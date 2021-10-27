Ювентус - Сассуоло онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Сассуоло 10.02.2022, Кубок Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 10.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Сассуоло (Сассуоло):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Сассуоло, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Сассуоло можно посмотреть 10.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Сассуоло, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Эллас Верона - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Сассуоло (Сассуоло)

Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920

Страна: Италия

Тренер: Алессио Дионизи



Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против Сампдория - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Сассуоло онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.