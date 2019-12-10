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Челси - Лилль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 22 февраля 2022, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
Обновить
25'
Лилль
Лилль
Ход матча
8' Хавертц, Кай
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
25%
Лилль
25%
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.62 Х: 2.75 П2: 8.00
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 8.30
Интересные факты
  • Челси имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 6 играх.
  • Челси выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 46% матчей, Лилль выигрывает в 37% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Лилль выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лилль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лилль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.
  • Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Лилль забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Челси
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Лилль
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен Лилль
Лига Чемпионов 2019/2020
02.10.2019 - 22:15 Лилль 1 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 1 Завершен Челси В
Клубный чемпионат мира 2022
12.02.2022 - 18:30 Челси 2 - 1 Завершен Палмейрас В
Клубный чемпионат мира 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хиляль 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
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Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2021/2022
18.02.2022 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Метц Н
Чемпионат Франции 2021/2022
12.02.2022 - 18:00 Монпелье 0 - 1 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Лилль 1 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Брест 2 - 0 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2021/2022
19.01.2022 - 20:00 Лилль 3 - 1 Завершен Лорьян В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Хавертц, Кай
8'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
25%
Лилль
25%
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.62 Х: 2.75 П2: 8.00
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.58
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 8.30
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
6
Андреас Кристенсен
3
Маркос Алонсо
8
Матео Ковачич
13
Н'Голо Канте
28
Сезар Аспиликуета
10
Кристиан Пулишич
22
Хаким Зиеш
29
Хавертц, Кай
30
Леонарду Жардим
2
Celik Zeki
6
Жозе Фонте
14
Свен Ботман
15
Джало, Тиагу
24
Onana, Amadou Mvom
8
Шека
21
Бенжамин Андре
18
Ренату Саншеш
20
David, Jonathan
7
Бомба, Жонатан
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    8
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 20
    David, Jonathan
    Нападающий
  • 7
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 24
    Onana, Amadou Mvom
    Полузащитник
  • 8
    Шека
    Полузащитник
  • 21
    Бенжамин Андре
    Полузащитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 14
    Свен Ботман
  • 15
    Джало, Тиагу
    Защитник
  • 30
    Леонарду Жардим
Запасные игроки
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 23
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 68
    Vale, Harvey James
  • 23
    Жегрова, Эдон
    Нападающий
  • 22
    Тимоти Веа
    Нападающий
  • 20
    Гомес, Эйнджел
    Полузащитник
  • 20
    Лиаджи, Исаак
    Нападающий
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 11
    Хатем Бен Арфа
    Полузащитник
  • 5
    Гудмундссон, Габриэл
    Нападающий
  • 40
    Raux, Jules
    Вратарь
  • 12
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 29
    Домагой Брадарич
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Жослен Гурвеннек
Статистика матча
1
Удары мимо
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
Удары в створ
1
Угловые
2
Сейвы
2
Блокировано ударов
2
47%
Владение мячом
53%
Трансляция
24'
Челси на классе сохраняет контроль над ситуацией на поле. Лилль заиграл агрессивней в последние минуты, но подобраться к воротам хозяев французы пока не в состоянии.
19'
Опасный момент
Алонсо мог забивать второй, но из выгодного положения пробил в руки Лео Жардиму.
18'
Статистики откуда-то насчитали у Лилля уже шесть ударов по воротам. Но Менди в игру пока не вступал.
13'
Дэвид плотно приложился с дальней дистанции – мяч полетел очень высоко над воротами Менди.
11'
Рюдигер после навеса Саншеша едва ли не срезал мяч в собственные ворота!
Инфо
Кай Хавертц забил седьмой гол в текущем сезоне и второй в рамках Лиги Чемпионов.
8'
Гоооол!!!
Хавертц! 1:0! Немец с третьей попытки после подачи углового головой идеальным ударом с отскоком от газона отправил мяч в ближний верхний угол. Тут без шансов для вратаря Лилля.
8'
Опасный момент
Хавертц левой крутил мяч в дальний угол – Лео Жардим в красивом полете рукой перевел мяч на угловой.
5'
Опасный момент
Хавертц с нескольких метров замыкал прострел Аспиликуэты – немец запустил мяч на трибуны!
3'
Челси по-хозяйски начал матч и сразу же закрыл Лилль в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Челси: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте, Зиеш, Пулишич, Хавертц.
Лилль: Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Андре, Шека, Онана, Саншеш, Бамба, Дэвид.
Инфо
Лилль несколько неожиданно выиграл группу G, опередив Зальцбург, Севилью и Вольфсбург. Доги 10 из 11 очков набрали в 4 последних поединках.
Инфо
Челси в статусе действующего победителя Лиги Чемпионов в групповом раунде занял второе место в группе H, пропустив вперед Ювентус. Команда Томаса Тухеля набрала 13 очков и одержала 4 победы в 6 матчах.
Инфо
Челси и Лилль пересекались в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2019-2022. Аристократы выиграли оба матча со счетом 2:1.
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает на два часа отвлечься от напряженной ситуации в Украине и провести это время вместе с нами на текстовой трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между Челси и Лиллем. Поединок на Стэмфорд Бридж начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Челси - "Лилль" 22.02.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 22.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Лилль" (Лилль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 10.12.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Жослен Гурвеннек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Лилль" можно посмотреть 22.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек

Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Метц - 18.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - "Лилль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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