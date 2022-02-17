Наполи - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - "Барселона" 24.02.2022, Лига Европы

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 24.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Наполи в предыдущем футбольном матче 17.02.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Кальяри - 21.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Валенсия" - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

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