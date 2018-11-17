Сенегал - Экваториальная Гвинея онлайн трансляция матча

Матч между командой Сенегал и командой Экваториальная Гвинея будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч состоится на стадионе Stade omnisport de Douala.
Дата проведения матча: 30.01.2022
Время начала матча: 21:00
История противостояний между клубами Сенегал и командой Экваториальная Гвинея:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Сенегал, тогда как команда Экваториальная Гвинея осталась с поражением. Столкновение Экваториальная Гвинея и Сенегал в предыдущем футбольном матче 17.11.2018 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Сиссе, Алью и Juan Micha разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сенегал
Страна: Сенегал
Прошедший поединок команды Сенегал был сыгран против Кабо-Верде - 25.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Сенегал.
Название: Экваториальная Гвинея
Страна: Экваториальная Гвинея
Прошедший поединок команды Экваториальная Гвинея был сыгран против Мали - 26.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2021/2022 и закончился победой команды Экваториальная Гвинея.
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