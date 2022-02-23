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Бенфика - Аякс онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 февраля 2022, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
До начала
00 : 00 : 00
Аякс
Амстердам
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
29%
Ничья
36%
Аякс
36%
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.50 Х: 2.80 П2: 2.04
Интересные факты
  • Аякс имеет выигрышную серию из 10 матчей.
  • Аякс имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Аякс не проиграл ни в одном из последних 33 выездных матчей.
  • Бенфика пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Аякс не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Аякс забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 54% матчей, Аякс выигрывает в 70% матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Аякс выигрывает в 70%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Аякс's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда Аякс выиграла 2, 1 ничьи.
  • Бенфика забивает 1 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 1.25 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Аякс - 2.25.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Аякс - 1.25.
  • Бенфика забивает 2.09 гола, играя дома, а Аякс забивает 2.24 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Бенфика
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Аякс
Лига Чемпионов 2018
07.11.2018 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Аякс
Лига Чемпионов 2018
23.10.2018 - 22:00 Аякс 1 - 0 Завершен Бенфика
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
18.02.2022 - 22:15 Боавишта 2 - 2 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.02.2022 - 20:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Санта-Клара В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.02.2022 - 21:00 Тондела 1 - 3 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
02.02.2022 - 21:00 Бенфика 1 - 2 Завершен Жил Висенте П
Кубок португальской лиги 2021/2022
29.01.2022 - 21:45 Бенфика 1 - 2 Завершен Спортинг П
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Последние матчи - Аякс
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
19.02.2022 - 19:45 Виллем ІІ 0 - 1 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
13.02.2022 - 17:45 Аякс 5 - 0 Завершен Твенте В
Кубок Нидерландов 2021/2022
09.02.2022 - 20:00 Аякс 5 - 0 Завершен Витесс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
06.02.2022 - 17:45 Аякс 3 - 0 Завершен Хераклес В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
23.01.2022 - 15:30 ПСВ 1 - 2 Завершен Аякс В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
29%
Ничья
36%
Аякс
36%
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.50 Х: 2.79 П2: 2.02
П1: 4.50 Х: 2.80 П2: 2.04
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Бенфики: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди (к), Жилберту – Эвертон, Таарабт, Вайгль, Силва – Рамос, Нуньес.
Инфо
Стартовый состав Аякса: Пасвер – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Гравенберх, Бергёйс, Альварес – Тадич (к), Алле, Энтони.
Обе команды радуют своих болельщиков успешными выступлениями в еврокубках: Бенфика здорово провела групповой этап, оставив за бортом плей-офф Барселону, а Аякс тем временем набрал максимальное количество очков в квартете с Боруссией, Спортингом и Бешикташем.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской Бенфикой и амстердамским Аяксом.
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Анонс матча Бенфика - Аякс 23.02.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бенфика (Лиссабон) и командой Аякс (Амстердам):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Аякс в предыдущем футбольном матче 07.11.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Аякс можно посмотреть 23.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Аякс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Боавишта - 18.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий матч команды Аякс был сыгран против Виллем ІІ - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.

Следите за результатами матча Бенфика - Аякс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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