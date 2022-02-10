Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Артемио Франки.
Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 13:30
История противостояний между клубами "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 10.02.2022 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против "Специя" - 14.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Олимпиакос - 17.02.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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