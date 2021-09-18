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Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 28 января 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
31'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
41%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
27%
Личные встречи
Шахтер
22
Побед
25
Игр
0
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:30 Шахтер 4 - 1 Завершен Вольфсбергер В
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
10.12.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 19:30 Десна 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021/2022
26.11.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
41%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
27%
Трансляция
32'
Перша нагода для Маріуполя. Світюха вийшов на ударну і пробив з лівої в дальній правий кут - Трубін витягнув.
31'
Нерес (Шахтар) загнав себе до лицьової лінії і зміг подати лише так, щоб Турбаєвський перехопив.
30'
Опасный момент
Маркос (Шахтар) зряче пробив з-за меж штрафного майданчика в праву дев'ятку обвідним ударом, але влучив у поперечку.
29'
Через дві стіночки з партнерами Нерес влетів у штрафний майданчик, але захисники Маріуполя винесли м'яч з карного майданчика.
25'
Довго комбінували захисники, дійшли до штрафного майданчика, але Фернандо невдало прострілив з лівої частини штрафного майданчика. Вийшло занадто сильно і високо.
22'
Опасный момент
Матвієнко (Шахтар) міг відкривати рахунок у матчі! Після подачі Нереса від кута поля Микола пробив головою і м'яч пройшов зовсім поруч із лівою стійкою.
22'
Знову "гірники" пробили саме з-за меж штрафного майданчика. Патрік в дотик бив низом, але після рикошету м'яч пішов на кутовий.
20'
Подача Педріньйо в напрямку Марлона вийшла в напрямку лицьової лінії - невдало.
20'
Усією кмоандою відбиваються маріупольці. Намагаються хоча б вибити м'яч - мало активності від них в атаці.
18'
Патрік (Шахтар) двічі поспіль прибрав м'яч під себе на підступах до лівої частини штрафного майданчика і зрештою навісив, проте Биков головою вибив цю подачу.
16'
Правим флангом Маріуполь тікав в контратаку, але Кащук віддав неточну передачу в центр.
15'
Ісмаїлі (Шахтар) прострілив з лівого флангу, але неточно. М'яч відскочив від захисників до Фернандо, проте удар бразильця був заблокований.
12'
Нерес (Шахтар) прострілив з правої частини штрафного майданчика, але Турбаєвський перехопив цю передачу. Дають маріупольці зони "гірникам".
9'
Ще один удар від підопічних Де Дзербі. Цього разу небезпека ішла від Педріньйо, але і він пробив неточно.
3'
І перший удар у матчі теж від "гірників". Фернандо пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч з лівою стійкою.
2'
М'яч в ногах гравців Шахтаря - саме вони насідають на суперника.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Маріуполь: Турбаєвський - Медіченко, Биков, Драмбаєв, Стасюк - Мишньов, Шостак - Очеретько, Кащук, Світюха - Гончарук
Инфо
Шахтар: Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Маркос - Нерес, Патрік, Бондаренко, Педріньйо - Фернандо.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію товариського матчу, в якому Шахтар зустрінеться з Маріуполем.
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Анонс матча Шахтер - ФК Мариуполь 28.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 28.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь можно посмотреть 28.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Вольфсбергер - 24.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 10.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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