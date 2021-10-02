  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - Торино Смотреть онлайн
В тренде

Ювентус - Торино онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 февраля 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Торино
Турин
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
38%
Ничья
31%
Торино
31%
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 1.91 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 1.99 Х: 2.60 П2: 5.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иТорино, когда Ювентус играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Торино 1-0. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Торино. Разница голов 44-15 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 37 встреч, команда Ювентус выиграла 26 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Торино выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-28 в пользу команды Ювентус
  • Последняя гостевая победа Торино над Ювентус была в 1995
  • Игры прошлого года: 2-1 (Ювентус дома) и 2-2 (Торино дома).
  • Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 5% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Торино забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ювентус выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Торино в последних 17 встречах.
  • Ювентус не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Торино не забивает в 6 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 4 передачами. Sasa Lukic лучший распасовщик Торино (4 передач)
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Торино выигрывает в 24% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Торино выигрывает в 24%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Торино лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Торино проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Торино's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Торино (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 4, команда Торино выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Торино.
  • Команда Торино выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Ювентус забивает 2 гола за матч против команды Торино, а Торино забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Торино - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Торино - 1.2.
  • Ювентус забивает 1.97 гола, играя дома, а Торино забивает 0.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 7 голами. Josip Brekalo забил 6 раз за Торино
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
Личные встречи
Ювентус
17
Побед
22
Игр
1
Побед
Торино
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Торино 0 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 19:00 Торино 2 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 19:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 18:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Торино
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория В
Показать больше
Последние матчи - Торино
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Венеция П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 19:00 Удинезе 2 - 0 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Торино 1 - 1 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.01.2022 - 18:00 Торино 4 - 0 Завершен Фиорентина В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
38%
Ничья
31%
Торино
31%
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 1.91 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 2.05 Х: 2.51 П2: 5.30
П1: 1.99 Х: 2.60 П2: 5.60
Трансляция
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Сандро, Ругани, де Лигт, Куадрадо – Рабьо, Локателли, Закария – Мората, Влахович, Дибала (к).
Стартовый состав Торино: Милинкович-Савич – Родригес, Бремер, Джиджи – Войвода, Мандрагора, Лукич, Синго – Брекало, Побега, Белотти.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Серии А Ювентус – Торино.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Ризеспор Ризеспор 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 2 Завершен 19:00 - Сегодня Коньяспор Коньяспор 3 Касимпаша Касимпаша 3 Завершен 16:30 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 2 Рух Рух 2 Завершен 16:00 - Сегодня Верес Верес 1 Мактаарал Мактаарал 0 Завершен 16:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 3 Астана Астана 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Ювентус" - Торино 18.02.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 18.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Торино (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Торино и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Торино можно посмотреть 18.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Торино, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Предыдущий матч команды Торино был сыгран против "Венеция" - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Венеция".

Следите за результатами матча "Ювентус" - Торино онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен