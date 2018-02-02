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Черноморец - Шкупи онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 26 января 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
До начала
00 : 00 : 00
Шкупи
Чаир
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
44%
Ничья
28%
Шкупи
28%
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Шкупи
Контрольные матчи 2017/2018
02.02.2018 - 10:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Шкупи
Последние матчи - Черноморец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Дрита Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Приштина В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.01.2022 - 16:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Лехия В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Черноморец П
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Последние матчи - Шкупи
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 23:00 Санта-Клара 2 - 0 Завершен Шкупи П
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 21:00 Шкупи 0 - 3 Завершен Санта-Клара П
Лига Европы 2019/2020
27.08.2020 - 18:45 Нефтчи Баку 2 - 1 Завершен Шкупи П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.07.2020 - 18:15 Vardari Forino (Мак)(Stat) 1 - 1 Завершен Шкупи Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.07.2020 - 19:15 Шкупи 2 - 1 Завершен Струга Трим & Лум В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
44%
Ничья
28%
Шкупи
28%
Трансляция
Инфо
Уже відомі склади команд. Чорноморець: Паст, Мартиновіч, Ларі, Брагару, Кравченко, Цонєв, Кузик, Цитаїшвілі, Пожег, Русин, Юсов. Шкупі: Наумовскі, Брдаровскі, Шеджі, Сенгор, Ільзазі, Менса, Альварес, Кевен, Радескі, Трапановскі, Адентунджі.
Доброго дня, щановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу між Чорноморецем (Україна) та Шкупі (Північна Македонія).
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Комментарии(2)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
26.01.2022 в 15:54
Это новая тактика Черноморца - выиграть кучу колхозов на сборах, а потом приехать и опять обделаться в Упл
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2022 в 14:29
ЧО играем основным составом--нет времени для хлама
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Последние матчи
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Анонс матча Черноморец - Шкупи 26.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Шкупи (Чаир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Шкупи (Чаир):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Шкупи в предыдущем футбольном матче 02.02.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Дрита - 23.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шкупи (Чаир)
Год основания Шкупи (Чаир): 1927
Страна: Македония

Предыдущий матч команды Шкупи был сыгран против Санта-Клара - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Санта-Клара.

Следите за результатами матча Черноморец - Шкупи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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