Ювентус - Торино онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иТорино, когда Ювентус играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ювентус и Торино 1-0. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 19 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Торино. Разница голов 44-15 в пользу команды Ювентус.

Во время последних 37 встреч, команда Ювентус выиграла 26 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Торино выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-28 в пользу команды Ювентус

Последняя гостевая победа Торино над Ювентус была в 1995

Игры прошлого года: 2-1 (Ювентус дома) и 2-2 (Торино дома).

Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ювентус забил 5% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Торино забил 26% голов между минутами 76-90?

Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.

Ювентус выиграл 4 домашних матчей подряд.

Ювентус не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Торино в последних 17 встречах.

Ювентус не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Торино не забивает в 6 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 4 передачами. Sasa Lukic лучший распасовщик Торино (4 передач)

Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Торино выигрывает в 24% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Торино выигрывает в 24%.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Торино лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Торино проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Торино's.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Торино (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 4, команда Торино выиграла 0, 1 ничьи.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Торино.

Команда Торино выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Ювентус забивает 2 гола за матч против команды Торино, а Торино забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Торино - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Торино - 1.2.

Ювентус забивает 1.97 гола, играя дома, а Торино забивает 0.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 7 голами. Josip Brekalo забил 6 раз за Торино