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Наполи - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Европы - 24 февраля 2022, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
32%
Ничья
34%
Барселона
34%
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 2.90 Х: 2.60 П2: 2.90
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, Наполи выиграла 1 раз. также было 2 ничей, и Барселона выиграла 4 раза.
  • Наполи не проигрывает в последних 6 играх.
  • Барселона не проигрывает в последних 5 играх.
  • Результат первой игры Барселона - Наполи 1-1.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 46% матчей, Барселона выигрывает в 38% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Барселона выигрывает в 38%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 0, команда Барселона выиграла 3, 2 ничьи.
  • Наполи забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.2 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Барселона - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Барселона - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Наполи забивает 2.1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
Личные встречи
Наполи
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Барселона
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Наполи
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона
Клубные товарищеские матчи 2019
08.08.2019 - 02:15 Барселона 2 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
21.02.2022 - 20:00 Кальяри 1 - 1 Завершен Наполи Н
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Венеция 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен Салернитана В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсия 1 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Испании 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Эспаньол 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона В
Показать больше
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
32%
Ничья
34%
Барселона
34%
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 3.07 Х: 2.53 П2: 3.07
П1: 2.90 Х: 2.60 П2: 2.90
Составы команд
1
Алекс Мерет
6
Руй, Марио
13
Амир Ррахмани
26
Калиду Кулибали Йеро
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Диего Демме
8
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
22
Элмас, Элиф
9
Виктор Осимхен
22
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
18
Альба, Жорди
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
16
Gonzalez, Pedro
11
Смит, Адама
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Xavi
Трансляция
Запасные: Нето, Тенас, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гонсалес, Гави.
Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Запасные: Идасяк, Оспина, Жезус, Мертенс, Политано, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Руи — Руис, Демме — Эльмас, Зьелински, Инсинье — Осимхен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
В первом матче на Камп Ноу команды сыграли со счетом 1:1.
Сергей Карасёв (москва, российская федерация) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Диего Армандо Марадона" (Неаполь, Италия) сыграют неаполитанский Наполи и каталонская Барселона.
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Анонс матча Наполи - "Барселона" 24.02.2022, Лига Европы

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 24.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Наполи в предыдущем футбольном матче 17.02.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Барселона" можно посмотреть 24.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Кальяри - 21.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Валенсия" - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Наполи - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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