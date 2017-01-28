Буркина-Фасо - Тунис онлайн трансляция матча

Анонс матча Буркина-Фасо - Тунис 29.01.2022, Кубок Африканских Наций

Матч между командой Буркина-Фасо и командой Тунис будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Roumde Adjia Stadium.

Дата проведения матча: 29.01.2022

Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Буркина-Фасо и командой Тунис:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Буркина-Фасо, тогда как команда Тунис осталась с поражением. Столкновение Буркина-Фасо и Тунис в предыдущем футбольном матче 28.01.2017 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Буркина-Фасо

Страна: Буркина-Фасо



Прошедший матч команды Буркина-Фасо был сыгран против Габон - 23.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Буркина-Фасо.

Команда гостей

Название: Тунис

Страна: Тунис

Тренер: Набиль Маалул



Предыдущий матч команды Тунис был сыгран против Нигерия - 23.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Тунис.

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