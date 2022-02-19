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Атлетико - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 февраля 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
28%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 3.05 Х: 2.39 П2: 3.10
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 26% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.02.2022 - 20:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 22:00 Атлетико 4 - 3 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.01.2022 - 22:00 Атлетико 3 - 2 Завершен Валенсия В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернли 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
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Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
28%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 2.98 Х: 2.35 П2: 3.18
П1: 3.05 Х: 2.39 П2: 3.10
Трансляция
Инфо
Стали відомі склади команд. Атлетіко: Облак, Лоді, Рейнільдо, Хіменес, Савіч, Врсалько, Кондогбія, Еррера, Льоренте, Феліш, Корреа. Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ліндельоф, Магвайр, Погба, Роналду, Решфорд, Фред, Фернандеш, Варан, Шоу, Санчо.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" 23.02.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 23.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Осасуна - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 20.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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