Реал - Алавес онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАлавес, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Алавес 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 11 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 9 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 32-8 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 23 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 18 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-18 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 1-2 (Реал Мадрид дома) и 1-4 (Алавес дома).

Алавес проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Алавес проиграла последние 5 выездных игр.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Алавес забил 32% голов между минутами 76-90?

Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Реал Мадрид не забивает в 3 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Алавес не забивает в 5 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 8-4-0

Выездная статистика Алавес в сезоне 1-2-8

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Joselu забил 12 раз за Алавес

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Luis Rioja лучший распасовщик Алавес (3 передач)

Casemiro получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Ruben Duarte получил 7 в Алавес.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Алавес выигрывает в 23% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Алавес выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Алавес выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.

Команда Алавес выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 2.6 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Алавес - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Алавес - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Алавес забивает 0.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Алавес's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.