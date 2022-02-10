Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Фиорентина и Аталанта 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 24 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 13 раз, 9 сыграла в ничью и 2 победы команды Аталанта. Разница голов 48-23 в пользу команды Фиорентина.

Во время последних 48 встреч, команда Фиорентина выиграла 21 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-56 в пользу команды Фиорентина

В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Фиорентина (3-0 дома и 3-2 на выезде)

Вы знали, что Фиорентина забил 28% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Фиорентина забил 5% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?

Аталанта без побед в последних 5 играх.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Фиорентина получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Фиорентина не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-3-0

Cristiano Biraghi лучший бомбардир Фиорентина с 4 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Giacomo Bonaventura отдал больше всего передач в Фиорентина с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Lucas Martinez Quarta получил больше всего желтых карточек (7) в Фиорентина. Jose Luis Palomino получил 6 в Аталанта.

Фиорентина выигрывает первый тайм в 46% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.

Фиорентина выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.

В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).

Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.

Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 2, команда Аталанта выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.

Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Фиорентина забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Фиорентина (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Аталанта - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Аталанта - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Фиорентина забивает 2.75 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).