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Гамбия - Камерун онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 29 января 2022, 18:00 - Olembe Stadium
Главный судья: Ndabihawenimana, Pacifique
Рейтинг матча:
Гамбия
0 - 0
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46'
Камерун
Ход матча
21' Сонко Сундберг, Ноах 33' Мадоу, Па 40' Бабукарр, Гай
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Гамбия
32%
Ничья
36%
Камерун
32%
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 12.00 Х: 2.38 П2: 1.67
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 6.30 Х: 2.37 П2: 2.04
Интересные факты
  • Когда Гамбия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гамбия% своих матчей.
  • Камерун's performance of the last 5 matches is better than Гамбия's.
  • В их последнюю встречу команда Камерун победила в 2 гол(а).
  • Когда Камерун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Камерун% своих матчей.
  • Гамбия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Гамбия выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Камерун выигрывает в 52%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Камерун.
  • Когда Гамбия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гамбия% своих матчей.
  • Когда Камерун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Камерун% своих матчей.
  • Камерун не проигрывает в последних 8 играх.
  • Гамбия выигрывает первый тайм в 11% матчей, Камерун выигрывает в 52% матчей.
  • Недавнее выступление команды Камерун в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Гамбия.
  • Гамбия забивает 1 гола, играя дома, а Камерун забивает 1.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Камерун забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Гамбия
Кубок Африканских Наций 2021/2022
24.01.2022 - 18:00 Гвинея 0 - 1 Завершен Гамбия В
Кубок Африканских Наций 2022
20.01.2022 - 21:00 Гамбия 1 - 0 Завершен Тунис В
Кубок Африканских Наций 2022
16.01.2022 - 15:00 Гамбия 1 - 1 Завершен Мали Н
Кубок Африканских Наций 2022
12.01.2022 - 18:00 Мавритания 0 - 1 Завершен Гамбия В
Международные товарищеские матчи 2021
16.11.2021 - 18:00 Новая Зеландия 2 - 0 Завершен Гамбия П
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Последние матчи - Камерун
Кубок Африканских Наций 2022
24.01.2022 - 21:00 Камерун 2 - 1 Завершен Коморские острова В
Кубок Африканских Наций 2022
17.01.2022 - 18:00 Кабо-Верде 1 - 1 Завершен Камерун Н
Кубок Африканских Наций 2022
13.01.2022 - 18:00 Камерун 4 - 1 Завершен Эфиопия В
Кубок Африканских Наций 2022
09.01.2022 - 18:00 Камерун 2 - 1 Завершен Буркина-Фасо В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 18:00 Нигерия 0 - 0 Завершен Камерун Н
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Новости команд
Главные события
Бабукарр, Гай
40'
Мадоу, Па
33'
Сонко Сундберг, Ноах
21'
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Гамбия
32%
Ничья
36%
Камерун
32%
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 12.00 Х: 2.38 П2: 1.67
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 13.90 Х: 2.57 П2: 1.71
П1: 6.30 Х: 2.37 П2: 2.04
Составы команд
24
Бабукарр, Гай
13
Мадоу, Па
15
Омар Колли
21
Gomez, James
14
Сонко Сундберг, Ноах
26
Турай, Ибу
22
Маррех, Сулейман
2
Юсуфа Бобб
21
Янко Саиди
99
Муса Барроу
23
Badamosi, Mohamed
24
Андре Онана
21
Шарлес Кастеллетто, Жан
5
Нгадеу, Михаэль
25
Толо, Нуху
21
Коллинс Фаи
78
Онгла, Мартен
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
17
Oum Gouet Samuel Yves
13
Муми Нгамалё
12
Карл Токо Экамби
26
Абоубакар, Винцент
Стартовый состав
  • 99
    Муса Барроу
  • 23
    Badamosi, Mohamed
    Нападающий
  • 26
    Турай, Ибу
    Защитник
  • 22
    Маррех, Сулейман
    Полузащитник
  • 2
    Юсуфа Бобб
  • 21
    Янко Саиди
  • 13
    Мадоу, Па
    Защитник
    33
  • 15
    Омар Колли
  • 21
    Gomez, James
    Защитник
  • 14
    Сонко Сундберг, Ноах
    Защитник
    21
  • 24
    Бабукарр, Гай
    Вратарь
    40
  • 12
    Карл Токо Экамби
    Нападающий
  • 26
    Абоубакар, Винцент
    Нападающий
  • 21
    Коллинс Фаи
    Защитник
  • 78
    Онгла, Мартен
    Полузащитник
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 17
    Oum Gouet Samuel Yves
  • 13
    Муми Нгамалё
    Полузащитник
  • 21
    Шарлес Кастеллетто, Жан
    Защитник
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
  • 25
    Толо, Нуху
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Санне, Бубакарр
    Защитник
  • 88
    Darboe Dembo
  • 19
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 20
    Jobe, Bubacarr
    Нападающий
  • 16
    Мбие, Момо
    Защитник
  • 15
    Эбрима Сохна
  • 11
    Моду Барроу
  • 9
    Ассан Сисей
  • 55
    Эбрима Дарбо
    Полузащитник
  • 4
    Dawda, Ngum
    Полузащитник
  • 1
    Jobe, Modou
    Вратарь
  • 28
    Эбу Адамс
    Полузащитник
  • 27
    Джеймс Леа Силики
    Полузащитник
  • 22
    Онгуене, Жером Юниор
    Защитник
  • 20
    Кнепе Ганаго, Игниатиус
    Нападающий
  • 17
    Мбаизо
    Защитник
  • 16
    Epassy, Devis
    Вратарь
  • 15
    Кунде, Пьерр
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 17
    Кристиан Бассогог
    Нападающий
  • 9
    Н'Жие, Клинтон
    Нападающий
  • 8
    Ойонго, Амброиз
    Защитник
  • 18
    Efala, Jean
    Вратарь
  • 28
    Нейу, Иван
    Полузащитник
Тренеры
  • Том Сайнтфиет
  • Антонио Консейцао
Статистика матча
32%
Владение мячом
68%
10
Штрафные
9
7
Фолы
8
2
Офсайды
2
Угловые
4
Удары мимо
3
Блокировано ударов
4
3
ЖК
Удары в створ
2
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Инфо
0 : 4 — угловые.
Инфо
69 (61,6%) : 215 (87,4%) — по пасам (точность).
Инфо
0 (0) : 9 (2) — удары по воротам (в створ).
Инфо
30 : 70, в процентах, по контролю мяча.
В первом тайме наблюдали классический матч на КАН-2022 с явным предписанным фаворитом. Гамбия попыталась что-то показать на старте, но затем отдала мяч, прямолинейно отбиваясь от атак соперников. Камерун, усилиями Абубакара, не забивал только чудом, а его фанаты на трибунах под конец тайма были и то активнее. Что примечательно, номинальные хозяева уже начали тянуть время.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
45'
Нгаде из центра поля запустил диагональ на правый фланг прямиком в аут.
44'
В контроле мяча завершает первый тайм Камеру. Гамбия отыграла только стартовые минут более-менее активно.
42'
Повреждение получил Марре в борьбе против Абубакара при подаче с правого фланга.
40'
Желтая карточка
Гайе получил желтую за затягивание времени при ударе от ворот. Кто-нибдуь, скажите парню, что сейчас только 40-я минута.
40'
Экамби своей высокой подачей с правого фланга отправил мяч намного выше партнеров в штрафной.
39'
Инфо
+5% к контролю мяча для Камеру на за последние 20 минут. Итого — 69%.
38'
Заброс из глубины от Онглы на левый фланг штрафной был безадресным.
36'
Опасный момент
Гуэ с правого фланга подал на голову Абубакару в зону перед вратарской, но форвард не сумел с пары метров до ворот послать мяч мимо корпуса голкипера!
34'
Кастеллетто завершал скидку к дальнему углу вратарской, после подачи штрафного с правого фланга, ударом через себя, но угодил мячом в защитника.
32'
Желтая карточка
Нгамале успел пробросить мяч на правом фланге к лицевой, после чего Яне снес его подкатом.
30'
Опасный момент
Навес с правого фланга от Файя опустился на голову Абубакара в центре штрафной, но форвард кивнул мимо дальней штанги!
28'
Опасный момент
Сочный дальний удар с правого фланга от Файя вонзился в сетку с внешней стороны у ближней девятки!
26'
Опасный момент
Удар с левого фланга штрафной низом от Толо пошел прямиком в руки голкиперу у ближней штанги.
24'
Прострел Нгамале с правого фланга штрафной был блокирован.
24'
Ушел в сторону от рывка Бадамоси пас из глубины правого фланга в центр штрафной.
23'
Абубакар красиво прошел трех соперников на левом фланге штрафной, отыграл в мелкий пас на Экамби, а партнер влупил в защитника перед собой.
22'
Желтая карточка
Сонко-Сандберг предупрежден за удержание Абубакара рывками на правом фланге обороны.
20'
Гуэ забрасывал мяч с левого фланга в штрафную, но Абубакар у ближнего угла вратарской не успел.
18'
Инфо
64% владения за Камеруном.
16'
На трибунах привычные танцы, а на поле — возня с мячом в центре поля. Впрочем, тоже привычная.
14'
Опасный момент
Пяткой замыкал прострел Экамби с правого фланга на ближнем углу вратарской Абубакар, но направил мяч над воротами!
13'
Нгамале попытался с отскока пробить из центральной зоны перед штрафной, но попал в защитника.
11'
Подача с правого фланга от Экамби пошла на дальнюю штангу для Абубакара, но защитник успел снять мяч с головы у форварда.
9'
Камерун заставил соперников закрыться на своей половине, и сейчас раскатывает позиционные атаки.
7'
Гуэ забрасывал на правый фланг штрафной, но Токо Экамби не достал мяч в прыжке.
6'
Ангисса да диагональ на правый фланг, но Кастеллетто упустил мяч за лицевую.
4'
Омар вынес от своей штрафной мяч, после неудачной попытки зацепиться от Мусы.
3'
Гамбия играет осторожный пас в центре поля — соперники дальше не пускают.
2'
Фол в атаке на правом фланге от Бадамоси.
1'
Камерун, на правах хозяев, начинает с высокого прессинга.
1'
Игра рукой на входе в левый фланг штрафной от Ангисса при приеме передачи партнера.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Эфала, Эпасси, Ойонго, Нжи, Бассогог, Чупо-Мотинг, Кунде, Мбаизо, Ганаго, Онгюене, Леа Силики, Нейу.
Камерун: Онана — Кастеллетто, Нгаде, Толо — Фай, Онгла, Ангисса, Ум Гуэ, Нгамале — Токо Экамби, Абубакар.
Запасные: Джоб, Нгум, Дарбо, Сисей, Мо Бэрроу, Сохна, Мбие, Джоб, Эбрима Колли, Дембо Дарбо, Санне, Адамс.
Гамбия: Гайе — Сонко-Сандберг, Гомес, Омар Колли, Яне — Турей, Бобб, Марр, Янко — Бадамоси, Муса Бэрроу.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Акхона Макалима (Нкамакве, ЮАР) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка африканских наций. На поле стадиона "Япома" (Дуала, Камерун) сыграют Гамбия и Камерун.
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Комментарии(1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2022 в 18:33
"17:43Кубок АфрикиГабон (!!!!!!!!!????????) и Камерун играют первый четвертьфинал Кубка Африки. Текстовая трансляция матча " (с)
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Анонс матча Гамбия - Камерун 29.01.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Гамбия и командой Камерун будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Olembe Stadium.

Дата проведения матча: 29.01.2022
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд Том Сайнтфиет и Антонио Консейцао разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гамбия - Камерун можно посмотреть 29.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Гамбия - Камерун, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гамбия
Страна: Гамбия

Прошедший поединок команды Гамбия был сыгран против Гвинея - 24.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Гамбия.

Команда гостей

Название: Камерун
Страна: Камерун
Тренер: Фолькер Финке

Предыдущий поединок команды Камерун был сыгран против Коморские острова - 24.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Камерун.

Следите за результатами матча Гамбия - Камерун онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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