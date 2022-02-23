Бенфика - Аякс онлайн трансляция матча

Аякс имеет выигрышную серию из 10 матчей.

Аякс имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде

Аякс не проиграл ни в одном из последних 33 выездных матчей.

Бенфика пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Аякс не пропускает в 4 матчах подряд.

Аякс забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

Бенфика выигрывает первый тайм в 54% матчей, Аякс выигрывает в 70% матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Аякс выигрывает в 70%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Аякс's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда Аякс выиграла 2, 1 ничьи.

Бенфика забивает 1 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 1.25 гола против команды Бенфика (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Аякс - 2.25.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Аякс - 1.25.