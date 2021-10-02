Интер - Сассуоло онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Интер и Сассуоло 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Сассуоло. Разница голов 15-9 в пользу команды Интер.

Во время последних 17 встреч, команда Интер выиграла 8 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-21 в пользу команды Интер

В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Сассуоло (2-1 дома и 3-0 на выезде)

Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Сассуоло забил 23% голов между минутами 31-45?

Сассуоло без побед над Интер в последних 3 играх.

В домашних матчах Интер не проигрывает Сассуоло в последних 3 встречах.

Интер не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Сассуоло не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Интер в сезоне 9-2-1

Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Domenico Berardi забил 10 раз за Сассуоло

Hakan Calhanoglu отдал больше всего передач в Интер с 8 передачами. Domenico Berardi лучший распасовщик Сассуоло (10 передач)

Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (7) в Интер. Maxime Lopez получил 9 в Сассуоло.

Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Интер выигрывает первый тайм в 48% матчей, Сассуоло выигрывает в 32% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Сассуоло выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Сассуоло выиграла 0, 1 ничьи.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.

Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Интер забивает 2.8 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1.6 гола против команды Интер (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Сассуоло - 4.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Сассуоло - 2.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Интер забивает 2.48 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Сассуоло без побед в последних 4 играх.

Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 12 месте с 30 очками.