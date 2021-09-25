Вильярреал - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Вильярреал - Реал 12.02.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 12.02.2022

Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Реал можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Унаи Эмери



Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Бетис - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Гранада - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Вильярреал - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.