Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - ФК Мариуполь 28.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 28.01.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Вольфсбергер - 24.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 10.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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