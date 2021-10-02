Ювентус - Торино онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 18.02.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Торино (Турин):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Торино и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич
Предыдущий матч команды Торино был сыгран против "Венеция" - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Венеция".
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