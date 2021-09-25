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Вильярреал - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 февраля 2022, 17:15 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
0 - 0
Обновить
68'
Реал
Мадрид
Ход матча
23' Хуан Маркос Фойт 23' Милитан, Эдер 29' Марко Асенсио 45' Бейл, Гарет
51' Рауль Альбиоль
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
29%
Ничья
24%
Реал
47%
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.00
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 2.90 Х: 2.55 П2: 3.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иРеал Мадрид, когда Вильярреал играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Реал Мадрид 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 21 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 3 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 35-21 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 43 встреч, команда Вильярреал выиграла 4 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-43 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Реал Мадрид над Вильярреал была в 2017
  • Последняя домашняя победа Вильярреал над Реал Мадрид была в 2015
  • Игры прошлого года: 1-1 (Вильярреал дома) и 2-1 (Реал Мадрид дома).
  • Вы знали, что Вильярреал забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вильярреал не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • В домашних матчах Вильярреал не проигрывает Реал Мадрид в последних 4 встречах.
  • Вильярреал не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Gerard Moreno лучший бомбардир Вильярреал с 8 голами. Karim Benzema забил 17 раз за Реал Мадрид
  • Dani Parejo отдал больше всего передач в Вильярреал с 6 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Etienne Capoue получил больше всего желтых карточек (6) в Вильярреал. Casemiro получил 7 в Реал Мадрид.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 45% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 2, 3 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Вильярреал забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Реал Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Реал Мадрид - 1.
  • Вильярреал забивает 1.87 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Вильярреал
2
Побед
18
Игр
7
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 19:30 Бетис 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.01.2022 - 17:15 Вильярреал 3 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.01.2022 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 19:00 Спортинг 2 - 1 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Гранада В
Кубок Испании 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершен Эльче Н
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
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Новости команд
Главные события
Рауль Альбиоль
51'
45'
Бейл, Гарет
29'
Марко Асенсио
Хуан Маркос Фойт
23'
23'
Милитан, Эдер
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
29%
Ничья
24%
Реал
47%
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.00
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 3.87 Х: 2.04 П2: 3.30
П1: 2.90 Х: 2.55 П2: 3.00
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
5
Даниэль Парехо
10
Висенте Иборра
18
Альберто Морено
20
Ло Сельсо, Джовани
17
Чуквуезе, Самуэль
15
Груневелд, Арнаут
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
12
Марсело
15
Федерико Вальверде
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
11
Марко Асенсио
18
Бейл, Гарет
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 17
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
    51
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
    23
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    29
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
    45
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
    23
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 25
    Серж Орье
    Защитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
3
Угловые
1
3
Удары мимо
5
7
Штрафные
9
8
Фолы
5
1
Офсайды
2
52%
Владение мячом
48%
2
Блокировано ударов
1
2
ЖК
3
1
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
Трансляция
64'
Опасный момент
Рульи так и не смог полностью отразить удар с носка от Бэйла из правого фланга штрафной, после передачи Винисиуса, но партнеры вынесли из пустых ворот отскок!
60'
Реал начал давить контролем, чего и близко не было в первом тайме.
58'
Опасный момент
Винисиус поливал ворота с острого угла на левом фланге штрафной, завершив передачу Вальверде, но Рульи не дал себя переиграть!
56'
Опасный момент
Перекладина! Верхний каркас ворот помог Рульи справиться с фирменным ударом от Бэйла из правого фланга штрафной!
54'
Ло Чельсо не подобрал качественно ногу под удар издали с правого полуфланга атаки.
51'
Желтая карточка
Альбиоль срубил Винисиуса на правом фланге обороны.
50'
Опасный момент
Марсело выкрутил пас на вход на правый фланг штрафной для Асенсио, после чего партнер пробил над воротами!
49'
Инфо
51% контроля мяча за Реалом.
48'
Асенсио случайно блокировал удар от Вальверде с правого угла штрафной. Бывает.
46'
Марсело навесил с левого фланга, но Пау Торрес спокойно снял верх над своей штрафной.
Свисток
Второй тайм начался!
Реал провалил первую половину этого поединка, о чем смело можно говорить по ее окончанию. Марсело не выдерживает темп Чуквезе на фланге, в результате чего все построение его команды разаливается момент за моментом. Вильярреал не забивает — вот в чем беда. Однако, команда Эмери проходит по лезвию ножа, когда пытается давить на соперников неспортивными моментами. Могут доиграться и в итоге перегореть, но, пока что, смотрятся неплохо.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+6'
Так и не пробил Каземиро головой, после мягкой подачи Крооса со штрафного на левом фланге на дальнюю штангу.
45+4'
Парехо впечатал отмашку Винисиусу в лицо, пока готовили штрафной.
45+3'
Парехо лишь подкатом со спины угнался за Винисиусом, который смещался с левого фланга.
45+2'
Желтая карточка
Бэйл сбил Парехо у центральной линии.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 4 мин.
44'
Защитники хозяев успели встретить Винисиуса, который дал между Фойту на левом фланге контратаки.
42'
Опасный момент
Бэйл завершил передачу Каземиро на правый фланг штрафной ударом в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
40'
Уголовой
Куртуа у дальней штанги забрал подачу со стандарта, но вывести Асенсио в контратаку выносом не сумел.
39'
Алаба срезал за лицевую прострел с левого фланга от Педрасы.
37'
Опасный момент
Куртуа был вынужден парировать удар из полукруга у штрафной от Морено, так как опорники проспали!
35'
Бэйл пробил в сторону от дальней штанги, получив отскок от Алабы перед входом на левый фланг чужой штрафной.
32'
Марсело вновь остался за спиной у Чуквезе на левом фланге обороны, однако прострел соперника затем снял на угловой.
29'
Иборра пострадал от накладки Асенсио у своей штрафной.
28'
Попытка удара от Винисиуса от лицевой границы штрафной на левом фланге прошла мимо дальней штанги.
26'
Серия финтов от Винисиуса на левом фланге привела мяч прямиком в ноги соперникам.
24'
Желтая карточка
Карвахаль решил ударить в голову мячом Ло Чельсо, который лежал на правом фланге его штрафной, после чего завелись Милитао и Фойт.
22'
Фойт стрелял с правого фланга от лицевой, но защитники Реала справились с выносом.
20'
В момент получения паса в центральный круг на газон был отправлен Асенсио.
18'
Опасный момент
Штанга! Данджума получил пас с левого фланга в центре штрафной, после чего пробил в защитника, тут же забрал отскок, и пробил уже в основание левой штанги!
17'
Кроос со штрафного на левом фланге подал к дальней стороне вратарской, где Каземиро головой пробил высоко над воротами.
16'
Винисиус смещался с левого фланга мимо Иборры, и был в итоге сбит.
14'
Винисиус воткнулся в локоть Альбиолю внутри чужой штрафной, пока бежал прессинговать Рульи.
13'
Марсело дал диагональ на правый фланг штрафной, но для Бэйла она была слишком сильной.
11'
А теперь уже Фойт снес с ног Винисиуса на своем фланге обороны.
10'
Винисиус с дальней дистанции в центральной зоне пробил в сторону от левой штанги.
8'
Фойт не пропустил Винисиуса мимо себя с мячом в жесткой силовой борьбе.
6'
Опасный момент
Чуквезе на скорости оставил не у дел четырех соперников, после чего прострелил в оттяжку, но партнеры не пошли открываться.
4'
Мяч не покидает левый карман у штрафной в атаке хозяев поля. Реал в напряжении.
2'
Морено прострелил с левого фланга, но защитники вынесли в аут.
1'
Реал начал поединок с удержания мяча в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Реал с 53 очками за 23 матча идет первым, а Вильярреал за столько же игр набрал 35 баллов — шестая строчка.
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Модрич, Йович, Васкес, Себальос, Родриго, Иско, Камавинга.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Бэйл, Асенсио, Винисиус.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Эступинан, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.
Вильярреал: Рулли — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Иборра, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено — Данджума, Чуквезе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Ла Серамика" (Вильярреаль, Испания) сыграют Вильярреал и мадридский Реал.
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Анонс матча Вильярреал - Реал 12.02.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Реал можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Бетис - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Гранада - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Вильярреал - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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