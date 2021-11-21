Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - "Интер" 12.02.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 12.02.2022

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Венеция" - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)

Год основания "Интер" (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против Рома - 08.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

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