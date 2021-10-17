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Валенсия - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 февраля 2022, 17:15 - Месталья
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Валенсия
Валенсия
1 - 4
Обновить
75'
Барселона
Барселона
Ход матча
23' Пьер-Эмерик Обамеянг 32' Френки де Йонг 35' Альба, Жорди 38' Пьер-Эмерик Обамеянг
46' Гильямон, Хуго Вышел: Макси Гомес 46' Эрик Гарсия Вышел: Óscar Mingueza 52' Карлос Солер Барраган 53' Ilaix, Moriba 56' Хуго Дуро Пералес 56' Араухо, Рональд 60' Френки де Йонг Вышел: Gonzalez, Pedro 63' Gonzalez, Pedro 66' Гайа, Хосе Луис Вышел: Антонио Латорре 66' Ilaix, Moriba Вышел: Урош Рачич
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
31%
Ничья
25%
Барселона
44%
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 3.75 Х: 3.50 П2: 2.63
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 3.55 Х: 2.75 П2: 2.35
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иБарселона, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Валенсия и Барселона 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 51-37 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 66 встреч, команда Валенсия выиграла 14 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 133-81 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 2-3 (Валенсия дома) и 2-2 (Барселона дома).
  • Вы знали, что Валенсия забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Валенсия получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Валенсия не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Валенсия в сезоне 4-6-2
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 3-7-2
  • Goncalo Guedes лучший бомбардир Валенсия с 9 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Goncalo Guedes отдал больше всего передач в Валенсия с 5 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (5 передач)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Валенсия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Барселона выигрывает в 37% матчей.
  • Валенсия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Барселона выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Валенсия забивает 1.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.6 гола против команды Валенсия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Барселона - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Барселона - 1.6.
  • Валенсия забивает 1.78 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона не проигрывает в последних 4 играх.
Личные встречи
Валенсия
4
Побед
26
Игр
15
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 Барселона 2 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 Валенсия 2 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2021/2022
13.02.2022 - 15:00 Алавес 2 - 1 Завершен Валенсия П
Кубок Испании 2021/2022
10.02.2022 - 22:30 Атлетик 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Валенсия 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Кубок Испании 2021/2022
02.02.2022 - 22:00 Валенсия 2 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.01.2022 - 22:00 Атлетико 3 - 2 Завершен Валенсия П
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Последние матчи - Барселона
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Испании 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Эспаньол 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона П
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Новости команд
Главные события
Гайа, Хосе Луис
Вышел: Антонио Латорре
66'
Ilaix, Moriba
Вышел: Урош Рачич
66'
63'
Gonzalez, Pedro ГООЛ!
60'
Френки де Йонг
Вышел: Gonzalez, Pedro
Хуго Дуро Пералес
56'
56'
Араухо, Рональд
Ilaix, Moriba
53'
ГООЛ! Карлос Солер Барраган
52'
Гильямон, Хуго
Вышел: Макси Гомес
46'
46'
Эрик Гарсия
Вышел: Óscar Mingueza
38'
Пьер-Эмерик Обамеянг ГООЛ!
35'
Альба, Жорди
32'
Френки де Йонг ГООЛ!
23'
Пьер-Эмерик Обамеянг ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
31%
Ничья
25%
Барселона
44%
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 3.75 Х: 3.50 П2: 2.63
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 4.73 Х: 2.10 П2: 2.79
П1: 3.55 Х: 2.75 П2: 2.35
Составы команд
28
Mamardashvili, Giorgi
14
Гайа, Хосе Луис
15
Alderete, Omar
12
Муктар Диакаби
20
Димитри Фулкье
14
Карлос Солер Барраган
6
Гильямон, Хуго
23
Ilaix, Moriba
21
Сальватьерра, Бриан
17
Гонсало Гуэдес
19
Хуго Дуро Пералес
22
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
19
Араухо, Рональд
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
7
Усман Дембеле
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 19
    Хуго Дуро Пералес
    56
  • 14
    Карлос Солер Барраган
    52
  • 6
    Гильямон, Хуго
    Защитник
    46
  • 23
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
    66 53
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
    66
  • 15
    Alderete, Omar
    Защитник
  • 12
    Муктар Диакаби
  • 20
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 28
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    38 23
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    60 32
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    56
  • 24
    Эрик Гарсия
    46
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
    35
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Eray Cömert
  • 5
    Габриэль Паулиста
  • 37
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 22
    Маркос Андре де Соуза
  • 11
    Кошта, Хелдер
    Нападающий
  • 19
    Урош Рачич
    Полузащитник
  • 9
    Макси Гомес
    Полузащитник
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 32
    Vazquez, Jesus
    Защитник
  • 3
    Антонио Латорре
    Защитник
  • 7
    Musah, Yunus
    Полузащитник
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez Nicolas
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
    63
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосе Бордалас
  • Xavi
Статистика матча
12
Штрафные
18
16
Фолы
12
3
Угловые
3
2
Удары мимо
1
33%
Владение мячом
67%
2
Удары в створ
5
2
Офсайды
1
1
ЖК
2
1
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
72'
Желтая карточка
Солер получил накладку от Нико у центральной линии на левом фланге атаки, а соперник получил за это карточку.
71'
Замена
Нико вышел вместо Дембеле.
70'
Над перекладиной пришлось тер Штегену переводить мяч, после подачи Солера с левого фланга.
68'
Рачич в касание замыкал на центральном входе в штрафную передачу с левого фланга, но Араухо подставился.
66'
Замена
Гайя был заменен на Лато.
65'
Замена
Рачич вышел вместо Мориба.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Феррана не пропустили на правый фланг штрафной с мячом, но Педри с отскока как дал под перекладину, а мяч еще и лизнул по спину Обамеянга!
60'
Замена
Педри вышел вместо де Йонга.
59'
Солер выстрелил в сторону от ближней штанги из-за пределов штрафной на правом полуфланге.
58'
Желтая карточка
Дали карточку еще и Араухо.
58'
Опасный момент
Солер решил со штрафного закрутить мяч в правый угол низом, но тер Штеген все читал.
56'
Желтая карточка
Уго Дуро дали карточку за нервы после фола на нем Араухо.
56'
Инфо
Хиль отдал свой первый голевой пас за Валенсию.
55'
Фол от Альбы против Солера у левого углового флажка половины Барсы.
53'
Желтая карточка
Мориба дали карточку за накладку в центре поля.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Солер с левого фланга исполнил подачу на ближний угол вратарской, где Солер в падении головой вколотил мяч в сетку!
51'
Арбитр сейчас является главным актером на поле. Много свистков, темп сбивается.
49'
Альдерету попал мяч в руку, когда Обамеянг играл на правый фланг штрафной пяткой, однако арбитры на VAR увидели офсайд.
47'
Опасный момент
Мамардашвили вытащил из правого угла своих ворот удар с подкруткой от Гави в левый угол из полукруга у штрафной!
46'
Замена
Гарсию сменил Мингеса.
46'
Замена
Гильямона заменил Гомес.
Свисток
Второй тайм начался!
Барселона наконец-то раззабивалась, отгрузив в ворота соперников в первом тайм нашего поединка сразу три мяча. Команда Хави играет в быстрый пас в завершении атак, и оборона Валенсии от этого лопается по швам. Конечно, обходится не без скандалов, связанных с судейством, так как счет к этому моменту мог бы быть и 1:2, но имеем то, что имеем. Против VAR не попрешь.
Свисток
Перерыв. 0:3 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 3 мин.
41'
Обамеянга атаковал со спины Диахаби у центральной линиии.
43'
Опасный момент
ОТМЕНА ГОЛА! Гайя упустил мяч за боковую.
42'
Там мог быть аут, когда Гайя отбирал мяч на фланге у Деста.
41'
Опасный момент
ГОЛ! Навес с левого фланга от Хиля завершил ударом головой из центра штрафной Гильямон, попал в грудь Альбе, а отскок от нее пришелся н ногу Солеру, который боковыми ножницами расстрелял ворота!
40'
Инфо
Офсайда не было, хотя по картинке так и не скажешь.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! На пустые ворота выложил мяч на пустые ворота Обамеянгу Гави, прострелом с правого фланга штрафной!
37'
Гильямон со спины атаковал Бускетса у чужой штрафной.
35'
Желтая карточка
Солер потоптался по ногам Альбе на правом фланге атаки, после чего, уже при следующем отскоке мяча, соперник врезал ему ногой в живот.
33'
Дуро сбил с ног Араухо внутри центрального круга.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альба перевел мяч верхом на правый фланг штрафной для Дембеле, а тот в касание перевел на дальнюю для де Йонга под пустые ворота!
28'
Гильямон отправился на газон в центральном круге в результате фола от Гави.
27'
Офсайд
Офсайд был у Гайя.
26'
Опасный момент
Тер Штеген умудрился смахнуть мяч себе за спину, после прострела от Гайя с острого угла на левом фланге, но до этого арбитры увидели какой-то фол в атаке.
25'
Толчок в спину от Солера против Альбы на правом фланге атаки у углового флажка.
24'
Инфо
Пьер-Эмерик Обамеянг забил дебютный гол в испанском футболе в своей карьере.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пушка страшная от Обамеянга с правого фланга штрафной в ближнюю девятку, после заброса со своей половины от Альбы ему на ход!
21'
Хиль улетел за боковую из борьбы против Гави на левом фланге атаки, но без фола.
19'
Опасный момент
Обамеянг докатился до линии чужих ворот, которые были перед ним пустыми, но к прострелу Феррана с правого фланга штрафной так и не успел.
17'
Легко Барселона ходит между линиями соперников, хотя они и стараются играть высоко.
15'
Обамеянг рукой остановил передачу с правого фланга на ближний угол вратарской.
14'
Дуро попытались открыть передачей на ход на правый фланг штрафной, но пас получился слишком сильным.
13'
Хиль дал диагональный черпак с правого фланга, но отправил мяч просто за лицевую.
11'
Мориба успел накрыть Феррана на правом фланге своей штрафной, после паса Альбы между ног сопернику на ход партнеру.
10'
Гарсия на левом фланге чужой половины не дал раскрутиться с мячом Гедешу.
8'
Смотрим за контролем мяча от Барсы под прессингом на своей половине.
6'
Нет фола и при контакте Гедеша и Араухо на правом фланге штрафной гостей.
5'
Не было фола от Деста у правой границы штрафной Барсы при контакте с Хилем.
4'
На Деста сильно переводили мяч на правый фланг, однако американец мяч не догонял, а Гайя его зачем-то сохранил в поле.
3'
Ферран с правого фланга обострял пасом на Гави, но защитники перехватили.
1'
Опасный момент
Штанга! Подача Хиля с левого фланга от лицевой пошла прямиком в ворота, но мяч врезался в итоге только в ближнюю штангу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Барселона с 39 очками за 23 матча идет шестой, а Валенсия занимает 12 место с 30 баллами за 24 игры.
Запасные: Нето, Тенас, Пуч, Траоре, Брайтвейт, Нико, Педри, Л. де Йонг, Мингеса, Абде, Арнау.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Гарсия, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Гави — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Запасные: Хауме, Тони Лато, Муса, Габриэль Паулиста, Рачич, Макси Гомес, Элдер Кошта, Черышев, Маркос Андре, Кюмарт, Васкес, Москера.
Валенсия: Мамардашвили — Фюлькье, Диахаби, Альдерет, Гайя — Уго Гильямон, Мориба — Хиль, Солер — Уго Дуро, Гедеш.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Месталья" (Валенсия, Испания) сыграют Валенсия и каталонская Барселона.
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Анонс матча "Валенсия" - "Барселона" 20.02.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосе Бордалас и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона" можно посмотреть 20.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Наполи - 17.02.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Валенсия" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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