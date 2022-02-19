Атлетико - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Осасуна - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник
Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 20.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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