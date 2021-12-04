Салернитана - Милан онлайн трансляция матча

Вы знали, что Салернитана забил 25% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?

Салернитана сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Милан не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Салернитана без побед над Милан в последних 3 играх.

Салернитана не забивает в 7 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 0 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Салернитана в сезоне 1-2-8

Выездная статистика Милан в сезоне 9-2-1

Federico Bonazzoli лучший бомбардир Салернитана с 5 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 8 раз за Милан

Franck Ribery отдал больше всего передач в Салернитана с 2 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (5 передач)

Салернитана пропускает в каждом из последних 17 матчах.

Салернитана выигрывает первый тайм в 22% матчей, Милан выигрывает в 47% матчей.

Салернитана выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Милан выигрывает в 47%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).

Когда Салернитана лидирует 1-0 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Салернитана проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.

Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Салернитана (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Салернитана выиграла 0, команда Милан выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Салернитана.

Команда Салернитана выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Салернитана забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.33 гола против команды Салернитана (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Салернитана и Милан - 3.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Салернитана и Милан - 2.

Салернитана забивает 0.9 гола, играя дома, а Милан забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Милан не проигрывает в последних 4 играх.

Салернитана без побед в последних 4 играх.