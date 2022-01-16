Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иРеал Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 30 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 50-29 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 62 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 132-54 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя домашняя победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2015

Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.

Атлетик Бильбао без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.

Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 1.4.