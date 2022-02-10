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Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 февраля 2022, 13:30 - Артемио Франки
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
0 - 0
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1'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Фиорентина и Аталанта 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 24 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 13 раз, 9 сыграла в ничью и 2 победы команды Аталанта. Разница голов 48-23 в пользу команды Фиорентина.
  • Во время последних 48 встреч, команда Фиорентина выиграла 21 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-56 в пользу команды Фиорентина
  • В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Фиорентина (3-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Вы знали, что Фиорентина забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Фиорентина забил 5% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Аталанта без побед в последних 5 играх.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Фиорентина получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Фиорентина не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-3-0
  • Cristiano Biraghi лучший бомбардир Фиорентина с 4 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Giacomo Bonaventura отдал больше всего передач в Фиорентина с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Lucas Martinez Quarta получил больше всего желтых карточек (7) в Фиорентина. Jose Luis Palomino получил 6 в Аталанта.
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 46% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.
  • В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 2, команда Аталанта выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Фиорентина забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Фиорентина (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Аталанта - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Аталанта - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Фиорентина забивает 2.75 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Фиорентина в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
Личные встречи
Фиорентина
13
Побед
25
Игр
4
Побед
Аталанта
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 Аталанта 3 - 0 Завершен Фиорентина
Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
14.02.2022 - 21:45 Специя 1 - 2 Завершен Фиорентина В
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 21:45 Фиорентина 0 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 13:30 Кальяри 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 21:45 Фиорентина 6 - 0 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Аталанта
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 3.13 Х: 2.78 П2: 2.72
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.95
Составы команд
69
Дронговский, Бартломей
3
Кристиано Бираги
98
Игор
4
Никола Миленкович
29
Альваро Одриосола
10
Кастровилли, Гаэтано
18
Лукас Торрейра
5
Бонавентура, Гиакомо
22
Гонсалес, Николас
23
Пионтек, Кшиштоф
33
Риккардо Соттиль
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
19
Джимшити, Берат
33
Ханс Хатебур
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
77
Заппакоста, Дэвид
20
Копмейнерс, Теун
18
Руслан Малиновский
13
Жереми Бога
Стартовый состав
  • 22
    Гонсалес, Николас
    Нападающий
  • 23
    Пионтек, Кшиштоф
    Нападающий
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 98
    Игор
    Полузащитник
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 69
    Дронговский, Бартломей
    Вратарь
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 25
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 11
    Иконе, Джонатан
    Полузащитник
  • 9
    Arthur Daniel Irawan
    Защитник
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
  • 25
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 55
    Матия Настасич
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 20
    Mihaila, Valentin
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 50
    de Nipoti, Tommaso
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
Тренеры
  • Винцензо Италиано
  • Джан Пьеро Гасперини
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Фиорентины: Драговский – Бираги (к), Игор, Миленкович, Одриосола – Кастровили, Торрейра, Бонавентура – Гонсалес, Пёнтек, Соттиль.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дьимсити, Демирал, Толой (к) – Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Хатебур, Копмейнерс – Бога, Малиновский.
«Фиалки» расположились на восьмом месте в турнирной таблице. У них на счету 39 очков после 24 сыгранных матчей. В свою очередь бергамаски идут на 5 позиции с 44 баллами.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Серии А Фиорентина – Аталанта.
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Анонс матча "Фиорентина" - "Аталанта" 20.02.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 10.02.2022 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Фиорентина" - "Аталанта" можно посмотреть 20.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Фиорентина" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против "Специя" - 14.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Олимпиакос - 17.02.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча "Фиорентина" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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