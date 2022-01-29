Гамбия - Камерун онлайн трансляция матча

Анонс матча Гамбия - Камерун 29.01.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Гамбия и командой Камерун будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Olembe Stadium.

Дата проведения матча: 29.01.2022

Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд Том Сайнтфиет и Антонио Консейцао разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гамбия

Страна: Гамбия



Прошедший поединок команды Гамбия был сыгран против Гвинея - 24.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Гамбия.

Команда гостей

Название: Камерун

Страна: Камерун

Тренер: Фолькер Финке



Предыдущий поединок команды Камерун был сыгран против Коморские острова - 24.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Камерун.

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