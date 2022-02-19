Атлетико - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 26% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.