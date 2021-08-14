Реал - Алавес онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Реал в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Реал - "Алавес" можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Алавес", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 15.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Прошедший матч команды "Алавес" был сыгран против "Валенсия" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".
Следите за результатами матча Реал - "Алавес" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.