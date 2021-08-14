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Реал - Алавес онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 19 февраля 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
9'
Алавес
Витория-Гастейс
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
43%
Алавес
29%
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.48 Х: 3.70 П2: 9.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАлавес, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Алавес 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 11 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 9 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 32-8 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 23 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 18 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-18 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 1-2 (Реал Мадрид дома) и 1-4 (Алавес дома).
  • Алавес проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Алавес проиграла последние 5 выездных игр.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Алавес забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Алавес не забивает в 5 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 8-4-0
  • Выездная статистика Алавес в сезоне 1-2-8
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Joselu забил 12 раз за Алавес
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Luis Rioja лучший распасовщик Алавес (3 передач)
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Ruben Duarte получил 7 в Алавес.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Алавес выигрывает в 23% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Алавес выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Алавес выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.
  • Команда Алавес выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 2.6 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Алавес - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Алавес - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Алавес забивает 0.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Алавес's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Реал
9
Побед
11
Игр
2
Побед
Алавес
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.01.2021 - 21:45 Алавес 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2019/2020
10.07.2020 - 22:45 Реал 2 - 0 Завершен Алавес
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вильярреал 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Гранада В
Кубок Испании 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершен Эльче Н
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Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2021/2022
13.02.2022 - 15:00 Алавес 2 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.02.2022 - 15:00 Эльче 3 - 1 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.01.2022 - 21:00 Бетис 4 - 0 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
43%
Алавес
29%
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.45 Х: 3.97 П2: 9.66
П1: 1.48 Х: 3.70 П2: 9.50
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
1
Фернандо Пачеко
2
Tenaglia, Facundo
4
Мэттью Миазга
22
Леженю, Флориан
3
Рубен Дуарте
8
Томас Пина
25
Давид Хасон
16
Гонсало Эскаланте
25
Лоум Ндиайе, Мамаду
11
Луис Риоха
9
Хоселу
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Хоселу
    Нападающий
  • 25
    Давид Хасон
    Нападающий
  • 16
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 25
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 11
    Луис Риоха
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 2
    Tenaglia, Facundo
    Защитник
  • 4
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 22
    Леженю, Флориан
    Защитник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 1
    Фернандо Пачеко
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 13
    Антонио Сивера
    Вратарь
  • 21
    Агиррегабирия, Мартин
    Защитник
  • 18
    Pellistri, Facundo
    Нападающий
  • 7
    Ману Вальехо
  • 15
    Антонио Мойя
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Гарсия
    Полузащитник
  • 17
    Эдгар
  • 26
    Abqar, Abdel
    Защитник
  • 23
    Хоакин
    Полузащитник
  • 20
    Пере Понс Риера
  • 24
    Де ла Фуэнте, Мигель
    Полузащитник
  • 27
    Хави Лопес
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Штрафные
2
2
Фолы
Удары в створ
1
1
Сейвы
Трансляция
5'
В быструю атаку выскочили хозяева, но Асенсио всё испортил. Марко принял не лучшее для развития наступления решение.
4'
Миазга выиграл подбор и нанёс удар в створ ворот. Куртуа занял правильную позицию, что позволило ему с лёгкостью забрать мяч в руки.
1'
Мяч ушёл за пределы поля от Винисиуса. Вингера подвела техника, перспективная атака Мадрида сорвалась.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Вальверде – Винисиус, Бензема (к), Асенсио.
Инфо
Стартовый состав Алавеса: Пачеко – Дуарте, Лежен, Миазга, Теналья – Лум, Пина, Эскаланте – Риоха, Хоселу, Хасон.
Реал имеет 54 пункта после 24 матчей и занимает первое место в турнирной таблице. Алавес расположился на третьей позиции с конца, в активе у басков 20 очков.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Алавесом.
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Анонс матча Реал - "Алавес" 19.02.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Реал в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Алавес" можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Алавес", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 15.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды "Алавес" был сыгран против "Валенсия" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

Следите за результатами матча Реал - "Алавес" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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