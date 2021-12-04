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Салернитана - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 19 февраля 2022, 21:45 - Аречи
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
Салернитана
Салерно
0 - 1
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24'
Милан
Милан
Ход матча
5' Messias, Junior 15' Иван Радованович Вышел: Ederson
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
31%
Ничья
31%
Милан
38%
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.30 Х: 3.05 П2: 1.76
Интересные факты
  • Вы знали, что Салернитана забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Салернитана сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Салернитана без побед над Милан в последних 3 играх.
  • Салернитана не забивает в 7 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 0 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Салернитана в сезоне 1-2-8
  • Выездная статистика Милан в сезоне 9-2-1
  • Federico Bonazzoli лучший бомбардир Салернитана с 5 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 8 раз за Милан
  • Franck Ribery отдал больше всего передач в Салернитана с 2 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (5 передач)
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 17 матчах.
  • Салернитана выигрывает первый тайм в 22% матчей, Милан выигрывает в 47% матчей.
  • Салернитана выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Милан выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Когда Салернитана лидирует 1-0 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Салернитана проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Салернитана (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Салернитана выиграла 0, команда Милан выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Салернитана.
  • Команда Салернитана выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Салернитана забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.33 гола против команды Салернитана (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Салернитана и Милан - 3.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Салернитана и Милан - 2.
  • Салернитана забивает 0.9 гола, играя дома, а Милан забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Салернитана без побед в последних 4 играх.
  • Вы знали, что Салернитана забил 24% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Салернитана
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана
Последние матчи - Салернитана
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
07.02.2022 - 21:45 Салернитана 2 - 2 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 19:00 Салернитана 0 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Салернитана В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 13:30 Милан 1 - 0 Завершен Сампдория В
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Специя П
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Новости команд
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Главные события
Иван Радованович
Вышел: Ederson
15'
5'
Messias, Junior ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
31%
Ничья
31%
Милан
38%
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.19 Х: 3.29 П2: 1.72
П1: 6.30 Х: 3.05 П2: 1.76
Составы команд
55
Луиджи Сепе
19
Лука Раньери
17
Федерико Фасио
25
Dragusin, Radu Matei
30
Маццокки, Паскуале
16
Иван Радованович
18
Лассана Кулибали
9
Боназзоли, Федерико
7
Франк Рибери
20
Григорис Кастанос
11
Дьюрич, Милан
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
23
Фикайо Томори
13
Алессио Романьоли
19
Тео
4
Беннасе, Исмаель
8
Сандро Тонали
30
Messias, Junior
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 11
    Дьюрич, Милан
    Нападающий
  • 9
    Боназзоли, Федерико
    Нападающий
  • 7
    Франк Рибери
    Полузащитник
  • 20
    Григорис Кастанос
    Нападающий
  • 16
    Иван Радованович
    Полузащитник
    15
  • 18
    Лассана Кулибали
    Нападающий
  • 19
    Лука Раньери
    Защитник
  • 17
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 25
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 30
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 55
    Луиджи Сепе
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
    5
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 4
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 99
    Муссет, Лис
    Нападающий
  • 88
    Диего Перотти
    Полузащитник
  • 87
    Torset Mikael
  • 72
    Белек Вид
  • 31
    Гаглиоло, Риккардо
    Защитник
  • 24
    Кечрида, Важди
    Защитник
  • 22
    Джоэл Оби
    Полузащитник
  • 21
    Zortea, Nadir
    Защитник
  • 13
    Ederson
    Полузащитник
  • 5
    Фредерик Весели
    Защитник
  • 4
    Ярожинский, Павел
    Защитник
  • 15
    Бохинен, Эмиль
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
Тренеры
  • Давиде Никола
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
3
Блокировано ударов
42%
Владение мячом
58%
1
Удары в створ
2
2
Угловые
2
1
Сейвы
1
Трансляция
24'
Уголовой
По угловым 2:3 в пользу Милана, но пока что эти стандарты дивидендов не приносят.
22'
Интересно, что пока пауза в игре, тренер Салернитаны что-то рассказывает киперу команды.
21'
Рибери вот дал издалека – попал в соперника.
20'
Затишье у нас… Взяли паузу команды.
17'
Опасный момент
Штрафной для Милана – метров 20 до ворот. Беннассер пробивает, но Сепе тянет из-под штанги!
15'
Замена
Уже вынужденная замена у хозяев. Радованович получил травму, Эдерсон вышел.
13'
Уголовой
Угловой для Милана – навес кипер Салернитаны в красивом прыжке для фотокорреспондентов кулаком выносит.
10'
Еще один навес забирает Меньян, разминают кипера Милана.
9'
Хозяева сходили в атаку – проход флангом, навес, но прямо в руки киперу Милана.
6'
Защите хозяев, кстати, большой привет.
6'
Гоооол!!!
Гооол! Все очень просто! После индивидуального прохода пошел разрезной пас на Массиаса, который просто проткнул мимо вратаря! Очень непринужденно Милан повел!
4'
Пытаются хозяева на правах хозяев играть вперед. Не всегда получается, но порыв идет в зачет.
3'
Салернитана сходила в атаку – пошел прострел, но Рибери не попал по мячу. И такое бывает от ветерана.
1'
Свисток
Матч начался, Салернитана начала с центра поля!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Милана: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Давиде Калабрия, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер, Рафаэл Леау, Браим Диас, Жуниор Мессьяс, Оливье Жиру
Инфо
Стартовый состав Салернитаны: Луиджи Сепе, Лука Раньери, Федерико Фасио, Раду Дрэгушин, Паскуале Маццокки, Иван Радованович, Лассана Кулибали, Франк Рибери, Григорис Кастанос, Федерико Бонаццоли, Милан Джурич
Милан на данный момент возглавляет таблицу, опережая Интер на 1 пункт, правда, у нерадзурри еще матч в запасе. Ну а Салернитана - записной аутсайдер – 15 очков и последнее место в таблице.
Инфо
Поединок начнется в 21:45, судит игру будет Микаэль Фаббри.
Добрый вечер всем любителям итальянского футбола. В Серии А на выходных проходят матчи 26-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Склернитана – Милан.
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Анонс матча "Салернитана" - Милан 19.02.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Салернитана" (Салерно) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Аречи.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Салернитана" (Салерно) и командой Милан (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда "Салернитана" осталась с поражением. Столкновение Милан и "Салернитана" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Давиде Никола и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Салернитана" - Милан можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Салернитана" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Стефано Колантуоно

Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против Дженоа - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Сампдория - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Салернитана" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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