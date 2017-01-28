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Буркина-Фасо - Тунис онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 29 января 2022, 21:00 - Roumde Adjia Stadium
Рейтинг матча:
Буркина-Фасо
До начала
00 : 00 : 00
Тунис
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Буркина-Фасо
29%
Ничья
43%
Тунис
29%
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.10 Х: 2.08 П2: 2.90
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Буркина-Фасо в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Тунис.
  • Победителем прошлой встречи была команда Буркина-Фасо.
  • Буркина-Фасо забивает 1.17 гола, играя дома, а Тунис забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Тунис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тунис% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Буркина-Фасо и Тунис - 0.33.
  • Буркина-Фасо's performance of the last 5 matches is better than Тунис's.
  • Из последних 3 встреч команда Буркина-Фасо выиграла 2, команда Тунис выиграла 0, 1 ничьи.
  • Буркина-Фасо забивает 1.33 гола за матч против команды Тунис, а Тунис забивает 0.33 гола против команды Буркина-Фасо (в среднем).
  • Когда Буркина-Фасо лидирует 1-0 дома, они побеждают в Буркина-Фасо% своих матчей.
  • Когда Тунис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тунис% своих матчей.
  • Буркина-Фасо выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Тунис выигрывает в 42%.
  • Команда Буркина-Фасо проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Тунис (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Буркина-Фасо победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Буркина-Фасо и Тунис - 1.67.
  • Когда Буркина-Фасо проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Буркина-Фасо% своих матчей.
  • Буркина-Фасо выигрывает первый тайм в 42% матчей, Тунис выигрывает в 42% матчей.
  • Буркина-Фасо забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
Личные встречи
Буркина-Фасо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Тунис
Кубок Африканских Наций 2016/2017
28.01.2017 - 18:00 Буркина-Фасо 2 - 0 Завершен Тунис
Последние матчи - Буркина-Фасо
Кубок Африканских Наций 2021/2022
23.01.2022 - 18:00 Буркина-Фасо 2 - 1 Завершен Габон В
Кубок Африканских Наций 2022
17.01.2022 - 18:00 Буркина-Фасо 1 - 1 Завершен Эфиопия Н
Кубок Африканских Наций 2022
13.01.2022 - 21:00 Кабо-Верде 0 - 1 Завершен Буркина-Фасо В
Кубок Африканских Наций 2022
09.01.2022 - 18:00 Камерун 2 - 1 Завершен Буркина-Фасо П
Кубок Африканских Наций 2016/2017
04.02.2017 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 0 Завершен Гана В
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Последние матчи - Тунис
Кубок Африканских Наций 2021/2022
23.01.2022 - 21:00 Нигерия 0 - 1 Завершен Тунис В
Кубок Африканских Наций 2022
20.01.2022 - 21:00 Гамбия 1 - 0 Завершен Тунис П
Кубок Африканских Наций 2022
16.01.2022 - 18:00 Тунис 4 - 0 Завершен Мавритания В
Кубок Африканских Наций 2022
12.01.2022 - 15:00 Тунис 0 - 1 Завершен Мали П
Международные товарищеские матчи 2021
15.06.2021 - 22:30 Тунис 1 - 0 Завершен Мали В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Буркина-Фасо
29%
Ничья
43%
Тунис
29%
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.38 Х: 2.01 П2: 2.90
П1: 4.10 Х: 2.08 П2: 2.90
Трансляция
Тунис с трудом пробился в плей-офф, обыграв на групповом этапе лишь аутсайдеров из Мавритании. Зато в 1/8 подопечные Кбайера сенсационно били Нигерию.
В своей группе команда Буркина-Фасо заняла второе место, пропустив вперёд Камерун. На стадии 1/8 финала буркинийцы в серии послематчевых пенальти обыграли Габон.
Инфо
Стартовый состав Буркина-Фасо: Коффи (к) – Яго, Тапсоба, Сумайла Уаттара, Каборе – Туре, Гира, Баяла – Данго Уаттара, Джибриль Уаттара, Сангаре.
Инфо
Стартовый состав Туниса: Бен Саид – Хаддади, Бронн, Ифа, Дрегер – Лайдуни, Скири, Бен Слиман – Хазри, Жазири, Мсакни (к).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Африканских Наций между Буркина-Фасо и Тунисом.
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Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Гамбия Гамбия 0 Камерун Камерун 2 Завершен 17:15 - Сегодня Тулуза Тулуза 0 Версаль Версаль 1 Завершен 17:15 - Сегодня Нанси Нанси 0 Амьен Амьен 2 Завершен 17:15 - Сегодня ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 2 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 3 Завершен 17:00 - Сегодня Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс 0 Милтон Кинс Донс Милтон Кинс Донс 1

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Анонс матча Буркина-Фасо - Тунис 29.01.2022, Кубок Африканских Наций

Матч между командой Буркина-Фасо и командой Тунис будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Roumde Adjia Stadium.

Дата проведения матча: 29.01.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Буркина-Фасо и командой Тунис:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Буркина-Фасо, тогда как команда Тунис осталась с поражением. Столкновение Буркина-Фасо и Тунис в предыдущем футбольном матче 28.01.2017 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Буркина-Фасо - Тунис можно посмотреть 29.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Тунис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Буркина-Фасо
Страна: Буркина-Фасо

Прошедший матч команды Буркина-Фасо был сыгран против Габон - 23.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Буркина-Фасо.

Команда гостей

Название: Тунис
Страна: Тунис
Тренер: Набиль Маалул

Предыдущий матч команды Тунис был сыгран против Нигерия - 23.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Тунис.

Следите за результатами матча Буркина-Фасо - Тунис онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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