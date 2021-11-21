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Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 февраля 2022, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 1
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82'
Интер
Милан
Ход матча
7' Лоренцо Инсинье 26' Маттео Политано Вышел: Элмас, Элиф 37' Лоренцо Инсинье
47' Эдин Джеко 60' Марцело Брозович
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
40%
Ничья
27%
Интер
33%
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 26.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 2.90 Х: 2.60 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иИнтер, когда Наполи играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 25 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 12 раз, 8 сыграла в ничью и 5 победы команды Интер. Разница голов 33-23 в пользу команды Наполи.
  • Во время последних 47 встреч, команда Наполи выиграла 16 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-52 в пользу команды Интер
  • Игры прошлого года: 1-1 (Наполи дома) и 1-0 (Интер дома).
  • Наполи выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Наполи забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 61-75?
  • Интер не проигрывает в последних 8 играх.
  • Наполи не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Интер в сезоне 7-3-1
  • Dries Mertens лучший бомбардир Наполи с 7 голами. Lautaro Martinez забил 11 раз за Интер
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 50% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 0, команда Интер выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Наполи забивает 0.8 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.6 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Интер - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Интер - 1.4.
  • Наполи забивает 2.1 гола, играя дома, а Интер забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 31-45?
  • Mario Rui получил больше всего желтых карточек (6) в Наполи. Hakan Calhanoglu получил 7 в Интер.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Наполи
9
Побед
25
Игр
8
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 21:45 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Венеция 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Болонья 0 - 2 Завершен Наполи В
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 19:00 Наполи 2 - 5 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Наполи 1 - 0 Завершен Сампдория В
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Последние матчи - Интер
Кубок Италии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 19:00 Интер 2 - 1 Завершен Венеция В
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Интер 3 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
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Главные события
60'
Марцело Брозович
47'
Эдин Джеко ГООЛ!
Лоренцо Инсинье
37'
Маттео Политано
Вышел: Элмас, Элиф
26'
ГООЛ! Лоренцо Инсинье
7'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
40%
Ничья
27%
Интер
33%
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 26.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 32.00 Х: 4.50 П2: 1.18
П1: 2.90 Х: 2.60 П2: 2.95
Составы команд
25
Давид Оспина
6
Руй, Марио
26
Калиду Кулибали Йеро
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
68
Станислав Лоботка
8
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
21
Маттео Политано
9
Виктор Осимхен
1
Самир Ханданович
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
32
Федерико Димарко
22
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
14
Иван Перишич
11
Эдин Джеко
22
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
    37 7
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
    26
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
    47
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
    60
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 33
    Адам Оунас
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 47
    Carboni, Franco
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 88
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
10
Штрафные
6
6
Фолы
10
7
Удары мимо
2
4
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
2
4
Угловые
1
ЖК
1
1
Сейвы
1
Трансляция
79'
Интер комбинирует на половине поля соперника, но вот с вхождением в штрафную площадь не складывается у клуба из Милана.
77'
Близится финальный свисток, потому команды всё меньше рискуют. Цена ошибки слишком велика.
74'
Замена
Замена в составе Наполи. Разрушитель Ангисса выходит в центр поля вместо креативного Руиса.
69'
Опасный момент
Моментище не реализовал Элмас! Мяч срикошетил от де Врея и отскочил к македонцу. Тот уже видел снаряд в воротах, но Ханданович был против. Великолепный сейв!
67'
Ли Лоренцо уже долгое время получает медицинскую помощь. У левого защитника Наполи проблемы с рукой.
62'
Думфрис на высокой скорости врывался в штрафную и после контакта с защитником оказался на газоне. Повтор показал, что мяч у голландца был отобран чисто.
56'
Опасный момент
Какое спасение от Кулибали! Думфрис был готов замыкать фланговый прострел, но лидер обороны Наполи в красивом подкате перехватил мяч.
55'
Опасный момент
Осимхен сам для себя создаёт голевой момент! С острого угла, из-под защитника пробивал нигериец, и все равно был очень близок к тому, чтобы поразить ближний угол. Ханданович в очередной раз доказывает, что он в полном порядке.
52'
С забитым мячом у чёрно-синих буквально открылось второе дыхание. Они активно идут в прессинг и стремятся развить успех.
47'
Гоооол!!!
Не успели команды возобновить игру, как Интер сравнял счёт! Защитники позволили Джеко нанести два удара по воротам подряд, и босниец реализовал свою вторую попытку. Игра, можно сказать, начинается заново.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
В целом, игра проходит по сценарию Наполи. Хозяева забили первыми, после чего сосредоточились на оборонительных действиях. Индзаги срочно нужно вносить коррективы, иначе его команда рискует потерять первую строчку в турнирной таблице.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
42'
Думфрис продавил Лоботку и выскочил на ударную позицию. Угол был слишком острым, чтобы поразить ворота, так что промах нидерландца неудивителен.
38'
Желтая карточка
Инсинье нахамил арбитру и увидел перед собой жёлтый свет.
36'
Опасный момент
А вот это уже серьёзный шанс! Джеко прощает соперника, нанеся слишком простой для Оспины удар. Обычно Эдин такие моменты реализует!
35'
Подача Чалханоглу со штрафного досталась игроку «голубых». Всё ещё безошибочно действуют игроки Наполи в обороне.
29'
Опасный момент
Снова момент возникает у ворот гостей! Инсинье воспользовался беспорядком в штрафной Интера и наносил удар в акробатическом прыжке. К счастью для миланцев, капитан Наполи не сумел нужным образом подстроится под мяч и пробил неточно.
27'
Уже не первый раз Осимхен проходит к воротам по флангу и пытается прошить Хандановича мощным ударом. Пока ни одна из попыток нигерийского форварда не увенчалась успехом.
26'
Замена
Всё-таки Эльмас заменил Политано. Тренерский штаб принял решение поберечь своего игрока.
23'
После энергичного начала встречи команды немного успокоились. По очереди контролируют мяч, проводя длительные позиционные атаки.
21'
Кажется, с Политано всё в порядке и он сможет продолжить игру. Выход Эльмаса на поле откладывается.
19'
В борьбе с соперником серьёзное повреждение получил Политано. Лучано Спалетти уже готовит замену травмированному игроку.
15'
Первые минуты матча на высочайших скоростях проходят. Команды обмениваются острыми атаками.
12'
Опасный момент
Зелинский едва не шокировал соперника во второй раз! Его обводящий удар с линии штрафной пришёлся в штангу. Непростое начало для чемпионов Италии.
10'
Нерадзурри пропущенный гол из колеи не выбил. Гости понимают, что у них достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Активно идут в прессинг подопечные Индзаги, заставляя соперника ошибаться.
7'
Гоооол!!!
Инсинье уверенно реализует удар с точки и выводит Наполи вперёд! Многообещающе начало!
6'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Интера! Довери принял решение после просмотра видеоповтора. Де Врей действительно нарушил правила против Осимхена.
4'
Достойный ответ от Наполи. Ди Лоренцо направлял мяч в ближнюю девятку, не хватило считанных сантиметров.
2'
Первая опасная атака за Интером. Перишич прорвался по флангу и выполнил подачу от лицевой. Думфрис до мяча не добрался, а вот Барелла пробил. Защитники заблокировали удар.
1'
Свисток
Матч начался.
Команды уже на поле, все готово к началу встречи. Считанные секунды до стартового свистка.
Поединок обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Довери.
Инфо
Стартовый состав Наполи: Оспина – Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо – Лоботка, Руис, Зелинский – Инсинье (к), Осимхен, Политано.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Димарко, де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Мартинес, Джеко.
На стадионе имени Диего Марадоны состоится встреча лидеров чемпионата Италии. Наполи, занимающий вторую строчку с 52 очками в активе, принимает на своём поле опережающий их на один балл Интер (у миланцев матч в запасе). Смогут ли неаполитанцы сократить огорчить прямого конкурента?
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура Серии А между Наполи и Интером.
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Анонс матча Наполи - "Интер" 12.02.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Интер" можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Венеция" - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против Рома - 08.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Наполи - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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