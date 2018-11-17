Сенегал - Экваториальная Гвинея онлайн трансляция матча

Когда Сенегал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сенегал% своих матчей.

Экваториальная Гвинея имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Экваториальная Гвинея проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Экваториальная Гвинея% своих матчей.

Сенегал выигрывает первый тайм в 15% матчей, Экваториальная Гвинея выигрывает в 16% матчей.

Команда Сенегал проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Экваториальная Гвинея (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Сенегал победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Сенегал и Экваториальная Гвинея - 2.33.

Сенегал не проигрывает в последних 10 играх.

Когда Сенегал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сенегал% своих матчей.

Экваториальная Гвинея не пропускает в 3 матчах подряд.

Сенегал's performance of the last 5 matches is better than Экваториальная Гвинея's.

Победителем прошлой встречи была команда Сенегал.

Сенегал забивает 1.67 гола, играя дома, а Экваториальная Гвинея забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Экваториальная Гвинея лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Экваториальная Гвинея% своих матчей.

Сенегал не пропускает в 5 матчах подряд.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сенегал и Экваториальная Гвинея - 0.33.

Сенегал выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Экваториальная Гвинея выигрывает в 16%.

Из последних 3 встреч команда Сенегал выиграла 2, команда Экваториальная Гвинея выиграла 1, 0 ничьи.