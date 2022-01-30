Египет - Марокко онлайн трансляция матча

Поединок между командой Египет и командой Марокко будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ахмаду Ахиджо.
Дата проведения матча: 30.01.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Египет и командой Марокко:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Египет, тогда как команда Марокко осталась с поражением. Столкновение Египет и Марокко в предыдущем футбольном матче 29.01.2017 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карлос Куейроз и Вахид Халилходжич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер
Предыдущий матч команды Египет был сыгран против Кот-д'Ивуар - 26.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.
Название: Марокко
Страна: Марокко
Тренер: Эрве Ренар
Прошедший поединок команды Марокко был сыгран против Малави - 25.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Марокко.
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