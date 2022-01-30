Египет - Марокко онлайн трансляция матча

Анонс матча Египет - Марокко 30.01.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Египет и командой Марокко будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ахмаду Ахиджо.

Дата проведения матча: 30.01.2022

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Египет и командой Марокко:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Египет, тогда как команда Марокко осталась с поражением. Столкновение Египет и Марокко в предыдущем футбольном матче 29.01.2017 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карлос Куейроз и Вахид Халилходжич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Египет

Страна: Египет

Тренер: Эктор Купер



Предыдущий матч команды Египет был сыгран против Кот-д'Ивуар - 26.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.

Команда гостей

Название: Марокко

Страна: Марокко

Тренер: Эрве Ренар



Прошедший поединок команды Марокко был сыгран против Малави - 25.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Марокко.

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