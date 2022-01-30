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Египет - Марокко онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 30 января 2022, 17:00 - Стадион Ахмаду Ахиджо
Главный судья: Ndiaye, Maguette
Рейтинг матча:
Египет
0 - 1
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90'+3
Марокко
Ход матча
7' Софиан Буфаль 25' Kamal Abdelwahed, Omar 34' Selim Amallah
46' Ахмед Хегази Вышел: Трезеге 53' Мохамед Салах 66' Софиан Буфаль Вышел: Rahimi, Soufiane 78' Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed 78' Ашраф Хакими 80' Айман Ашраф 80' Marmoush, Omar Вышел: Зизу
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Египет
32%
Ничья
32%
Марокко
36%
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 51.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 4.40 Х: 2.12 П2: 2.60
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Египет.
  • Когда Египет лидирует 1-0 дома, они побеждают в Египет% своих матчей.
  • Когда Марокко проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Марокко% своих матчей.
  • Египет имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Египет выигрывает первый тайм в 38% матчей, Марокко выигрывает в 61% матчей.
  • Недавнее выступление команды Марокко в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Египет.
  • Египет забивает 1.62 гола, играя дома, а Марокко забивает 2.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Египет проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Египет% своих матчей.
  • Марокко не проигрывает в последних 4 играх.
  • Марокко's performance of the last 5 matches is better than Египет's.
  • В их последнюю встречу команда Египет победила в 1 гол(а).
  • Когда Марокко лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Марокко% своих матчей.
  • Египет не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Египет выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Марокко выигрывает в 61%.
  • Марокко забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Египет
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Марокко
Кубок Африканских Наций 2016/2017
29.01.2017 - 21:00 Египет 1 - 0 Завершен Марокко
Последние матчи - Египет
Кубок Африканских Наций 2022
26.01.2022 - 18:00 Кот-д'Ивуар 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
19.01.2022 - 21:00 Египет 1 - 0 Завершен Судан В
Кубок Африканских Наций 2022
15.01.2022 - 21:00 Гвинея-Бисау 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
11.01.2022 - 18:00 Нигерия 1 - 0 Завершен Египет П
Кубок Африканских Наций 2021
18.11.2019 - 15:00 Мадагаскар 0 - 0 Завершен Египет Н
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Последние матчи - Марокко
Кубок Африканских Наций 2021/2022
25.01.2022 - 21:00 Марокко 2 - 1 Завершен Малави В
Кубок Африканских Наций 2022
18.01.2022 - 21:00 Габон 2 - 2 Завершен Марокко Н
Кубок Африканских Наций 2022
14.01.2022 - 18:00 Марокко 2 - 0 Завершен Коморские острова В
Кубок Африканских Наций 2022
10.01.2022 - 18:00 Марокко 1 - 0 Завершен Гана В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:00 Марокко 1 - 0 Завершен Гана В
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Новости команд
Главные события
Айман Ашраф
80'
Marmoush, Omar
Вышел: Зизу
80'
Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed
78'
78'
Ашраф Хакими
66'
Софиан Буфаль
Вышел: Rahimi, Soufiane
ГООЛ! Мохамед Салах
53'
Ахмед Хегази
Вышел: Трезеге
46'
34'
Selim Amallah
Kamal Abdelwahed, Omar
25'
7'
Софиан Буфаль ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Египет
32%
Ничья
32%
Марокко
36%
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 51.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 4.40 Х: 2.12 П2: 2.60
Составы команд
16
Gabaski
13
El Fotouh, Ahmed Abou
6
Ахмед Хегази
66
Abdel Monem, Mohamed
3
Kamal Abdelwahed, Omar
17
AL-Sulaya, Amr
25
Эльнели, Мохаммед
12
Айман Ашраф
22
Marmoush, Omar
14
Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed
11
Мохамед Салах
13
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
5
Агуэрд, Найеф
27
Саисс, Ромэйн
11
Адам Масина
34
Софьян Амрабат
27
Аймен Баркок
19
Selim Amallah
17
Софиан Буфаль
11
Мунир Эль-Хаддади
19
Эн-Нэсури, Юссеф
Стартовый состав
  • 22
    Marmoush, Omar
    Нападающий
    80
  • 14
    Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed
    Нападающий
    78
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    53
  • 17
    AL-Sulaya, Amr
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 12
    Айман Ашраф
    Защитник
    80
  • 13
    El Fotouh, Ahmed Abou
    Защитник
  • 6
    Ахмед Хегази
    Защитник
    46
  • 66
    Abdel Monem, Mohamed
    Защитник
  • 3
    Kamal Abdelwahed, Omar
    Защитник
    25
  • 16
    Gabaski
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 27
    Аймен Баркок
    Полузащитник
  • 19
    Selim Amallah
    Полузащитник
    34
  • 17
    Софиан Буфаль
    66 7
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
    78
  • 5
    Агуэрд, Найеф
    Защитник
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 11
    Адам Масина
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Hamdi, Marwan
    Нападающий
  • 27
    Gad, Mahmoud
    Вратарь
  • 23
    Sobhi, Mohamed
    Вратарь
  • 25
    Зизу
    Полузащитник
  • 24
    Алаа, Махмуд
    Защитник
  • 19
    Абдаллах Саид
  • 18
    Lasheen, Mohanad Mostafa
    Полузащитник
  • 11
    Рамадан Собхи
    Полузащитник
  • 10
    Sherif, Mohamed
    Полузащитник
  • 15
    Ashour, Eman
    Полузащитник
  • 17
    Трезеге
  • 27
    Dawoud, Marwan
    Защитник
  • 27
    Rahimi, Soufiane
    Нападающий
  • 25
    Chibi, Mohamed
    Защитник
  • 24
    Сами Ммаэ
    Защитник
  • 23
    Райан Ммаэ
    Нападающий
  • 26
    Реда Тагнаути, Ахмед
    Вратарь
  • 22
    Алакуч, Софьян
    Защитник
  • 18
    Чакла, Софиан
    Защитник
  • 14
    Абухлал, Закария
    Нападающий
  • 13
    Чеир, Илиас
    Полузащитник
  • 18
    Ounahi, Azzedine
    Полузащитник
  • 7
    Имран Луза
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
Тренеры
  • Карлос Куейроз
  • Вахид Халилходжич
Статистика матча
16
Штрафные
23
1
Офсайды
2
22
Фолы
14
3
Удары в створ
3
6
Угловые
1
3
Блокировано ударов
2
3
Сейвы
2
3
ЖК
2
2
Удары мимо
5
56%
Владение мячом
44%
Live Zone
Трансляция
90'
Инфо
5 минут компенсировано ко второму тайму.
88'
А у египтян активно разминается запасной вратарь – может понадобиться замена.
86'
Замена
Луза и Ммаэ вместо Эль-Несири и Амалла вышли у Марокко.
82'
И при приземлении Габаски получил повреждение, игра остановлена, медики на поле.
81'
Опасный момент
Охохо! После навеса Агуэрд головой прибивал, но кипер египтян перевод мяч в перекладину! Такой моментище у марокко!
80'
Замена
Зизо вместо Мармоша вышел у Египта.
79'
Желтая карточка
Многовато фолов у нас – вот Ашраф дал по ногам соперника и заработал желтую.
78'
Желтая карточка
По итогам заварушки судья выписал желтые Мохамеду из Египта и марокканцу Хакими.
77'
Успокаивает судья команды, но горячие североафриканские парни, кажется, еще не раз сцепятся.
76'
Серьезная стычка у нас на поле – страсти накаляются!
75'
Опасный момент
Пара штрафных для марокканцев – один закончился неплохим прямым ударом, но кипер египтян не спит!
72'
Желтая карточка
А судья показывает желтую кому-то из тренеров сборной Египта, которые очень уж активно апеллируют.
71'
Инфо
9:9 по ударам у нас, 4:2 в створ в пользу Египта.
68'
Фолят на Салахе – Карлуш Кейруш недоволен на бровке, говорит, что должна быть желтая.
67'
Марокканцы поактивнее сейчас играют, но до серьезных угроз воротам египтян не доходит.
65'
Замена
Рахими вместо Буфала вышел у Марокко.
64'
Наиф Агуэрд после навеса со штрафного пробил головой – вот вроде и неплохой удар, но явно выше ворот.
61'
Опасный момент
Ах, чуть не выскочил Салах один на один – в последний момент защитник успел подкатиться!
60'
А вот фол в центре поля, к тому же кто-то из марокканцев потерял бутсу.
58'
Марокко долго готовило атаку – так долго, что отошли на свою половину поля.
56'
Ну теперь марокканцам отсиживаться особого смысла нет, можно и в атаку сходить.
54'
Нет офсайда, чистый гол, 1:1!
53'
Гоооол!!!
Гооол!!! 1:1! Салах! После углового первый удар египтян кипер потянул, но Салах первый на добивании!
49'
Опасный момент
А вот Салах крутил-крутил на фланге, скинул под удар Трезеге, но тут пробил чуть мимо дальней штанге – неплохой момент!
48'
Египтяне заработали штрафной – пошел навес, неплохой, в принципе, но никто до мяча так и не добрался.
46'
Замена
И замена у Египта – вышел Трезеге вместо Хегази
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Выходят команды на второй тайм.
Марокканцы забили быстрый гол с пенальти, после чего отошли в оборону. А вот Египет в атаке пока что не впечатляет. Фараонам нужно забивать, но вот с моментами пока беда.
45+2'
Свисток
Две минуты добавил арбитр, за которые, в принципе, ничего интересного не произошло. 1:0 3 нас после первого тайма.
34'
Желтая карточка
Селим Амалла ответил – еще один горчичник.
25'
Желтая карточка
Камаль получил желтую за фол в центре поля.
17'
Египет больше владеет мячом, это и понятно.
7'
Гоооол!!!
Да, это пенальти, который реализует Буфал! 1:0!
4'
Опасный момент
Хакими падает во время борьбы в штрафной, и судья смотрит ВАР!
1'
Свисток
Матч начался!
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Анонс матча Египет - Марокко 30.01.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Египет и командой Марокко будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ахмаду Ахиджо.

Дата проведения матча: 30.01.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Египет и командой Марокко:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Египет, тогда как команда Марокко осталась с поражением. Столкновение Египет и Марокко в предыдущем футбольном матче 29.01.2017 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карлос Куейроз и Вахид Халилходжич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Египет - Марокко можно посмотреть 30.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Египет - Марокко, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер

Предыдущий матч команды Египет был сыгран против Кот-д'Ивуар - 26.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.

Команда гостей

Название: Марокко
Страна: Марокко
Тренер: Эрве Ренар

Прошедший поединок команды Марокко был сыгран против Малави - 25.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Марокко.

Следите за результатами матча Египет - Марокко онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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