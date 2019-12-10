Челси - Лилль онлайн трансляция матча

Добрый вечер! UA-Футбол предлагает на два часа отвлечься от напряженной ситуации в Украине и провести это время вместе с нами на текстовой трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между Челси и Лиллем. Поединок на Стэмфорд Бридж начнется в 22:00 по киевскому времени.