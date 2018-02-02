Черноморец - Шкупи онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Шкупи 26.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Шкупи (Чаир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.01.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Шкупи (Чаир):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Шкупи в предыдущем футбольном матче 02.02.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Дрита - 23.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шкупи (Чаир)

Год основания Шкупи (Чаир): 1927

Страна: Македония



Предыдущий матч команды Шкупи был сыгран против Санта-Клара - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Санта-Клара.

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