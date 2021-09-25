Вильярреал - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Бетис - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Гранада - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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