Челси - Лилль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 22.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Лилль" (Лилль):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 10.12.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Жослен Гурвеннек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Челси - "Лилль" можно посмотреть 22.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек
Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Метц - 18.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.
Следите за результатами матча Челси - "Лилль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.