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Интер - Сассуоло онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 февраля 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Форне, Франческо
Рейтинг матча:
Интер
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Сассуоло
33%
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.50 Х: 3.40 П2: 6.50
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.53 Х: 3.70 П2: 6.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Интер и Сассуоло 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Сассуоло. Разница голов 15-9 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 17 встреч, команда Интер выиграла 8 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-21 в пользу команды Интер
  • В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Сассуоло (2-1 дома и 3-0 на выезде)
  • Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Сассуоло забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Сассуоло без побед над Интер в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Сассуоло в последних 3 встречах.
  • Интер не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Сассуоло не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 9-2-1
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Domenico Berardi забил 10 раз за Сассуоло
  • Hakan Calhanoglu отдал больше всего передач в Интер с 8 передачами. Domenico Berardi лучший распасовщик Сассуоло (10 передач)
  • Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (7) в Интер. Maxime Lopez получил 9 в Сассуоло.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Интер выигрывает первый тайм в 48% матчей, Сассуоло выигрывает в 32% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Сассуоло выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Сассуоло выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Интер забивает 2.8 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1.6 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Сассуоло - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Сассуоло - 2.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Интер забивает 2.48 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Сассуоло без побед в последних 4 играх.
  • Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 12 месте с 30 очками.
  • Вы знали, что Сассуоло забил 24% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Интер
8
Побед
18
Игр
7
Побед
Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Интер 2 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 16:00 Сассуоло 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 15:45 Сассуоло 0 - 3 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 19:00 Интер 2 - 1 Завершен Венеция В
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Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 19:00 Сассуоло 2 - 2 Завершен Рома Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Сампдория 4 - 0 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Торино 1 - 1 Завершен Сассуоло Н
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 18:30 Сассуоло 1 - 0 Завершен Кальяри В
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Сассуоло
33%
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.50 Х: 3.40 П2: 6.50
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.51 Х: 3.70 П2: 6.95
П1: 1.53 Х: 3.70 П2: 6.80
Трансляция
Инфо
Вже відомі склади команд. Інтер: Хандановіч, Шкріньяр, Де Врей, Дімарко, Дарміан, Гальярдіні, Барелла, Чалханоглу, Перішич, Санчес, Лаутаро. Сассуоло: Консільї, Кіріакопулос, Айхан, Кірікеш, Мюлдур, Лопес, Фраттесі, Распадорі, Траоре, Скамакка, Берарді.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Інтер - Сассуоло.
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Анонс матча "Интер" - Сассуоло 20.02.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Сассуоло (Сассуоло):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Сассуоло осталась с поражением. Столкновение Сассуоло и "Интер" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Сассуоло можно посмотреть 20.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Сассуоло, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против "Ливерпуль" - 16.02.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Рома - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Сассуоло онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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