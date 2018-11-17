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Сенегал - Экваториальная Гвинея онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 30 января 2022, 21:00 - Stade omnisport de Douala
Главный судья: Виктор Гомес
Рейтинг матча:
Сенегал
1 - 0
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53'
Экваториальная Гвинея
Ход матча
9' Салиу Сисс 18' Gueye, Pape Alassane 28' Дьедью, Фамара 36' Мачин Дикомбо, Хосе
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Сенегал
30%
Ничья
40%
Экваториальная Гвинея
30%
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.83 Х: 2.30 П2: 8.00
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.88 Х: 2.46 П2: 7.00
Интересные факты
  • Когда Сенегал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сенегал% своих матчей.
  • Экваториальная Гвинея имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Экваториальная Гвинея проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Экваториальная Гвинея% своих матчей.
  • Сенегал выигрывает первый тайм в 15% матчей, Экваториальная Гвинея выигрывает в 16% матчей.
  • Команда Сенегал проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Экваториальная Гвинея (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Сенегал победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сенегал и Экваториальная Гвинея - 2.33.
  • Сенегал не проигрывает в последних 10 играх.
  • Когда Сенегал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сенегал% своих матчей.
  • Экваториальная Гвинея не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Сенегал's performance of the last 5 matches is better than Экваториальная Гвинея's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Сенегал.
  • Сенегал забивает 1.67 гола, играя дома, а Экваториальная Гвинея забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Экваториальная Гвинея лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Экваториальная Гвинея% своих матчей.
  • Сенегал не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сенегал и Экваториальная Гвинея - 0.33.
  • Сенегал выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Экваториальная Гвинея выигрывает в 16%.
  • Из последних 3 встреч команда Сенегал выиграла 2, команда Экваториальная Гвинея выиграла 1, 0 ничьи.
  • Сенегал забивает 1.67 гола за матч против команды Экваториальная Гвинея, а Экваториальная Гвинея забивает 0.67 гола против команды Сенегал (в среднем).
Личные встречи
Сенегал
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Экваториальная Гвинея
Кубок Африканских Наций 2019
17.11.2018 - 17:00 Экваториальная Гвинея 0 - 1 Завершен Сенегал
Последние матчи - Сенегал
Кубок Африканских Наций 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Сенегал 2 - 0 Завершен Кабо-Верде В
Кубок Африканских Наций 2022
18.01.2022 - 18:00 Малави 0 - 0 Завершен Сенегал Н
Кубок Африканских Наций 2022
14.01.2022 - 15:00 Сенегал 0 - 0 Завершен Гвинея Н
Кубок Африканских Наций 2022
10.01.2022 - 15:00 Сенегал 1 - 0 Завершен Зимбабве В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:00 Сенегал 2 - 0 Завершен Кабо-Верде В
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Последние матчи - Экваториальная Гвинея
Кубок Африканских Наций 2021/2022
26.01.2022 - 21:00 Мали 0 - 1 Завершен Экваториальная Гвинея В
Кубок Африканских Наций 2022
20.01.2022 - 18:00 Сьерра-Леоне 0 - 1 Завершен Экваториальная Гвинея В
Кубок Африканских Наций 2022
16.01.2022 - 21:00 Алжир 0 - 1 Завершен Экваториальная Гвинея В
Кубок Африканских Наций 2022
12.01.2022 - 21:00 Экваториальная Гвинея 0 - 1 Завершен Кот-д'Ивуар П
Кубок Африканских Наций 2021
08.09.2020 - 19:00 Тунис 0 - 0 Завершен Экваториальная Гвинея Н
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Новости команд
Главные события
36'
Мачин Дикомбо, Хосе
ГООЛ! Дьедью, Фамара
28'
Gueye, Pape Alassane
18'
Салиу Сисс
9'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Сенегал
30%
Ничья
40%
Экваториальная Гвинея
30%
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.83 Х: 2.30 П2: 8.00
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.99 Х: 2.35 П2: 8.35
П1: 1.88 Х: 2.46 П2: 7.00
Составы команд
16
Эдуар Менди
23
Салиу Сисс
22
Абду Диалло
26
Калиду Кулибали Йеро
20
Сарр, Боуна
26
Gueye, Pape Alassane
24
Нампалис Менди
27
Гуейе, Идрисса
10
Садио Мане
19
Дьедью, Фамара
16
Диа, Булайе
31
Owono, Jesus
15
Акапо Мартинез, Карлос
21
Orozco Fernandez, Esteban
29
Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
15
Nchama, Basilio Ndong Owono
6
Ибан Сальвадор
22
Пабло Ганет Комитре
8
Мачин Дикомбо, Хосе
22
Buyla, Jannick
17
Miranda, Josete
10
Эмилио Нсуэ
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 19
    Дьедью, Фамара
    Нападающий
    28
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 26
    Gueye, Pape Alassane
    Полузащитник
    18
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 23
    Салиу Сисс
    Защитник
    9
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 10
    Эмилио Нсуэ
    Нападающий
  • 17
    Miranda, Josete
    Нападающий
  • 6
    Ибан Сальвадор
  • 22
    Пабло Ганет Комитре
    Полузащитник
  • 8
    Мачин Дикомбо, Хосе
    Полузащитник
    36
  • 22
    Buyla, Jannick
    Нападающий
  • 15
    Акапо Мартинез, Карлос
    Защитник
  • 21
    Orozco Fernandez, Esteban
    Защитник
  • 29
    Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
  • 15
    Nchama, Basilio Ndong Owono
    Полузащитник
  • 31
    Owono, Jesus
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Name, Moustapha
    Полузащитник
  • 23
    Альфред Гомис
    Вратарь
  • 21
    Ибрагима Мбайе
  • 23
    Исмаила Сарр
    Полузащитник
  • 17
    Sarr, Pape Matar
    Полузащитник
  • 15
    Dieng, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke
    Нападающий
  • 20
    Хабиб Диалло
    Нападающий
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 9
    Кейта Бальде
  • 66
    Абу Сиссе, Папе
    Защитник
  • 1
    Дьянг, Сени Тимоти
    Вратарь
  • 25
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 24
    Bandeira, Alejandro
    Полузащитник
  • 23
    Месегер, Луи
    Защитник
  • 20
    Eneme, Santiago Bocari
    Полузащитник
  • 19
    Nlavo, Luis
    Нападающий
  • 18
    Hanza, Dorian
    Нападающий
  • 12
    Mba, Mariano
    Вратарь
  • 7
    Рубен Белима
    Полузащитник
  • 5
    Ebang Ela, Cosme Anvene
    Защитник
  • 4
    Bikoro, Federico
    Защитник
  • 20
    Anieboh, Marvin
    Защитник
  • 2
    Мигель Анхель Майе Нгомо
    Защитник
  • 27
    Asu, Pedro Oba Mbengono
    Нападающий
Тренеры
  • Сиссе, Алью
  • Juan Micha
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
2
Удары мимо
1
13
Штрафные
15
15
Фолы
13
2
ЖК
1
2
Угловые
1
1
Блокировано ударов
1
3
Удары в створ
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
50'
Опасный момент
Пенальті у ворота сенегальців! Арбітр призначив одинадцятиметровий за гру Кулібалі рукою в власному штрафному майданчику!
47'
Перший стадарт після перерви вийшов невдалим. Гує (Сенегал) навісив за ворота.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Спочатку ініціативою більше володіла Екваторіальна Гвінея, а потім її перехопив Сенегал і утримував до кінця тайму. Мане часто брав гру на себе і одного разу це навіть конвертувалося в гол - Садіо справжній лідер команди. Щоправда, у діях обох колективів багато сумбуру а також на полі більше боротьби, ніж футболу.
Свисток
Перший тайм завершено.
45'
Инфо
Одну хвилину додав арбітр.
45'
Ганет (Екваторіальна Гвінея) сам взявся виконувати цей штрафний з 20-ти метрів, проте лише влучив у стінку.
43'
Нампалі Менді (Сенегал) заплутав ноги Ганету поблизу власного штрафного майданчика, привізши небезпечний стандарт у свої ворота.
42'
Нарешті гвінейці вибігли в атаку. Щоправда все завершилося тільки неточним навісом від Акапо.
40'
Знову гравці Екваторіальної Гвінеї помиляються поблизу свого штрафного майданчика, проте цього разу Дьєдіу цим не скористався, втративши м'яч.
38'
Потужно пробив Нампалі Менді (Сенегал) з-за меж штрафного майданчика у лівий від себе кут воріт, але голкіпер зафіксував м'яч намертво.
36'
Желтая карточка
Жовта для Дікомбо (Екваторіальна Гвінея).
34'
Після обрізки гвінейців поблизу свого штрафного майданчика м'яч дійшов до Мане, котрий опинився перед воротами, проте під гострим кутом. Садіо вирішив прострілити, але в центрі воротарської зони не було партнера.
33'
Уголовой
Без проблем впоралися з навісом Сарра від кута поля гвінейці.
32'
Знову Сісс (Сенегал) активний на лівому фланзі. Цього разу його простріл винесли на кутовий.
Инфо
Перший гол для Фамара Дьєдіу на поточному розіграші Кубка африканських націй.
28'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Сенегал відкрив рахунок! Красивою розрізною передачею Мане знайшов за спинами захисників Дьєдіу, котрий наздогнав м'яч і відправив його у правий кут воріт.
27'
Едуар Менді забрав до рук навіс Ганета (Екваторіальна Гвінея) зі стандарту з правого флангу. Закрутив в доступну для голкіпера зону.
25'
Сарр (Сенегал) дуже неточно навісив з парвого флангу. При подачах сенегальці навіть не можуть поборотися за м'яч у штрафному майданчику - він летить не в їхню зону.
21'
Дієдью (Сенегал) опинився з м'ячем у штрафному майданчику суперника і з розвороту несильно пробив низом у голкіпера - Овоно забрав м'яч до рук.
18'
Желтая карточка
Ще одна жовта для сенегальців. Гейе зірвав атаку суперника.
17'
Сісс (Сенегал) виконав неточний навіс з лівого флангу до штрафного майданчика.
16'
Сенегальці продовжують більше працювати з м'ячем, але поки наступів від них немає.
13'
Гує (Сенегал) бив зі штрафного з метрів 23-х прямим ударом в кут воротаря, але м'яч пролетів повз ліву стійку.
12'
Мане (Сенегал) заробив стандарт поблизу штрафного майданчика супернків.
11'
Дікомбо (Екваторіальна Гвінея) навісив у штарфний майданчик, але захисники сенегальців винесли м'яч.
9'
Желтая карточка
Ось і перша жовта в матчі. Її отримав правий захисник сенегальців Сісс за гру ліктем проти суперника. Але який ж емоційний арбітр - переживає за постраждалого, як за свого брата.
7'
Багато фолять на старті команди. Більше іде боротьби, ніж самої гри.
3'
Перший удар від гвінейців: Сальвадор з меж штарфного майдачника пробив вище воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
В 1/8 фіналу Сенегал пройшов Кабо-Верде (2:0), а Екваторіальна Гвінея - Малі (1:0).
Екваторіальна Гвінея: Овоно - Акапо, Обьянг, Сосо, Ндонг - Сальвадор, Ганет, Дікомбо, Буля - Міранда - Нсує.
Сенегал: Е. Менді - Сарр, Кулібалі, Діалло, Сісс - Гує, Н. Менді, Гейе - Діа, Дьєдіу, Мане.
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка африканських націй, в якому Сенегал зустрінеться з Екваторіальною Гвінеєю.
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Анонс матча Сенегал - Экваториальная Гвинея 30.01.2022, Кубок Африканских Наций

Матч между командой Сенегал и командой Экваториальная Гвинея будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч состоится на стадионе Stade omnisport de Douala.

Дата проведения матча: 30.01.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сенегал и командой Экваториальная Гвинея:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Сенегал, тогда как команда Экваториальная Гвинея осталась с поражением. Столкновение Экваториальная Гвинея и Сенегал в предыдущем футбольном матче 17.11.2018 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Сиссе, Алью и Juan Micha разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сенегал - Экваториальная Гвинея можно посмотреть 30.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Сенегал - Экваториальная Гвинея, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сенегал
Страна: Сенегал

Прошедший поединок команды Сенегал был сыгран против Кабо-Верде - 25.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Сенегал.

Команда гостей

Название: Экваториальная Гвинея
Страна: Экваториальная Гвинея

Прошедший поединок команды Экваториальная Гвинея был сыгран против Мали - 26.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Экваториальная Гвинея.

Следите за результатами матча Сенегал - Экваториальная Гвинея онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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