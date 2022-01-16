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Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 03 февраля 2022, 22:30 - Сан-Мамес
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
0 - 0
Обновить
26'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
33%
Ничья
20%
Реал
47%
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 2.75 Х: 2.40 П2: 2.88
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 3.05 Х: 2.50 П2: 3.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иРеал Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 30 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 50-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 62 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 132-54 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2015
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.
  • Атлетик Бильбао без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 1.4.
  • Атлетик Бильбао забивает 1.21 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Атлетик
2
Побед
24
Игр
17
Побед
Реал
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Атлетик В
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик П
Суперкубок Испании 2022
13.01.2022 - 21:00 Атлетико 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершен Эльче Н
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Валенсия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
33%
Ничья
20%
Реал
47%
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 2.75 Х: 2.40 П2: 2.88
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 3.23 Х: 2.48 П2: 2.75
П1: 3.05 Х: 2.50 П2: 3.10
Составы команд
26
Agirrezabala, Julen
17
Берчише, Юри
4
Мартинез, Иньиго
5
Йерай Альварес
18
Оскар де Маркос
10
Икер Муньяин
6
Микель Весга
14
Дани Гарсия
30
Williams, Nicholas
9
Иньяки Уильямс
22
Рауль Гарсия
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
6
Начо
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
11
Марко Асенсио
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 12
    Даниель Вивиан Морено
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
Тренеры
  • Марселино
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
2
Штрафные
4
4
Фолы
1
4
Угловые
1
Офсайды
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
20'
Удалось подопечным Анчелотти выйти из-под давления и наладить контроль мяча.
15'
Атлетик прижал соперника к воротам, Мадрид вынужден обороняться большими силами.
13'
Дани Гарсия подключился к атаке вторым темпом и целил в дальний угол. Начо заблокировал удар.
11'
Перспективная атака Реала захлебнулась. Винисиус принял неправильное решение пропускать мяч на партнёра.
9'
Опасный момент
Куртуа выручает Реал! Дани Гарсия здорово пробил издали, но бельгийский голкипер не теряет бдительности.
8'
Офсайд
Алаба выполнил впечатляющий рывок за мячом из глубины, но боковой зафиксировал положение вне игры у австрийца.
6'
Куртуа безупречно играет на выходе и опережает Иньяки Уильямса в борьбе за мяч.
3'
Команды обменялись быстрыми атаками на старте встречи. Без ударов пока.
1'
Свисток
Матч начался.
Реал в 1/8 финала встречался с Эльче. Мадридцы пропустили первыми, но усилиями Иско и Азара добыли волевую победу (1:2).
На предыдущей стадии Кубка Атлетик в дополнительное время победил Барселону (3:2). Исход матча определил точный удар Муньяина с одиннадцатиметровой отметки.
Инфо
Стартовый состав Атлетика: Агирресабала – Юри, Мартинес, Йерай, де Маркос – Муньяин (к), Весга, Дани Гарсия, Нико Уильямс – Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Алаба, Начо (к), Милитан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Асенсио, Родриго.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании между Атлетиком из Бильбао и мадридским Реалом.
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Анонс матча Атлетик - Реал 03.02.2022, Кубок Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 03.02.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 16.01.2022 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Реал можно посмотреть 03.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Райо Вальекано - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Эльче - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Атлетик - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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