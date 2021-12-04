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Интер - Рома онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 08 февраля 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 0
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63'
Рома
Рим
Ход матча
2' Эдин Джеко 37' Николо Дзаньоло 38' Джанлука Манчини 45' Алессандро Бастони Вышел: Де Ври, Стефан
46' Рожер Ибаньес Вышел: Мараш Кумбула
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Рома
33%
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 1.98 Х: 2.90 П2: 4.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Интер и Рома 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 38 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 17 раз, 13 сыграла в ничью и 8 победы команды Рома. Разница голов 68-51 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 75 встреч, команда Интер выиграла 28 раз, 27 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 125-109 в пользу команды Интер
  • Последняя гостевая победа Рома над Интер была в 2017
  • Интер не проигрывает в последних 8 играх.
  • Интер выиграл 10 домашних матчей подряд.
  • Интер не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Рома имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Рома в последних 4 встречах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Рома выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 3 гол(а).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Рома выиграла 0, 3 ничьи.
  • Интер забивает 2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Рома - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Рома - 1.8.
  • Интер забивает 2.61 гола, играя дома, а Рома забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рома не проигрывает в последних 4 играх.
Личные встречи
Интер
5
Побед
20
Игр
6
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 Рома 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 Рома 2 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 19:00 Интер 2 - 1 Завершен Венеция В
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Интер 3 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 19:00 Эмполи 2 - 4 Завершен Рома В
Кубок Италии 2021/2022
20.01.2022 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершен Лечче В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус П
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Новости команд
Главные события
46'
Рожер Ибаньес
Вышел: Мараш Кумбула
Алессандро Бастони
Вышел: Де Ври, Стефан
45'
38'
Джанлука Манчини
37'
Николо Дзаньоло
ГООЛ! Эдин Джеко
2'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Рома
33%
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 2.09 Х: 3.19 П2: 3.92
П1: 1.98 Х: 2.90 П2: 4.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
    2
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    45
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
    37
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 17
    Жордан Верету
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
    46
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    38
Запасные игроки
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 64
    Феликс Афена-Гьян
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
3
Удары в створ
1
2
Удары мимо
1
11
Штрафные
6
1
Сейвы
2
6
Фолы
11
4
Угловые
3
Блокировано ударов
1
ЖК
2
Трансляция
51'
Шкриньяр шикарно отработал один в один против Абрахама, заблокировав удар англичанина метров с 10-ти.
48'
Ханданович вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах у Дзаньоло.
46'
Замена
У Ромы замена в перерыве – Моуриньо вместо Ибаньеса выпустил Кумбулью.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Интер мощно начал матч и закономерно повел после эффектного гола Эдина Джеко. По инерции "сине-черные" продолжили атаковать и должны были забивать второй, но Роме повезло остаться в игре.
45+3'
Замена
Первый тайм завершен!
45+2'
Желтая карточка
Моуриньо получил желтую за разговоры.
45'
Инфо
Три минуты команды переиграют в первом тайме.
44'
Замена
Да, Бастони не смог продолжить игру - Де Врей заменил травмированного футболиста Интера.
43'
Бастони подвернул лодыжку после стыка в центре поля. Де Врей начал разминаться - у Интера назревает вынужденная замена.
40'
Много борьбы в последние минуты, приближается к завершению первая половина четвертьфинала...
37'
Желтая карточка
Дзаньоло и Манчини с интервалом в минуту получили по желтой карточке.
Инфо
5-3 по ударам по воротам и 3-1 по попаданиям в створ.
34'
Рома отбилась после двух подряд угловых от Санчеса.
29'
Ибаньес бил головой после навеса со штрафного - мяч прошел в нескольких метрах от створа ворот Интера.
26'
Интер взял паузу и отдал инициативу Роме. Хозяева выжидают момент для контратаки и не особо прессингуют.
22'
Джеко в касание метров с 22-х выстрелил по воротам Ромы после скидки Санчеса - мяч прошел над перекладиной.
19'
Опасный момент
Ханданович потащил удар Дзаньоло с 10-ти метров! Это провал в обороне Интера, особенно к Дармиану есть вопросы.
16'
Опасный момент
Какой шанс у Ромы! После прострела Мхитаряна защитник Интера едва ли не срезал мяч в собственные ворота.
13'
Полное доминирование Интера на первых минутах матчах Кубка Италии - четыре момента уже организовали подопечные Симоне Индзаги и закономерно повели в счете.
10'
Еще один шанс для Интера - теперь Джеко выиграл второй этаж, однако направить мяч в угол ворот боснийцу не удалось. Плюс один сэйв для Патрисиу.
9'
Шкриньяр головой бил после навеса Санчеса со штрафного - повезло Роме, что защитник Интера послал мяч точно в руки Патрисиу.
6'
Опасный момент
Барелла попал в перекладину! Шикарный дальний удар удался полузащитнику Интера - опорной зоне Ромы большой привет.
Инфо
Эдин Джеко забил 13-й гол в 31-м матче сезона 2021-2022.
2'
Гоооол!!!
Интер забивает в первой атаке матча! Джеко в касание замкнул прострел Перишича с левого фланга! У вратаря не было шансов!
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Интер: Ханданович, Барелла, Бастони, Брозович, Видель, Д’Амброзио, Дармиан, Джеко, Перишич, Санчес, Шкриньяр.
Рома: Патрисиу, Абрахам, Верету, Винья, Дзаньоло, Ибаньес, Карсдорп, Манчини, Мхитарян, Оливейра, Смоллинг.
Инфо
В декабре прошлого года последний матч между Ромой и Интером в рамках 16-го тура Серии А завершился разгромом для нынешней команды Жозе Моуриньо – 0:3.
Инфо
Интер в 1/8 финала месяц назад в овертайме дожал Эмполи (3:2), а Рома уверенно разобралась с Лечче (3:1).
Добрый вечер! UА-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии между Интером и Ромой. Стартовый свисток в Милане прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Интер" - Рома 08.02.2022, Кубок Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Рома и "Интер" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Рома можно посмотреть 08.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Милан - 05.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против Дженоа - 05.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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