Интер - Сассуоло онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Сассуоло (Сассуоло):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Сассуоло осталась с поражением. Столкновение Сассуоло и "Интер" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против "Ливерпуль" - 16.02.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Рома - 13.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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