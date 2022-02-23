Бенфика - Аякс онлайн трансляция матча

Матч между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Бенфика (Лиссабон) и командой Аякс (Амстердам):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Аякс в предыдущем футбольном матче 07.11.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Боавишта - 18.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Предыдущий матч команды Аякс был сыгран против Виллем ІІ - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.
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