начало!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Перин – Сандро, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо – Закария, Артур, Дибала (к) – Маккенни, Влахович, Куадрадо.
Инфо
Стартовый состав Сассуоло: Пеголо – Кирьякопулос, Феррари (к), Айхан, Руан – Лопез, Харруи, Распадори – Траоре, Скамакка, Берарди.
Ювентус на пути к четвертьфиналу преодолел всего один раунд Кубка, разгромив на своём поле Сампдорию (4:1). Сассуоло так же начал выступления в турнире со стадии 1/8, где был обыгран Кальяри (1:0).
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии Ювентус – Сассуоло.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 22:46
Дзерби был Физруком в Сассуоло тогда всё ясно что это за герой Италии--ну ШД и влип отхватил специка
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Анонс матча "Ювентус" - Сассуоло 10.02.2022, Кубок Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Сассуоло, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Сассуоло можно посмотреть 10.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Сассуоло, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Эллас Верона - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против Сампдория - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Сассуоло онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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